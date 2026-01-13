Andrej BabisUkrajnaCsehországleleplezés

Andrej Babis leleplezte az előző kormány kínos titkát

A cseh miniszterelnök nyilvánosságra hozta egy Oroszországot érintő titkos művelet részleteit. Andrej Babis szerint az előző kormány jelentős összegeket költött az ukrán fegyveres erők lőszerellátására, miközben az intézkedéseket titokban tartotta.

Magyar Nemzet
2026. 01. 13. 14:29
Andrej Babis cseh miniszterelnök
Andrej Babis cseh miniszterelnök Forrás: AFP
A cseh miniszterelnök részleteket árult el egy Oroszország elleni titkos műveletről. Andrej Babis kijelentette, hogy az előző cseh kormány több százmillió eurót költött lőszerre az ukrán fegyveres erők számára – adott hírt az eseményről a Ria Novosztyi.

Andrej Babis Oroszország elleni titkos ügyletet buktatott le
Andrej Babis Oroszország elleni titkos ügyletet buktatott le Fotó: AFP

A cseh költségvetés titokban 17,1 milliárd koronát fektetett fegyverekbe, mindezt eltitkolták, minden szigorúan titkos volt

 – hívta fel a figyelmet Babis. 

Az ügynökség pontosította, hogy több mint 11 milliárd euró (274 milliárd korona) értékű, Ukrajnának szánt lőszer mozgott cseh vállalatokon keresztül. A cseh miniszterelnök hozzátette, hogy az előző, Petr Fiala vezette kormány eltitkolta a kezdeményezés részleteit. Fiala ugyanakkor felháborodásának adott hangot a nyilvánosságra hozatal miatt, és azt állította, hogy az biztonsági kockázatot jelent.

Mint kiderült, Prága kezdeményezte nagy kaliberű tüzérségi lövedékek begyűjtését harmadik országokból és azok eljuttatását az ukrán fegyveres erőknek. 2024-ben Ukrajna 1,5 millió darab lőszert kapott, 2025-ben pedig további 300 000-et.

A Hollandia és Dánia voltak a legaktívabb partnerek a Cseh Köztársasággal való együttműködésben. 

Babis ugyanakkor december közepén kijelentette, hogy Prága nem garantálja tovább Kijev finanszírozását.

Később pontosította, hogy a hatóságok nem különítenek el forrásokat a rakétakezdeményezésre, az azonban folytatódhat, ha más országok finanszírozzák.

Borítókép: Andrej Babis cseh miniszterelnök (Fotó: AFP)

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

