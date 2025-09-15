Az EU a demokráciát félti, de hallgat a politikai merényletekről

Az Európai Bizottság biztosai közleményt adtak ki a demokrácia nemzetközi napján. A dokumentum hangsúlyozza a demokratikus elvek, az emberi jogok és a jogállamiság fontosságát, valamint figyelmeztet a világszerte erősödő veszélyekre.

Az Európai Bizottság biztosai közleményt adtak ki a demokrácia nemzetközi napján Fotó: AFP

Ma, a demokrácia nemzetközi napján megerősítjük a demokratikus elvek, az emberi jogok és a jogállamiság fenntartásának alapvető fontosságát, elismerve, hogy ezek ma fontosabbak, mint valaha, és társadalmaink alapját képezik.

A demokrácia világszerte példátlan kihívásokkal szembesül. Növekszik a külföldi információmanipuláció, beavatkozás és dezinformáció. Ez aláássa a megbízható információkhoz való hozzáférést, ami eredményeként csökken a közbizalom a demokratikus intézményekben és folyamatokban. A növekvő polarizáció veszélybe sodorja a demokratikus vitát, a polgárok részvételét és a nehezen kivívott jogokat. Emellett veszélybe sodorja a marginalizált csoportok védelmét is.

Az autokratikus narratívák a választási folyamatok integritásába vetett bizalom gyengítésére törekednek.

Az erőszakos konfliktusok destabilizálják az országokat és régiókat, és mélyítik a bizonytalanságot. Ezen túlmenően a demokrácia támogatására szánt költségvetés globális csökkentése olyan vákuumot hagy maga után, amelyet az autoriter rezsimek szívesen kihasználnak.

Henna Virkkunen, a technológiai szuverenitásért, biztonságért és demokráciáért felelős ügyvezető alelnök Fotó: AFP

A demokrácia a béke, a szabadság és a jólét alapja, valamint az Európai Unió szilárd alapja

Továbbra is a leghitelesebb és leghatékonyabb módszer a társadalmaink előtt álló kihívások, valamint a mai világ összetettségének kezelésére. Ha a tájékozott polgárok szabadon és érdemben részt vehetnek a politika alakításában, az mindenki számára előnyös – hangsúlyozták.

Csak a demokrácia garantálhatja az alapvető jogok megőrzését és tiszteletben tartását.

Továbbra is elkötelezettek vagyunk a demokratikus értékek, az emberi jogok és a jogállamiság védelme és előmozdítása iránt, amint azt alapító szerződéseink és a nemzetközi jog is előírja. Támogatni fogjuk a szabad és pluralista médiát, a szabad és tisztességes választási folyamatokat, és biztosítani fogjuk a szólásszabadságot azáltal, hogy gondoskodunk a megbízható és pontos információk terjedéséről.