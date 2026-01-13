Német külügyminiszter: Nem komoly az amerikai fenyegetés Grönland ellen

Johann Wadephul német külügyminiszter washingtoni látogatásán, Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel folytatott tárgyalásait követően kijelentette: nem tartja komolynak az Egyesült Államok esetleges katonai fellépéséről szóló amerikai fenyegetéseket a dán fennhatóság alatt álló sziget ellen.

Johann Wadephul (CDU) német külügyminiszter és Marco Rubio amerikai külügyminiszter (Fotó: DPA Picture-Alliance/AFP/Michael Kappeler)

A német kormány álláspontja szerint a NATO egységének megőrzése kulcsfontosságú, és Berlin nem lát valódi esélyt arra, hogy Washington ténylegesen erőszakhoz folyamodna egy szövetséges terület megszerzése érdekében, írta a Deutsche Welle.

Német kancellár: Az iráni rezsim megbukott

Mindeközben Friedrich Merz német kancellár élesen fogalmazott Irán jövőjével kapcsolatban. Az Indiában, Bengaluru városában tett látogatása során – ahol Narendra Modi miniszterelnökkel is tárgyal – úgy nyilatkozott: az iráni vezetés napjai meg vannak számlálva.

Ha egy rezsim csak erőszakkal tud hatalmon maradni, akkor valójában már véget ért. Úgy gondolom, most a rendszer utolsó napjait és heteit láthatjuk

– mondta Merz.