Dömötör Csaba a Harcosok órájában: A migrációs helyzet tarthatatlan + videó

A hét közepén a Fidesz-KDNP balatonfüredi frakcióülésével berobban az őszi politikai szezon, szombaton pedig Digitális Polgári Kör találkozó a Papp László Arénában, péntekig azonban minden reggel lesz Harcosok órája.

2025. 09. 15. 7:33
Dömötör Csaba, a Fidesz EP-képviselője MTI/Balogh Zoltán
Az éppen tíz évvel ezelőtt életbe lépett jogi határzárról beszélgetett elsőként Dömötör Csaba a Harcosok órájában. A Fidesz EP-képviselője azt mondta: ránk törték az ajtót, de az irányváltás nem érzékelhető, pedig a migráció következményei drasztikusak.

– Ezt támasztja alá a brüsszeli főügyész is, aki azt mondta:

a helyzet tarthatatlan, de hasonló állapotok vannak Angliában és Franciaországban is.

Az EP-képviselő szerint a több milliós tömeg jól jelzi azt a kétségbeesést, amit a migráció jelent. Jelezte: egyre több derül ki arról, hogy migrációs hátterű emberek sorozatosan bántalmaztak, erőszakoltak meg nőket, amiről a rendőrségen tett bejelentéseket a hatóságok nem vették komolyan.

A múlt heti uniós ülésről elmondta: a Patrióták napirendre javasolták a tízéves évforduló kapcsán, hogy emlékezzenek meg a migrációs áldozatoktól, ám a baloldali frakció levélben kérte, hogy ne vegyék napirendre.

Magyar Péter pártja is a migrációs paktum végrehajtását szorgalmazza

– hangsúlyozta Dömötör Csaba.

Charlie Kirk halála kapcsán, közölte, ugyanaz az uszítás megy az Európai Parlamentben és Márki-Zay Péteréknél is, mint Amerikában. 

– Amikor a színpadon hangzanak el akasztással való fenyegetések, a politikusoki rendre nem reagálnak, ők kvázi ott sem voltak

 – mondta, hozzátéve, korábban is volt ilyen, Tordai Bence is hergelt intézmények és emberek ellen. A támogatottság megtorpanását igyekeztek ezekkel a viselkedésekkel ellensúlyozni.

Arra, hogy Kovács Gergely örvendezett az amerikai konzervatív véleményvezér halálán, Dömötör Csaba azt mondta, várja a különböző jogvédő szervezetek felszólalását. Jelezte, fordított esetben az érintett szervezetek már rég felszólaltak voltak.

– Jobboldali politikusok sosem jöttek ilyen videókkal, egyszerűen

 már a hozzáállásunk az emberi méltósághoz, az élethez és a halálhoz.

 Amikor megtörténik egy ilyen gyilkosság, kérdés, adnak-e teret, hogy lerójuk a kegyeletünk ezt. Ez az EP-ben nem sikerült, noha a jobboldal ezt kezdeményezte, a szocialista levezető elnök, pedig a néma felállás alatti másodpercekben lekeverte ezt. Pedig George Floyd esetében erre lehetőséget adott az Európai Parlament – emlékeztetett Dömötör Csaba.

Ursula von der Leyen beszédéről a képviselő azt mondta, Ukrajnával foglalkoznak, miközben az európai gazdaság megy tönkre. – A következő 7 éves költségvetésről, az agrártámogatások brutális megvágásáról egy szót sem ejtett, pedig ez meghatározó gazdasági szempontból – hangsúlyozta, hozzátéve, Tarr Zoltán, a Tisza alelnöke természetesen lelkesen tapsolt az elnök asszony felszólalása után. 

– Ráadásul Magyar Péter aláírta a gazdák kárára kidolgozott tervet, úgy, hogy ott sem volt, de legalább utólag nem kente másra az aláírást

 – mondta. Kifejtette, csökkentik az agrárium kifizetését, és ennek átlaga lejjebb megy, Magyarország mindenképpen kevesebbet kap, miközben a lengyelek, bolgárok, románok többet kapnak, ezt pedig Magyar Péter támogatta. Emellett támogatják Ukrajna csatlakozását, nekik nem lesz hátrányuk ebből – hangsúlyozta. Hozzátette, 

Tarr Zoltánéknál van egy lengyel munkacsoport, ami nyilván a lengyel érdeket tartja szem előtt, így nem csoda, hogy ez számunkra nem előnyös.

 – Minden másban is ezt csinálják, majd letagadják – tette hozzá.

Kitért arra, Magyar Péter továbbra sem jár be a munkahelyére, és nem jár be a szavazásokra sem, helyette írják oda a nevét. – Az elmúlt 3 szavazásból egyszer sem volt ott. Ehelyett evezgetett, utazgatott, nyaralt a Tiszán, a Balatonon – mondta Dömötör Csaba, felidézve, már tavaly decemberben sem vett részt a bizottsági üléseken. – Magyar Péter azt hiszi, mindent le lehet tagadni Brüsszelben – vélekedett.
 

Kedden Semjén Zsolt, szerdán Bayer Zsolt, csütörtökön pedig Nagy János és Deutsch Tamás lesz a vendég.

Németh Balázs közölte:

a hét közepén a Fidesz–KDNP balatonfüredi frakcióülésével berobban az őszi politikai szezon,

szombaton pedig Digitális Polgári Kör-találkozó a Papp László Arénában. Hangsúlyozta, Harcosok órája és Harcosok órája Extra epizódok egész héten lesznek.

Borítókép: Dömötör Csaba (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)


Nógrádi György
idezojelekUSA

Nógrádi György: Sehol nem csökkenő feszültségek

Az elmúlt hét eseményei – Jelenleg Moszkva és Kijev közvetlen kétoldalú párbeszéde gyakorlatilag kizárt.

