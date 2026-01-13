Rendkívüli

Hivatalos: ekkor lesznek a választások Magyarországon

Német külügyminiszter: Nem komoly az amerikai fenyegetés Grönland ellen

A német diplomácia igyekszik csillapítani a NATO-n belüli feszültségeket Donald Trump amerikai elnök Grönlanddal kapcsolatos kijelentései után.

Forrás: Deutsche Welle2026. 01. 13. 11:28
A német külügyminiszter az amerikai fővárosba látogatott ahol találkozott Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel Fotó: Michael Kappeler Forrás: dpa Picture-Alliance/AFP
Johann Wadephul német külügyminiszter washingtoni látogatásán, Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel folytatott tárgyalásait követően kijelentette: nem tartja komolynak az Egyesült Államok esetleges katonai fellépéséről szóló amerikai fenyegetéseket a dán fennhatóság alatt álló sziget ellen.

Johann Wadephul (CDU) német külügyminiszter és Marco Rubio amerikai külügyminiszter (Fotó: DPA Picture-Alliance/AFP/Michael Kappeler)

A német kormány álláspontja szerint a NATO egységének megőrzése kulcsfontosságú, és Berlin nem lát valódi esélyt arra, hogy Washington ténylegesen erőszakhoz folyamodna egy szövetséges terület megszerzése érdekében, írta a Deutsche Welle.

Német kancellár: Az iráni rezsim megbukott

Mindeközben Friedrich Merz német kancellár élesen fogalmazott Irán jövőjével kapcsolatban. Az Indiában, Bengaluru városában tett látogatása során – ahol Narendra Modi miniszterelnökkel is tárgyal – úgy nyilatkozott: az iráni vezetés napjai meg vannak számlálva.

Ha egy rezsim csak erőszakkal tud hatalmon maradni, akkor valójában már véget ért. Úgy gondolom, most a rendszer utolsó napjait és heteit láthatjuk

– mondta Merz.

India's Prime Minister Narendra Modi (L) walks alongside German Chancellor Friedrich Merz during the International Kite Festival in Ahmedabad on January 12, 2026. (Photo by Shammi MEHRA / AFP)
Narendra Modi indiai miniszterelnök és Friedrich Merz német kancellár Ahmedabadban (Fotó: AFP/Shammi Mehra)

Iránban december vége óta tömeges tüntetések rázzák meg az országot, amelyeket a hatalom véres elnyomással próbál megfékezni. Merz korábban sem titkolta, hogy a teheráni vezetés bukásában reménykedik: még tavaly nyáron úgy fogalmazott, hogy Izrael „elvégzi helyettünk a piszkos munkát” az iráni rezsimmel szemben.

A kancellár indiai útja nemcsak politikai, hanem gazdasági szempontból is kiemelt jelentőségű. Merz Ahmedabad után Bengaluru városába érkezik, amelyet India Szilícium-völgyének is neveznek. A látogatásra hetekkel azelőtt kerül sor, hogy az Európai Unió és India várhatóan aláírja a régóta készülő szabadkereskedelmi megállapodást, amely új lendületet adhat az európai–indiai gazdasági kapcsolatoknak.

Berlin így egyszerre próbál nyugtatni a NATO-n belül a grönlandi feszültségek ügyében, és határozott politikai üzenetet küldeni Teheránnak, miközben gazdasági érdekeit is erősíti Ázsiában.

Borítókép: A német külügyminiszter az amerikai fővárosba látogatott, ahol találkozott Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel (Fotó: DPA Picture-Alliance/AFP/Michael Kappeler)
 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

