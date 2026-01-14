Itt a fordulat: Orbán Viktor ötlete mellé álltak az európai vezetők

Az Európai Unió fontolóra veszi egy speciális tárgyalói pozíció létrehozását, amelynek feladata lenne képviselni az európai érdekeket az Ukrajnával kapcsolatos tárgyalásokon, különösen a Vlagyimir Putyinnal való lehetséges egyeztetésekben. Ez a Politico cikke alapján egy olyan kezdeményezés, amelyet főként Franciaország (Emmanuel Macron elnök) és Olaszország (Giorgia Meloni miniszterelnök) szorgalmaz erősen az utóbbi hetekben. Mint arról lapunk korábban írt, a magyar álláspont már régóta az, hogy tárgyalásokat kellene kezdeni Oroszországgal egy új európai biztonsági rendszerről.

Putyinnal tárgyalnának az európai vezetők (Fotó: AFP)

A háborúpárti európai kormányok most attól tartanak, hogy az Egyesült Államok közvetlenül Oroszországgal egyezkedve olyan megállapodást köt, amely figyelmen kívül hagyja Európa biztonsági érdekeit – például Ukrajna esetleges jövőbeli NATO-tagságát.

Emiatt nyomást gyakorolnak az EU-ra, hogy kapjon helyet az asztalnál, és fenntarthassa a saját „vörös vonalait”.

Európai-orosz tárgyalás jöhet?

Macron és Meloni együttesen szorgalmazza a diplomáciai csatornák megnyitását Putyin és belső köre felé. Egy magas rangú tisztviselő szerint nem naivak azzal kapcsolatban, mit lehet elérni, de egyre többen látják az előnyét annak, hogy inkább részt vesznek a diskurzusban, mintsem teljesen kimaradjanak belőle.