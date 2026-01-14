Egy francia diplomata a TASZSZ-nak úgy nyilatkozott: Párizs egyelőre nem kezdte el szervezni Emmanuel Macron és Vlagyimir Putyin kapcsolatfelvételét, de a jövőben ezt nem zárják ki – írja az Origo.
Miért akar Macron Putyinnal beszélni?
Emmanuel Macron a napokban közölte, hogy hamarosan beszélni kíván Putyinnal.
Jelenleg nem terveznek konkrét beszélgetést, de semmi sem zárható ki
– mondta a diplomata.
További Külföld híreink
Az ügy azért került előtérbe, mert Macron a France 2-ben jelezte: minél előbb tárgyalna Putyinnal.
„A párbeszéd mindig lehetséges, legyen szó kétoldalú vagy többoldalú diplomáciai csatornákról” – mondta a forrás egy Moszkva és Párizs közötti lehetséges kapcsolatokról szóló kérdésre válaszolva.
2025 decemberében Szergej Lavrov orosz külügyminiszter felidézte, hogy az orosz elnök számos alkalommal kijelentette, hogy nyitott a kapcsolatokra, „azon a feltételen alapulva, hogy udvarias, alapvető tisztességgel rendelkező emberekkel fognak kapcsolatba lépni”.
Borítókép: Vlagyimir Putyin és Emmanuel Macron (Fotó: AFP)
