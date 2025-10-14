Merényletekkel próbálják elnémítani a konzervatív politikusokat?

A napokban jött a hír, hogy az október 29-re kiírt holland előre hozott választás kampányának hajrájában Geert Wilders, a Szabadságpárt vezetője több fontos kampányeseményt is kénytelen volt lemondani, miután kiderült, hogy szerepel a három, Antwerpenben elfogott dzsihadista lehetséges célpontjainak listáján.

Donald Trump nagy szerencsével élte túl az ellene elkövetett merényletet (Fotó: Getty Images via AFP)

Ugyanezek a dzsihadisták terveztek drónra szerelt robbanószerkezettel merényletet Bart De Wever belga miniszterelnök ellen, és állítólag Antwerpen polgármestere, Els van Doesburg is szerepelt a célpontjaik között.

Alig több mint egy hónappal korábban a cseh parlamenti választás kampánya során Andrej Babist, a választást később fölényesen megnyerő ANO párt vezetőjét ütötte meg egy mankóval egy férfi egy rendezvényen.

Tavaly májusban óriási megdöbbenést váltott ki a Robert Fico szlovák kormányfő elleni merénylet. A nyitrabányai kihelyezett kormányülésről távozó miniszterelnökre öt lövést adott le egy férfi. Ficót válságos állapotban szállították kórházba, és bár visszatért hivatalába, a merénylet nem múlt el nyomtalanul. Nemrég az azzal kapcsolatos egészségügyi problémái miatt volt kénytelen lemondani a részvételt az uniós állam- és kormányfők koppenhágai informális csúcstalálkozóján, valamint a másnapi EPK-csúcson. Merénylőjéről kiderült, hogy ukránbarát, és nem tetszett neki Fico békepárti politikája.

Németországban, Hannover utcáin nemrég olyan plakátokat találtak, amelyek nyíltan Alice Weidel, az Alternatíva Németországért (AfD) társelnökének meggyilkolására szólítanak fel.

Az olaszországi Monfalcone volt polgármesterét, Anna Maria Cisintet, a Liga politikusát egy bangladesi migráns azzal fenyegette meg, hogy elvágja a torkát.

Idén júniusban a kolumbiai Bogotában egy politikai rendezvényen lőttek rá Miguel Uribe konzervatív szenátorra. A 39 éves politikust lehetséges elnökjelöltként emlegették a jövő tavasszal esedékes választáson. A támadásban két másik ember is megsebesült, Uribe pedig augusztusban belehalt sérülésébe.

Az Egyesült Államokban pedig Donald Trump amerikai elnök ellen még republikánus elnökjelöltként két merényletet is elkövettek.

Ezek közül a 2024. júliusi, a pennsylvaniai Butlerben történt eset különösen sokkoló volt, hiszen Trump fülét súrolta a golyó, csak annak köszönheti életben maradását, hogy a lövés pillanatában épp elfordította a fejét.