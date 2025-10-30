A két párt közötti különbség mindössze 2300 szavazat, a D66 javára. A részvételi arány 78,4 százalékos, ami némileg magasabb a 2023-as választások 77,8 százalékos részvételénél.
Holland választások: Wilders pártja a győzelem kapujában
A holland hírügynökség (ANP) választási szolgálatának legfrissebb, csütörtök reggeli előrejelzése szerint a liberális 66-os Demokraták és a jobboldali Szabadságpárt (PVV) fej fej mellett halad a holland parlamenti választásokon: a szavazatok 97,7 százalékának feldolgozása után mindkét párt 26 mandátumra számíthat a parlament alsóházában.
A 38 éves Rob Jetten vezette D66 korábban még 27 helyet remélt, de az új előrejelzés szerint egyet veszített, miután több önkormányzat is leadta a végleges szavazati eredményeket. A Geert Wilders vezette PVV viszont egy mandátummal javított az éjszakai becslésekhez képest. A D66 az előző választásokhoz képest 17-tel több mandátumot szerezhet, míg a PVV 11 képviselői helyet vesztett.
A jobboldali centrista Szabaddemokrata Néppárt (VVD) 22 mandátumot szerzett, őket követi a Zöldek és a Munkapárt baloldali szövetsége (GroenLinks-PvdA) 20 képviselői hellyel. A jobboldali, euroszkeptikus Helyes Válasz 21 párt (JA21) kilenc képviselővel számolhat. A jobboldali Fórum a Demokráciáért (FvD) párt akár hét képviselőt is delegálhat a parlamentbe, illetve a Kereszténydemokrata Tömörülés (CDA) 18 képviselőt küldhet a törvényhozásba. A Keresztény Unió (CU) a jelenlegi számítások szerint három mandátummal rendelkezik, a Gazdák és Polgárok Mozgalma (BBB) pedig négy helyet kap.
Néhány település még nem küldte be hivatalosan az eredményeit. Az ANP választási szolgálata emellett még várja Amszterdam szavazatainak mintegy 20 százalékát is, amelyeket várhatóan péntekig összesítenek.
A következő napokban a Karib-tengeri holland területekről érkező és a külföldön leadott szavazatokat is feldolgozzák.
A választási részvétel tartományonként is eltért: a legmagasabb Utrechtben (82,2 százalék), a legalacsonyabb pedig Flevolandban (73,8 százalék) volt.
Az ANP választási szolgálata az önkormányzatoktól beérkező adatokat dolgozza fel és teszi közzé. A hivatalos végeredményt a központi választási bizottság (Kiesraad) hirdeti ki, várhatóan a jövő héten, miután minden jegyzőkönyvet ellenőriztek.
Borítókép: Holland választások (Fotó: AFP)
