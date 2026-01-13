Babis titkot leplezett le, Ukrajna nem fizetett

A békét elképzelhetetlennek, a tűzszünetet viszont lehetségesnek látja az idei évben Dmitro Kuleba volt ukrán külügyminiszter. Szerinte Oroszországnak jelenleg nincs motivációja az orosz–ukrán háború lezárására. A háborúk akkor állnak meg, amikor mindkét fél rendelkezik valamilyen motivációval, legyen az pozitív vagy negatív – vélekedett Kuleba.