geert wilderspvvd66hollandia

Szembemennek a választói akarattal a liberálisok

Újabb országban hagyják figyelmen kívül a választók akaratát a liberálisok. Geert Wilders pártjának mellőzésével Hollandia kisebbségi kormányra készülhet, ami politikai instabilitást vetít előre.

Munkatársunktól
2026. 01. 13. 10:24
Geert Wilders, a PVV elnöke Fotó: ANP via AFP
Rob Jetten vezetésével arra készülnek a holland liberális és baloldali pártok, hogy a szavazókat gyakorlatilag szembeköpve, a választók igen jelentős részének akaratát figyelmen kívül hagyva migrációpárti kormányt alakítsanak. A kisebbségi kormány viszont politikai instabilitást hozhat Hollandia számár – írja az Origo a Brussels Signal belga hírportálra hivatkozva.

Hollandia választóinak akaratával menne szembe a kisebbségi kormány
Hollandia választóinak akaratával menne szembe a kisebbségi kormány (Fotó: ANP via AFP)

A formálódó kisebbségi kabinet gerincét a progresszív D66, a liberális VVD és a CDA alkotná, akiknek a szövetsége Victor Vlam tévékommentátor szerint nem más, mint „egy középső ujj felmutatása a választóknak”. A szakértő a nemzeti televízióban rámutatott: a parlamentben a VVD-től jobbra elhelyezkedő 49 képviselői hely mögött álló hatalmas választói tömeg érdekképviselete válik semmissé ebben a konstrukcióban.

Egy olyan kisebbségi kabinet, amely figyelmen kívül hagyja a választók egyértelmű jobbközép mandátumát, és többségi támogatás nélkül kormányoz, katasztrofális kezdés

– fogalmazott Caroline van der Plas, a Gazdapárt (BBB) vezetője.

Hasonlóan vélekedik Joost Eerdmans, a JA21 párt vezetője is, akit az utolsó pillanatban zártak ki a kormányzati egyeztetésekből. Szerinte a balra tolódó koalícióval „a jobboldali szavazatokat semmibe veszik”, ami rendkívül instabil kormányzást vetít előre.

Az elemzők szerint a formálódó „centrista” kabinet valójában a Frans Timmermans fémjelezte baloldali szövetség (GroenLinks/PvdA) csendes támogatásával fog kormányozni, ami éles balratolódást jelent majd. Vlam jóslata szerint ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy „semmi érdemleges nem történik majd a bevándorlás terén”, ellenben „irdatlan pénzeket költenek majd klímaintézkedésekre és az EU-s integráció elmélyítésére”. Ez pedig szöges ellentétben áll azzal, amit a hollandok többsége akart.

Különösen nagy a felháborodás a D66 párttal szemben, amelyet jobboldali körökben gúnyosan csak „666”-ként emlegetnek.

Mint arról korábban beszámoltunk, Geert Wilders, a holland Szabadságpárt (PVV) vezetője a nyáron kilépett a koalíciós kormányból, miután partnerei nem voltak hajlandók támogatni szigorúbb menekültügyi javaslatait. A döntést egyesek bírálták, ám a politikus szerint nem volt más választása: a választóknak tett ígéretét tartotta be, amikor nem engedett a nyomásnak.

Az októberben megtartott előre hozott választáson a PVV és Jetten liberális D66 pártja egyaránt 26 mandátumot szerzett. Jetten a kampány során még nyitottnak mutatta magát a jobboldali együttműködésre, most viszont aktívan akadályozza azt, ami alaposan megkérdőjelezi a hitelességét a holland választók körében.

Ráadásul emlékezetükben élénken él még Jetten korábbi éghajlat- és energiaügyi miniszteri tevékenysége, amikor elismerte, hogy a milliárdos költségekkel járó holland klímaprogram globálisan mindössze 0,000036 Celsius-fokos hőmérséklet-csökkenést eredményezne. De nem felejtették el Alexandra van Huffelen (D66) államtitkár akcióját sem, aki 2023-ban a parlamenti többség akarata ellenére írta alá az európai digitális személyazonosságról szóló megállapodást, 

Brüsszel érdekeit helyezve a nemzeti szuverenitás elé.

A kisebbségi kormány bukásra van ítélve, és „jövőre új választások lesznek” – szögezte le Geert Wilders, a holland Szabadságpárt, a Patrióták Európáért holland tagpártjának vezetője. 

Borítókép: Geert Wilders, a PVV elnöke (Fotó: ANP via AFP)

