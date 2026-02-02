Weber szavai alapjaiban rengetik meg az uniós döntéshozatal intézményét

Ahogy arról lapunk is beszámolt, az Európai Néppárt (EPP) január végén Zágrábban tartott kétnapos vezetői találkozót, melynek zárásaként Manfred Weber, az EPP vezetője egy sajtótájékoztatón beszélt a pártcsalád terveiről. A politikus elmondta, hogy a nemzetek vétójogát korlátozni kell, és ki kell terjeszteni a minősített többséggel hozott döntések körét. A párt honlapján Weber szavait idézve azzal magyarázzák álláspontjukat, hogy a geopolitikai bizonytalanság időszakában az Európai Uniónak készen kell állnia a cselekvésre, és Európa hajtóerejeként az EPP-nek előremutatóan ambiciózusnak kell lennie.

Manfred Weber, az EPP vezetője elhárítandó akadályként tekint a nemzetek vétójogára. Fotó: AFP

A tagállami vétójog korlátozása

Weber a sajtónyilatkozatában egyértelművé tette, hogy a tanácskozás résztvevői továbbra is az orosz–ukrán háborúra és Ukrajna támogatására kívánnak koncentrálni. Határozat született arról is, hogy az Európai Uniónak egy katonai szövetséggé kell átalakulnia, valamint szélesíteni kell a minősített többséggel elfogadott döntések körét, ami egyet jelent a tagállamok vétójogának korlátozásával. Jelenleg az uniós vezetők számos kérdéskörben – így például az energia-, klíma-, kutatási és innovációs ügyekben – már ilyen eljárásban határoznak. Ezzel szemben a közös kül- és biztonságpolitika, az unió pénzügyei, valamint a bővítéssel kapcsolatos döntések továbbra is egyhangúságot igényelnek.

A tagállami vétó lehetőséget ad arra, hogy akár egyetlen tagállam is megakadályozza egy számára előnytelen döntés megszületését.

Az EPP álláspontja szerint nem elfogadható, hogy ilyen mértékű hatalom összpontosuljon egy-egy ország kezében. A CNA arról írt, hogy Weber átfogó uniós reformjavaslatai nem arattak egyöntetű sikert, és a német kancellár is kétségbe vonta azok megvalósíthatóságát. Bayer Zsolt az Igazság órájában rámutatott, hogy Weber szerint azért kellene eltörölni a vétójogot, mert a közös döntéshozatalt egyes országok meg tudják akasztani.

De a vétó lényege éppen ez, hogy adott esetben akár egy ország is meg tudja akasztani, amivel nem ért egyet

– tisztázta.