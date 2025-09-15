demokráciaKaja KallasEurópai Bizottságtársadalomcharlie kirkközlemény

Az EU a demokráciát félti, de hallgat a politikai merényletekről

Az Európai Bizottság biztosai a demokrácia nemzetközi napján kiadott közleményükben a demokratikus értékek védelmének fontosságát hangsúlyozták, és figyelmeztettek a világszerte erősödő dezinformációra, polarizációra és autokratikus befolyásra. Bár a nyilatkozat szerint a demokrácia a béke és a szabadság alapja, feltűnő, hogy napokkal a Kirk-gyilkosság után egyetlen szó sem esik benne a politikai erőszakról vagy merényletekről.

Magyar Nemzet
2025. 09. 15. 20:16
A demokrácia védelme az EU-n belül és globálisan biztonsági és értékbeli kérdés; ezek stratégiai érdekeink Fotó: MARTIN BERTRAND Forrás: Hans Lucas
Az Európai Bizottság biztosai közleményt adtak ki a demokrácia nemzetközi napján. A dokumentum hangsúlyozza a demokratikus elvek, az emberi jogok és a jogállamiság fontosságát, valamint figyelmeztet a világszerte erősödő veszélyekre.

Az Európai Bizottság biztosai közleményt adtak ki a demokrácia nemzetközi napján
Az Európai Bizottság biztosai közleményt adtak ki a demokrácia nemzetközi napján Fotó: AFP

Ma, a demokrácia nemzetközi napján megerősítjük a demokratikus elvek, az emberi jogok és a jogállamiság fenntartásának alapvető fontosságát, elismerve, hogy ezek ma fontosabbak, mint valaha, és társadalmaink alapját képezik.

A demokrácia világszerte példátlan kihívásokkal szembesül. Növekszik a külföldi információmanipuláció, beavatkozás és dezinformáció. Ez aláássa a megbízható információkhoz való hozzáférést, ami eredményeként csökken a közbizalom a demokratikus intézményekben és folyamatokban. A növekvő polarizáció veszélybe sodorja a demokratikus vitát, a polgárok részvételét és a nehezen kivívott jogokat. Emellett veszélybe sodorja a marginalizált csoportok védelmét is. 

Az autokratikus narratívák a választási folyamatok integritásába vetett bizalom gyengítésére törekednek.

Az erőszakos konfliktusok destabilizálják az országokat és régiókat, és mélyítik a bizonytalanságot. Ezen túlmenően a demokrácia támogatására szánt költségvetés globális csökkentése olyan vákuumot hagy maga után, amelyet az autoriter rezsimek szívesen kihasználnak.

The European Union's Executive Vice-President for Tech Sovereignty, Security and Democracy Henna Virkkunen speaks during a press conference at a summit on digital sovereignty, on September 12, 2025 at the Chancellery in Vienna, Austria. (Photo by HANS KLAUS TECHT / APA / AFP) / Austria OUT
Henna Virkkunen, a technológiai szuverenitásért, biztonságért és demokráciáért felelős ügyvezető alelnök Fotó: AFP

A demokrácia a béke, a szabadság és a jólét alapja, valamint az Európai Unió szilárd alapja

Továbbra is a leghitelesebb és leghatékonyabb módszer a társadalmaink előtt álló kihívások, valamint a mai világ összetettségének kezelésére. Ha a tájékozott polgárok szabadon és érdemben részt vehetnek a politika alakításában, az mindenki számára előnyös – hangsúlyozták.

Csak a demokrácia garantálhatja az alapvető jogok megőrzését és tiszteletben tartását.

Továbbra is elkötelezettek vagyunk a demokratikus értékek, az emberi jogok és a jogállamiság védelme és előmozdítása iránt, amint azt alapító szerződéseink és a nemzetközi jog is előírja. Támogatni fogjuk a szabad és pluralista médiát, a szabad és tisztességes választási folyamatokat, és biztosítani fogjuk a szólásszabadságot azáltal, hogy gondoskodunk a megbízható és pontos információk terjedéséről.

A demokrácia védelme az EU-n belül és globálisan biztonsági és értékbeli kérdés; ezek stratégiai érdekeink.

Az eredmények az Európai Központi Bank volt elnöke, Mario Draghi jelentésének közzétételének évfordulóján jelentek meg.
„A demokrácia védelme az EU-n belül és globálisan biztonsági és értékbeli kérdés; ezek stratégiai érdekeink” 
Fotó: AFP

A demokrácia nemzetközi napján felhívjuk a kormányokat, szervezeteket és magánszemélyeket, hogy csatlakozzanak hozzánk a demokrácia és az alapvető jogok védelmében. Együttesen képesek vagyunk megbirkózni az előttünk álló kihívásokkal, és megvédeni a biztonságos, stabil és inkluzív társadalmakat, ahol a demokratikus értékek virágoznak, és a polgárok szabadon részt vehetnek a közéletben

– zárták soraikat.

Ugyanakkor figyelemre méltó, hogy miközben a közlemény részletesen sorolja a dezinformáció és az autokratikus rezsimek jelentette veszélyeket, egyetlen szóval sem említi a politikai erőszakot és merényleteket. Ez különösen szembeötlő a Kirk-gyilkosság után, amely tragikus módon mutatta meg, milyen közvetlen és kézzelfogható fenyegetésekkel kell szembenéznie annak, aki véleményt nyilvánít. 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

