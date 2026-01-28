Kaja Kallasnak útban van a vétó: egy ország sem állíthatja meg Brüsszelt

Európa már nem Washington elsődleges geopolitikai súlypontja, és ez a változás már egy ideje tart, szerkezeti jellegű, nem átmeneti. Ez a stratégiai fókuszváltás megrázta a transzatlanti kapcsolatok alapját. Az Egyesült Államok továbbra is Európa partnere és szövetségese marad, de az új realitásokhoz alkalmazkodni kell, Európának sürgősen lépnie kell!

– mondta.

A történelemben egyetlen nagyhatalom sem szervezte ki saját túlélését úgy, hogy közben fenn is maradt volna, ezért a prioritás a védelem megerősítése

– tette hozzá a politikus.

Kaja Kallas felhívta a figyelmet, hogy az európai védelmi képességek széttagoltak, a tagállamok túlzottan a nemzeti érdekekre összpontosítanak, ami lassítja és gyengíti a közös fellépést, ezért a kultúrát meg kell változtatni, nemzetek helyett európaiként kell cselekedni – fogalmazott.

A főképviselő elmondta: a nemzetközi normákra és intézményekre az elmúlt évtizedek legsúlyosabb nyomása nehezedik, és valós veszélye van annak, hogy visszatér a kényszerítő erőpolitika, a befolyási övezetek kialakítása.