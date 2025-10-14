Rendkívüli

Nézőpont Intézet: A választók négyötöde örül a többgyermekes anyák adómentességének

Merényletekkel próbálják elnémítani a konzervatív politikusokat?

Az elfajult és polarizálódott közbeszéd hatására, amelyet a baloldal abszolút igazságkultusza táplál, a politikusok elleni agresszió egyre többször lép ki a szavak világából a fizikai valóságba. A merényletek, erőszakos cselekmények sok esetben konzervatív politikusok ellen irányulnak.

Munkatársunktól
2025. 10. 14. 5:29
Robert Fico szlovák miniszterelnök Fotó: AFP
A napokban jött a hír, hogy az október 29-re kiírt holland előre hozott választás kampányának hajrájában Geert Wilders, a Szabadságpárt vezetője több fontos kampányeseményt is kénytelen volt lemondani, miután kiderült, hogy szerepel a három, Antwerpenben elfogott dzsihadista lehetséges célpontjainak listáján.

Donald Trump nagy szerencsével élte túl az ellene elkövetett merényletet
Donald Trump nagy szerencsével élte túl az ellene elkövetett merényletet (Fotó: Getty Images via AFP)

Ugyanezek a dzsihadisták terveztek drónra szerelt robbanószerkezettel merényletet Bart De Wever belga miniszterelnök ellen, és állítólag Antwerpen polgármestere, Els van Doesburg is szerepelt a célpontjaik között.

Alig több mint egy hónappal korábban a cseh parlamenti választás kampánya során Andrej Babist, a választást később fölényesen megnyerő ANO párt vezetőjét ütötte meg egy mankóval egy férfi egy rendezvényen.

Tavaly májusban óriási megdöbbenést váltott ki a Robert Fico szlovák kormányfő elleni merénylet. A nyitrabányai kihelyezett kormányülésről távozó miniszterelnökre öt lövést adott le egy férfi. Ficót válságos állapotban szállították kórházba, és bár visszatért hivatalába, a merénylet nem múlt el nyomtalanul. Nemrég az azzal kapcsolatos egészségügyi problémái miatt volt kénytelen lemondani a részvételt az uniós állam- és kormányfők koppenhágai informális csúcstalálkozóján, valamint a másnapi EPK-csúcson. Merénylőjéről kiderült, hogy ukránbarát, és nem tetszett neki Fico békepárti politikája.

Németországban, Hannover utcáin nemrég olyan plakátokat találtak, amelyek nyíltan Alice Weidel, az Alternatíva Németországért (AfD) társelnökének meggyilkolására szólítanak fel.

Az olaszországi Monfalcone volt polgármesterét, Anna Maria Cisintet, a Liga politikusát egy bangladesi migráns azzal fenyegette meg, hogy elvágja a torkát.

Idén júniusban a kolumbiai Bogotában egy politikai rendezvényen lőttek rá Miguel Uribe konzervatív szenátorra. A 39 éves politikust lehetséges elnökjelöltként emlegették a jövő tavasszal esedékes választáson. A támadásban két másik ember is megsebesült, Uribe pedig augusztusban belehalt sérülésébe.

Az Egyesült Államokban pedig Donald Trump amerikai elnök ellen még republikánus elnökjelöltként két merényletet is elkövettek. 

Ezek közül a 2024. júliusi, a pennsylvaniai Butlerben történt eset különösen sokkoló volt, hiszen Trump fülét súrolta a golyó, csak annak köszönheti életben maradását, hogy a lövés pillanatában épp elfordította a fejét.

Nem volt ilyen szerencsés Trump egyik legközelebbi szövetségese, Charlie Kirk konzervatív aktivista, akit a Utah Vally Egyetemen egy rendezvényen lőtt le egy férfi idén szeptemberben.

Mint látjuk, a lista hosszú. A politikai közbeszéd elfajulása a jelek szerint világszerte tetten érhető. A baloldal gyakran állítja be a saját álláspontját az abszolút igazságként, az esetleges konzervatív választási győzelmet pedig a demokráciára leselkedő súlyos veszélyként. Ennek hatását pedig a fenti felsorolásban láthatjuk: az erőszak a szavak szintjéről egyre többször kerül át a fizikai valóságba.

Míg Brüsszel a demokratikus értékek védelmezőjeként igyekszik magát beállítani, a szólás- és véleményszabadságot, úgy tűnik, nem sorolja ezek közé – legalábbis, ha a konzervatív hangokról van szó. Mint arról beszámoltunk, Charlie Kirk halála után például a szocialista levezető elnök megakadályozta, hogy egyperces néma felállással emlékezzenek a merénylet áldozatává vált aktivistára, holott például George Floyd halála után volt néma megemlékezés az EP-ben.

Borítókép: Robert Fico szlovák miniszterelnök (Fotó: AFP)

