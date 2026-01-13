A cseh miniszterelnök részleteket árult el egy Oroszország elleni titkos műveletről. Andrej Babis kijelentette, hogy az előző cseh kormány több százmillió eurót költött lőszerre az ukrán fegyveres erők számára – adott hírt az eseményről a Ria Novosztyi.
Andrej Babis leleplezte az előző kormány kínos titkát
A cseh miniszterelnök nyilvánosságra hozta egy Oroszországot érintő titkos művelet részleteit. Andrej Babis szerint az előző kormány jelentős összegeket költött az ukrán fegyveres erők lőszerellátására, miközben az intézkedéseket titokban tartotta.
A cseh költségvetés titokban 17,1 milliárd koronát fektetett fegyverekbe, mindezt eltitkolták, minden szigorúan titkos volt
– hívta fel a figyelmet Babis.
Az ügynökség pontosította, hogy több mint 11 milliárd euró (274 milliárd korona) értékű, Ukrajnának szánt lőszer mozgott cseh vállalatokon keresztül. A cseh miniszterelnök hozzátette, hogy az előző, Petr Fiala vezette kormány eltitkolta a kezdeményezés részleteit. Fiala ugyanakkor felháborodásának adott hangot a nyilvánosságra hozatal miatt, és azt állította, hogy az biztonsági kockázatot jelent.
Mint kiderült, Prága kezdeményezte nagy kaliberű tüzérségi lövedékek begyűjtését harmadik országokból és azok eljuttatását az ukrán fegyveres erőknek. 2024-ben Ukrajna 1,5 millió darab lőszert kapott, 2025-ben pedig további 300 000-et.
A Hollandia és Dánia voltak a legaktívabb partnerek a Cseh Köztársasággal való együttműködésben.
Babis ugyanakkor december közepén kijelentette, hogy Prága nem garantálja tovább Kijev finanszírozását.
Később pontosította, hogy a hatóságok nem különítenek el forrásokat a rakétakezdeményezésre, az azonban folytatódhat, ha más országok finanszírozzák.
Borítókép: Andrej Babis cseh miniszterelnök (Fotó: AFP)
