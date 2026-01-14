Moszkva hatalmas pofont adott Macronnak

Az orosz külügyminiszter szerint ez nem más, mint a közvéleménynek szóló fellépés, írta a RIA Novosztyi.

Ez, nem is tudom, mikrofondiplomácia vagy megafondiplomácia, amely soha nem vezetett semmi jóra

– jelentette ki Lavrov.

A francia–orosz kapcsolatok lehetséges újraindításáról decemberben az AFP hírügynökség is beszámolt. Akkor arról írtak, hogy Párizs a Moszkvával való párbeszéd új formátumát keresi. Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője ezzel összefüggésben jelezte: Vlagyimir Putyin nyitott a kapcsolatok helyreállítására, ugyanakkor egy esetleges elnöki egyeztetésnek nem kioktatásról, hanem az álláspontok kölcsönös megértéséről kellene szólnia.

Egy francia diplomata a TASZSZ-nak úgy nyilatkozott: Párizs egyelőre nem kezdte el szervezni Emmanuel Macron és Vlagyimir Putyin kapcsolatfelvételét, de a jövőben ezt nem zárják ki.

Emmanuel Macron francia és Vlagyimir Putyin orosz elnök. Fotó: AFP/Ludovic Marin

A két államfő legutóbb júliusban beszélt egymással telefonon, három év szünet után. Akkor az ukrajnai háború mellett szóba került az iráni–izraeli feszültség, valamint az Egyesült Államok iráni nukleáris létesítmények elleni csapásai is.

A megbeszélésen Putyin és Macron megállapodott abban, hogy fenntartják a kapcsolatot a közel-keleti helyzet koordinálása érdekében.

Lavrov mostani nyilatkozata azonban arra utal, hogy Moszkva továbbra is fenntartásokkal kezeli a nyugati vezetők nyilvános közeledési gesztusait, és a háttérben zajló, érdemi tárgyalásokat részesítené előnyben a látványos politikai üzenetekkel szemben.