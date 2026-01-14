Kallas elszólta magát: már nem bírja józanul

A Politico idézett több forrást is, aki jelen volt az EU külügyi főképviselőjének zárt ajtók mögött tartott tájékoztatóján. Kaja Kallas a beszámolók szerint szabadosan olyan rossznak írta le a világ helyzetét, hogy szerinte most jött el az ideje a lerészegedésnek.
Kallas a források szerint arról beszélt, hogy amilyen a világ mostani állapota, érdemes lehet elkezdeni az ivást. Habár a főképviselő szerint ő maga nem nagy ivó, az elmúlt időszak eseményeit figyelembe véve, „lehet hogy eljött az ideje”.
A politikus nyilatkozata egyébként éppen akkor hangzott el, amikor a grönlandi és a dán külügyminisztert Washingtonban fogadta J. D. Vance amerikai alelnök és Marco Rubio külügyminiszter.
