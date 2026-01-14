Miért akar Macron Putyinnal beszélni?

Az ügy azért került előtérbe, mert Macron a France 2-ben jelezte: minél előbb tárgyalna Putyinnal.

„A párbeszéd mindig lehetséges, legyen szó kétoldalú vagy többoldalú diplomáciai csatornákról” – mondta a forrás egy Moszkva és Párizs közötti lehetséges kapcsolatokról szóló kérdésre válaszolva.

2025 decemberében Szergej Lavrov orosz külügyminiszter felidézte, hogy az orosz elnök számos alkalommal kijelentette, hogy nyitott a kapcsolatokra, „azon a feltételen alapulva, hogy udvarias, alapvető tisztességgel rendelkező emberekkel fognak kapcsolatba lépni”.

Borítókép: Vlagyimir Putyin és Emmanuel Macron (Fotó: AFP)