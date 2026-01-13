andrej babisukrajnanatomark rutte

Babis titkot leplezett le, Ukrajna nem fizetett

Visszafordíthatatlan folyamatnak tartja Ukrajna NATO-csatlakozását Mark Rutte NATO-főtitkár. Eközben Andrej Babis cseh miniszterelnök súlyos titkot leplezett le, Ukrajna pedig fizetési késedelembe esett – íme a nap legfontosabb külpolitikai hírei.

Munkatársunktól
2026. 01. 13. 23:59
Andrej Babis cseh miniszterelnök Fotó: AFP
Leleplezte az előző kormány egy kínos titkát Andrej Babis cseh miniszterelnök. „A cseh költségvetés titokban 17,1 milliárd koronát fektetett fegyverekbe, mindezt eltitkolták, minden szigorúan titkos volt” – hívta fel a figyelmet. Babis már decemberben jelezte, hogy Prága nem garantálja tovább Kijev finanszírozását.

Babis elődje kínos titkát tárta fel, Rutte Ukrajna NATO-csatlakozásáról beszélt
Babis elődje kínos titkát tárta fel, Rutte Ukrajna NATO-csatlakozásáról beszélt (Fotó: AFP)

Mark Rutte NATO-főtitkár szerint Ukrajna jövőbeli csatlakozása „már visszafordíthatatlan folyamat”. „Ukrajna biztonsága a mi biztonságunk” – hangsúlyozta Rutte zágrábi látogatásán, ahol többek között Kijev támogatásáról is tárgyalt Andrej Plenkovic horvát miniszterelnökkel.

Ukrajna késedelembe esett egy jelentős összegű, a Nemzetközi Valutaalap felé esedékes törlesztéssel. Az IMF fizetési naptára szerint a határidő hétfőn járt le, ám kedd reggelig nem volt nyoma a befizetésnek. A következő hónapokban további nagy összegű kifizetések várnak Kijevre, miközben az ország költségvetése rekordhiánnyal működik.

A békét elképzelhetetlennek, a tűzszünetet viszont lehetségesnek látja az idei évben Dmitro Kuleba volt ukrán külügyminiszter. Szerinte Oroszországnak jelenleg nincs motivációja az orosz–ukrán háború lezárására. A háborúk akkor állnak meg, amikor mindkét fél rendelkezik valamilyen motivációval, legyen az pozitív vagy negatív – vélekedett Kuleba.

Borítókép: Andrej Babis cseh miniszterelnök (Fotó: AFP)

Belföldi híreink

Külföldi híreink

