Andrej Babis leleplezte az előző kormány kínos titkát

Az ügynökség pontosította, hogy több mint 11 milliárd euró (274 milliárd korona) értékű, Ukrajnának szánt lőszer mozgott cseh vállalatokon keresztül. A cseh miniszterelnök hozzátette, hogy az előző, Petr Fiala vezette kormány eltitkolta a kezdeményezés részleteit. Fiala ugyanakkor felháborodásának adott hangot a nyilvánosságra hozatal miatt, és azt állította, hogy az biztonsági kockázatot jelent.

Mint kiderült, Prága kezdeményezte nagy kaliberű tüzérségi lövedékek begyűjtését harmadik országokból és azok eljuttatását az ukrán fegyveres erőknek. 2024-ben Ukrajna 1,5 millió darab lőszert kapott, 2025-ben pedig további 300 000-et.

A Hollandia és Dánia voltak a legaktívabb partnerek a Cseh Köztársasággal való együttműködésben.

Babis ugyanakkor december közepén kijelentette, hogy Prága nem garantálja tovább Kijev finanszírozását.

Később pontosította, hogy a hatóságok nem különítenek el forrásokat a rakétakezdeményezésre, az azonban folytatódhat, ha más országok finanszírozzák.

