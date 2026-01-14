Az EU kínjában már tárgyalna az oroszokkal

Habár eddig Európa háborúpárti vezetői élesen elzárkóztak az oroszokkal való tárgyalástól, most mégis kötélnek állnának. A Politicónak nyilatkozó források szerint a párizsi megbeszélések óta egyre nagyobb a nyomás, hogy az EU nevezzen ki egy tárgyalót, aki Oroszországgal tartja majd a kapcsolatot, a befutó pedig a finn elnök, Alexander Stubb lehet.

Az EU a finn elnököt nevezheti ki a Moszkvával való tárgyalások lefolytatására. Fotó: AFP

Tavaly márciusban az EU-s vezetők már egyszer tárgyaltak annak a lehetőségéről, hogy kinevezzenek egy különmegbízottat a Moszkvával folytatandó tárgyalásokra, és bár az ötlet jelentős támogatást élvezett, mégsem lett belőle semmi. Ez nagyrészt annak tudható be, hogy a háborúpárti politikusok és az Európai Bizottság is vörös vonalnak tekintette eddig a Moszkvával való párbeszédet.