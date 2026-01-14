Kaja KallasEurópai UnióGrönland

Kallas elszólta magát: már nem bírja józanul

Az EU külügyi főképviselője zárt ajtók mögött szabadosan fogalmazott a világ állásáról. Kaja Kallas szerint ugyan ő személy szerint nem nagy ivó, de amilyen a helyzet a világban, erősen fontolgatja, hogy a pohár aljára nézzen.

Magyar Nemzet
2026. 01. 14. 21:24
Fotó: MAGALI COHEN Forrás: Hans Lucas
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Politico idézett több forrást is, aki jelen volt az EU külügyi főképviselőjének zárt ajtók mögött tartott tájékoztatóján. Kaja Kallas a beszámolók szerint szabadosan olyan rossznak írta le a világ helyzetét, hogy szerinte most jött el az ideje a lerészegedésnek. 

Kallas szerint ideje a pohár aljára nézni
Kallas szerint ideje a pohár aljára nézni. Fotó: AFP

Kallas a források szerint arról beszélt, hogy amilyen a világ mostani állapota, érdemes lehet elkezdeni az ivást. Habár a főképviselő szerint ő maga nem nagy ivó, az elmúlt időszak eseményeit figyelembe véve, „lehet hogy eljött az ideje”. 

A politikus nyilatkozata egyébként éppen akkor hangzott el, amikor a grönlandi és a dán külügyminisztert Washingtonban fogadta J. D. Vance amerikai alelnök és Marco Rubio külügyminiszter. 

Mint ismeretes, nemrég Donald Trump amerikai elnök ismét kijelentette, hogy a Dániához tartozó, de autonóm státuszt élvező Grönlandra az Egyesült Államoknak nemzetbiztonsági okok miatt szüksége van. Dánia ezt határozottan visszautasította, azonban a szituáció érezhetően nehéz helyzet elé állította az EU-s vezetőket, így Kallast is. 

Borítókép: Kaja Kallas, az EU külügyi főképviselője (Fotó: AFP/Magali Cohen/Hans Lucas)

 

Komment

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekbelső ellentét

Nincs új a nap alatt

Bayer Zsolt avatarja

Egy ócska kis exmomentumos sz…r komcsi, aki Brüsszelben szervezte a „forradalmat” az Orbán-kormány ellen.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu