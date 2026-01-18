európai parlamentdmitrijevegyesült államok

Üzentek Kallasnak: Ne igyon, mielőtt posztol

Nem kellene alkoholt fogyasztania, mielőtt bejegyzéseket írna az X közösségi hálózaton. Ezt a kijelentést Kirill Dmitrijev, az orosz elnök különmegbízottja, kommentálva az európai politikus nyilatkozatát az alkohol fogyasztásának célszerűségéről a világ instabilitása miatt.

Magyar Nemzet
2026. 01. 18. 13:38
Kaja Kallas Fotó: MARTIN BERTRAND Forrás: Hans Lucas
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„Kedves Kaja, talán jobb lenne nem inni, mielőtt bejegyzéseket írsz. Azzal fenyegetni az Egyesült Államokat, hogy »szegényebbé válnak«, nem az a hatalomdemonstráció, amire gondolsz” írta Dmitrijev az X-en.

Kirill Dmitriev, Special Presidential Envoy on Foreign Investment and Economic Cooperation of Russia, looks on at the Diaoyutai State Guesthouse in Beijing on September 2, 2025. (Photo by Maxim Shemetov / POOL / AFP)
Fotó: Maxim Shemetov

Az EU külügyi főképviselője korábban kijelentette, hogy a világban zajló események fényében az alkohol egyáltalán nem tűnik feleslegesnek. Szavai az Európai Parlament frakcióvezetőivel folytatott, a bonyolult geopolitikai helyzetről szóló vitában hangzottak el. Kallas azt mondta:  „itt az ideje elkezdeni inni.”

Borítókép: Kaja Kallas (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Felhévizy Félix
idezojelekmagyar péter

Erre senki sem számított, Kéri László ütötte be az utolsó szöget Magyar Péter közéleti koporsójába

Felhévizy Félix avatarja

Ha ez nem világos bizonyíték, akkor mi?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu