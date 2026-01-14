Macron felvetésére Lavrov a namíbiai nemzetközi kapcsolatokért felelős miniszterrel, Selma Ashipala-Musavyival folytatott tárgyalásait követő sajtótájékoztatón reagált. Mint fogalmazott, amikor valaki, mint Macron azt mondja, hogy beszélni fog Putyinnal, mert úgyis beszélni kell vele, és majd néhány hét múlva előáll valamivel, az nem komoly.
Moszkva hatalmas pofont adott Macronnak
Szergej Lavrov orosz külügyminiszter nyilvános szereplésnek és „mikrofondiplomáciának” nevezte Emmanuel Macron francia elnök azon kijelentését, miszerint a közeljövőben felvenné a kapcsolatot Vlagyimir Putyin orosz elnökkel.
Az orosz külügyminiszter szerint ez nem más, mint a közvéleménynek szóló fellépés, írta a RIA Novosztyi.
Ez, nem is tudom, mikrofondiplomácia vagy megafondiplomácia, amely soha nem vezetett semmi jóra
– jelentette ki Lavrov.
A francia–orosz kapcsolatok lehetséges újraindításáról decemberben az AFP hírügynökség is beszámolt. Akkor arról írtak, hogy Párizs a Moszkvával való párbeszéd új formátumát keresi. Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője ezzel összefüggésben jelezte: Vlagyimir Putyin nyitott a kapcsolatok helyreállítására, ugyanakkor egy esetleges elnöki egyeztetésnek nem kioktatásról, hanem az álláspontok kölcsönös megértéséről kellene szólnia.
Egy francia diplomata a TASZSZ-nak úgy nyilatkozott: Párizs egyelőre nem kezdte el szervezni Emmanuel Macron és Vlagyimir Putyin kapcsolatfelvételét, de a jövőben ezt nem zárják ki.
A két államfő legutóbb júliusban beszélt egymással telefonon, három év szünet után. Akkor az ukrajnai háború mellett szóba került az iráni–izraeli feszültség, valamint az Egyesült Államok iráni nukleáris létesítmények elleni csapásai is.
A megbeszélésen Putyin és Macron megállapodott abban, hogy fenntartják a kapcsolatot a közel-keleti helyzet koordinálása érdekében.
Lavrov mostani nyilatkozata azonban arra utal, hogy Moszkva továbbra is fenntartásokkal kezeli a nyugati vezetők nyilvános közeledési gesztusait, és a háttérben zajló, érdemi tárgyalásokat részesítené előnyben a látványos politikai üzenetekkel szemben.
Borítókép: Szergej Lavrov orosz külügyminiszter (Fotó: AFP/Shamil Zhumatov)
