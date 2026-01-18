„Kedves Kaja, talán jobb lenne nem inni, mielőtt bejegyzéseket írsz. Azzal fenyegetni az Egyesült Államokat, hogy »szegényebbé válnak«, nem az a hatalomdemonstráció, amire gondolsz” – írta Dmitrijev az X-en.

Fotó: Maxim Shemetov

Az EU külügyi főképviselője korábban kijelentette, hogy a világban zajló események fényében az alkohol egyáltalán nem tűnik feleslegesnek. Szavai az Európai Parlament frakcióvezetőivel folytatott, a bonyolult geopolitikai helyzetről szóló vitában hangzottak el. Kallas azt mondta: „itt az ideje elkezdeni inni.”