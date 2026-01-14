MacronPutyinLavrovMoszkvabeszélgetés

Moszkva hatalmas pofont adott Macronnak

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter nyilvános szereplésnek és „mikrofondiplomáciának” nevezte Emmanuel Macron francia elnök azon kijelentését, miszerint a közeljövőben felvenné a kapcsolatot Vlagyimir Putyin orosz elnökkel.

Szabó István
Forrás: RIA Novosztyi2026. 01. 14. 14:20
Szergej Lavrov orosz külügyminiszter Fotó: Shamil Zhumatov Forrás: AFP
Macron felvetésére Lavrov a namíbiai nemzetközi kapcsolatokért felelős miniszterrel, Selma Ashipala-Musavyival folytatott tárgyalásait követő sajtótájékoztatón reagált. Mint fogalmazott, amikor valaki, mint Macron azt mondja, hogy beszélni fog Putyinnal, mert úgyis beszélni kell vele, és majd néhány hét múlva előáll valamivel, az nem komoly.

Macron
Szergej Lavrov orosz külügyminiszter. Fotó: AFP/Ahmed Hasan

Az orosz külügyminiszter szerint ez nem más, mint a közvéleménynek szóló fellépés, írta a RIA Novosztyi.

Ez, nem is tudom, mikrofondiplomácia vagy megafondiplomácia, amely soha nem vezetett semmi jóra

– jelentette ki Lavrov.

A francia–orosz kapcsolatok lehetséges újraindításáról decemberben az AFP hírügynökség is beszámolt. Akkor arról írtak, hogy Párizs a Moszkvával való párbeszéd új formátumát keresi. Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője ezzel összefüggésben jelezte: Vlagyimir Putyin nyitott a kapcsolatok helyreállítására, ugyanakkor egy esetleges elnöki egyeztetésnek nem kioktatásról, hanem az álláspontok kölcsönös megértéséről kellene szólnia.

Egy francia diplomata a TASZSZ-nak úgy nyilatkozott: Párizs egyelőre nem kezdte el szervezni Emmanuel Macron és Vlagyimir Putyin kapcsolatfelvételét, de a jövőben ezt nem zárják ki.

(COMBO) (FILES) This combination of files pictures created on July 1, 2025 shows France's President Emmanuel Macron waiting for the arrival of Syrian interim President for their meeting at the Elysee presidential palace in Paris on May 7, 2025 and Russia's President Vladimir Putin holding his annual end-of-year press conference in Moscow on December 19, 2024. French President Emmanuel Macron urged Russian leader Vladimir Putin on July 1, 2025 to agree to a ceasefire in Ukraine "as soon as possible" as the two held their first known phone talks since 2022, the Elysee said. (Photo by Ludovic MARIN and Alexander NEMENOV / AFP)
Emmanuel Macron francia és Vlagyimir Putyin orosz elnök. Fotó: AFP/Ludovic Marin

A két államfő legutóbb júliusban beszélt egymással telefonon, három év szünet után. Akkor az ukrajnai háború mellett szóba került az iráni–izraeli feszültség, valamint az Egyesült Államok iráni nukleáris létesítmények elleni csapásai is. 

A megbeszélésen Putyin és Macron megállapodott abban, hogy fenntartják a kapcsolatot a közel-keleti helyzet koordinálása érdekében.

Lavrov mostani nyilatkozata azonban arra utal, hogy Moszkva továbbra is fenntartásokkal kezeli a nyugati vezetők nyilvános közeledési gesztusait, és a háttérben zajló, érdemi tárgyalásokat részesítené előnyben a látványos politikai üzenetekkel szemben.

 

Borítókép: Szergej Lavrov orosz külügyminiszter (Fotó: AFP/Shamil Zhumatov) 

