Miért akar Macron Putyinnal beszélni?

Emmanuel Macron a napokban közölte, hogy hamarosan beszélni kíván Putyinnal.

2026. 01. 14. 11:10
Vlagyimir Putyin és Emmanuel Macron Fotó: VINCENT FEURAY Forrás: Hans Lucas
Egy francia diplomata a TASZSZ-nak úgy nyilatkozott: Párizs egyelőre nem kezdte el szervezni Emmanuel Macron és Vlagyimir Putyin kapcsolatfelvételét, de a jövőben ezt nem zárják ki – írja az Origo.

Russian President Vladimir Putin (R) and French President Emmanuel Macron attend a joint press conference after meeting in Moscow, early on February 8, 2022. International efforts to defuse the standoff over Ukraine intensified with French President holding talks in Moscow and German Chancellor in Washington to coordinate policies as fears of a Russian invasion mount. (Photo by Sergei GUNEYEV / SPUTNIK / AFP)
Macron beszélni tervez Putyinnal (Fotó: Sputnik/Sergei Guneyev)

Jelenleg nem terveznek konkrét beszélgetést, de semmi sem zárható ki

– mondta a diplomata.

Az ügy azért került előtérbe, mert Macron a France 2-ben jelezte: minél előbb tárgyalna Putyinnal.

„A párbeszéd mindig lehetséges, legyen szó kétoldalú vagy többoldalú diplomáciai csatornákról” – mondta a forrás egy Moszkva és Párizs közötti lehetséges kapcsolatokról szóló kérdésre válaszolva.

2025 decemberében Szergej Lavrov orosz külügyminiszter felidézte, hogy az orosz elnök számos alkalommal kijelentette, hogy nyitott a kapcsolatokra, „azon a feltételen alapulva, hogy udvarias, alapvető tisztességgel rendelkező emberekkel fognak kapcsolatba lépni”.

Borítókép: Vlagyimir Putyin és Emmanuel Macron (Fotó: AFP)

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kárpáti András
idezojelekfrancia

Ukrajna, Dom Perignon és a francia gazdák

Kárpáti András avatarja

Macron azt ígérte, az ukránok EU-csatlakozásával mindenki jól jár, de éppen fordítva történt.

