Szembemennek a választói akarattal a liberálisok

Rob Jetten vezetésével arra készülnek a holland liberális és baloldali pártok, hogy a szavazókat gyakorlatilag szembeköpve, a választók igen jelentős részének akaratát figyelmen kívül hagyva migrációpárti kormányt alakítsanak. A kisebbségi kormány viszont politikai instabilitást hozhat Hollandia számár – írja az Origo a Brussels Signal belga hírportálra hivatkozva.

Hollandia választóinak akaratával menne szembe a kisebbségi kormány (Fotó: ANP via AFP)

A formálódó kisebbségi kabinet gerincét a progresszív D66, a liberális VVD és a CDA alkotná, akiknek a szövetsége Victor Vlam tévékommentátor szerint nem más, mint „egy középső ujj felmutatása a választóknak”. A szakértő a nemzeti televízióban rámutatott: a parlamentben a VVD-től jobbra elhelyezkedő 49 képviselői hely mögött álló hatalmas választói tömeg érdekképviselete válik semmissé ebben a konstrukcióban.

Egy olyan kisebbségi kabinet, amely figyelmen kívül hagyja a választók egyértelmű jobbközép mandátumát, és többségi támogatás nélkül kormányoz, katasztrofális kezdés

– fogalmazott Caroline van der Plas, a Gazdapárt (BBB) vezetője.

Hasonlóan vélekedik Joost Eerdmans, a JA21 párt vezetője is, akit az utolsó pillanatban zártak ki a kormányzati egyeztetésekből. Szerinte a balra tolódó koalícióval „a jobboldali szavazatokat semmibe veszik”, ami rendkívül instabil kormányzást vetít előre.

Az elemzők szerint a formálódó „centrista” kabinet valójában a Frans Timmermans fémjelezte baloldali szövetség (GroenLinks/PvdA) csendes támogatásával fog kormányozni, ami éles balratolódást jelent majd. Vlam jóslata szerint ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy „semmi érdemleges nem történik majd a bevándorlás terén”, ellenben „irdatlan pénzeket költenek majd klímaintézkedésekre és az EU-s integráció elmélyítésére”. Ez pedig szöges ellentétben áll azzal, amit a hollandok többsége akart.

Különösen nagy a felháborodás a D66 párttal szemben, amelyet jobboldali körökben gúnyosan csak „666”-ként emlegetnek.

Mint arról korábban beszámoltunk, Geert Wilders, a holland Szabadságpárt (PVV) vezetője a nyáron kilépett a koalíciós kormányból, miután partnerei nem voltak hajlandók támogatni szigorúbb menekültügyi javaslatait. A döntést egyesek bírálták, ám a politikus szerint nem volt más választása: a választóknak tett ígéretét tartotta be, amikor nem engedett a nyomásnak.