Zaharova nekiment Kallasnak: Az EU átlépett egy határt

Marija Zaharova felháborodásának adott hangot amiatt, hogy Kaja Kallas nyíltan beszélt az iráni rezsimváltás lehetőségéről, illetve arról, hogy az Európai Unió támogatná az erre irányuló törekvéseket. Az orosz diplomata túlzónak nevezte az uniós politikus szavait. Véleménye szerint különösen visszás, hogy egy uniós csúcsdiplomata ilyen nyíltan beszél egy szuverén állam politikai rendszerének megdöntéséről – számolt be róla a Lenta.

Zaharova felháborodásának adott hangot amiatt, hogy Kaja Kallas nyíltan beszélt az iráni rezsimváltás lehetőségéről. Fotó: AFP

Mint fogalmazott, felháborító, amikor egy olyan személy, aki elvileg a diplomácia eszközeit képviseli, nyíltan arról beszél, hogy külső támogatással lehet előidézni egy rezsim bukását. A szóvivő hangsúlyozta: