Kallas elszólta magát: már nem bírja józanul

A Politico idézett több forrást is, aki jelen volt az EU külügyi főképviselőjének zárt ajtók mögött tartott tájékoztatóján. Kaja Kallas a beszámolók szerint szabadosan olyan rossznak írta le a világ helyzetét, hogy szerinte most jött el az ideje a lerészegedésnek.

Kallas szerint ideje a pohár aljára nézni. Fotó: AFP

Kallas a források szerint arról beszélt, hogy amilyen a világ mostani állapota, érdemes lehet elkezdeni az ivást. Habár a főképviselő szerint ő maga nem nagy ivó, az elmúlt időszak eseményeit figyelembe véve, „lehet hogy eljött az ideje”.