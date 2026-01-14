Rendkívüli

Orbán Viktor: Kilencmilliárd dolláros sarcot követel Brüsszel hazánktól

IránKaja KallasMarija Zaharovairáni tüntetésekrezsim

Zaharova nekiment Kallasnak: Az EU átlépett egy határt

Éles hangon bírálta Kaja Kallasnak, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének Iránnal kapcsolatos kijelentéseit az orosz külügyminisztérium szóvivője. Marija Zaharova szerint az uniós diplomácia vezetője olyan határt lépett át, amely már messze túlmutat a megengedetten.

Sebők Barbara
2026. 01. 14. 10:06
Zaharova figyelmeztet: az EU átlépett egy határt Irán ügyében Forrás: AFP
Marija Zaharova felháborodásának adott hangot amiatt, hogy Kaja Kallas nyíltan beszélt az iráni rezsimváltás lehetőségéről, illetve arról, hogy az Európai Unió támogatná az erre irányuló törekvéseket. Az orosz diplomata túlzónak nevezte az uniós politikus szavait. Véleménye szerint különösen visszás, hogy egy uniós csúcsdiplomata ilyen nyíltan beszél egy szuverén állam politikai rendszerének megdöntéséről – számolt be róla a Lenta.

Zaharova felháborodásának adott hangot amiatt, hogy Kaja Kallas nyíltan beszélt az iráni rezsimváltás lehetőségéről. Fotó: AFP

Mint fogalmazott, felháborító, amikor egy olyan személy, aki elvileg a diplomácia eszközeit képviseli, nyíltan arról beszél, hogy külső támogatással lehet előidézni egy rezsim bukását. A szóvivő hangsúlyozta: 

Az efféle nyilatkozatok nem a párbeszédet szolgálják, hanem nyílt beavatkozásnak minősülnek.

Az orosz külügyminisztérium szóvivője arra is kitért, hogy ez a hangvétel új jelenségnek számít az Európai Unió legfőbb diplomatájától. Véleménye szerint mindez komoly kérdéseket vet fel az EU valódi külpolitikai szándékaival kapcsolatban, különösen egy olyan érzékeny térségben, mint a Közel-Kelet. Zaharova közlése szerint – melyet a Pravda idézett – az orosz külképviseletek Iránban zavartalanul működnek, folyamatos kapcsolatban állnak az ott élő orosz állampolgárokkal.

Kaja Kallas korábban arról beszélt, hogy az Európai Unió támogatja az iráni állampolgárokat az Iszlám Köztársaság megdöntésére irányuló törekvéseikben. 

Ugyanakkor azt is elismerte, hogy egyelőre nem lehet biztosan tudni, valóban bekövetkezik-e a hatalomváltás. Ezek a kijelentések váltották ki Moszkva éles reakcióját. Zaharova szerint az uniós diplomácia ilyen megszólalásai veszélyes precedenst teremtenek. Az orosz értékelés szerint az EU most olyan irányba mozdult el, amely már nem a diplomáciai megoldásokat helyezi előtérbe.

 

Borítókép: Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője (Fotó: AFP)

