Dömötör Csaba a Harcosok órájában: A migrációs helyzet tarthatatlan + videó

Az éppen tíz évvel ezelőtt életbe lépett jogi határzárról beszélgetett elsőként Dömötör Csaba a Harcosok órájában. A Fidesz EP-képviselője azt mondta: ránk törték az ajtót, de az irányváltás nem érzékelhető, pedig a migráció következményei drasztikusak.

– Ezt támasztja alá a brüsszeli főügyész is, aki azt mondta:

a helyzet tarthatatlan, de hasonló állapotok vannak Angliában és Franciaországban is.

Az EP-képviselő szerint a több milliós tömeg jól jelzi azt a kétségbeesést, amit a migráció jelent. Jelezte: egyre több derül ki arról, hogy migrációs hátterű emberek sorozatosan bántalmaztak, erőszakoltak meg nőket, amiről a rendőrségen tett bejelentéseket a hatóságok nem vették komolyan.

A múlt heti uniós ülésről elmondta: a Patrióták napirendre javasolták a tízéves évforduló kapcsán, hogy emlékezzenek meg a migrációs áldozatoktól, ám a baloldali frakció levélben kérte, hogy ne vegyék napirendre.

Magyar Péter pártja is a migrációs paktum végrehajtását szorgalmazza

– hangsúlyozta Dömötör Csaba.

Charlie Kirk halála kapcsán, közölte, ugyanaz az uszítás megy az Európai Parlamentben és Márki-Zay Péteréknél is, mint Amerikában.

– Amikor a színpadon hangzanak el akasztással való fenyegetések, a politikusoki rendre nem reagálnak, ők kvázi ott sem voltak

– mondta, hozzátéve, korábban is volt ilyen, Tordai Bence is hergelt intézmények és emberek ellen. A támogatottság megtorpanását igyekeztek ezekkel a viselkedésekkel ellensúlyozni.

Arra, hogy Kovács Gergely örvendezett az amerikai konzervatív véleményvezér halálán, Dömötör Csaba azt mondta, várja a különböző jogvédő szervezetek felszólalását. Jelezte, fordított esetben az érintett szervezetek már rég felszólaltak voltak.

– Jobboldali politikusok sosem jöttek ilyen videókkal, egyszerűen

már a hozzáállásunk az emberi méltósághoz, az élethez és a halálhoz.

Amikor megtörténik egy ilyen gyilkosság, kérdés, adnak-e teret, hogy lerójuk a kegyeletünk ezt. Ez az EP-ben nem sikerült, noha a jobboldal ezt kezdeményezte, a szocialista levezető elnök, pedig a néma felállás alatti másodpercekben lekeverte ezt. Pedig George Floyd esetében erre lehetőséget adott az Európai Parlament – emlékeztetett Dömötör Csaba.