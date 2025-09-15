Rendkívüli

Charlie Kirk gyilkosa nem működik együtt a hatóságokkal

Charlie Kirk feltételezett gyilkosa, a 22 éves Tyler Robinson nem működik együtt a hatóságokkal, miközben különleges őrizetben van egy utahi börtönben. Donald Trump elnök vasárnap arról beszélt, hogy sok ember ellen „komoly nyomozás” zajlik az ügyben.

Magyar Nemzet
2025. 09. 15. 7:15
Charlie Kirk az amerikai konzervatív mozgalom kiemelkedő alakja és a fiatal konzervatívok körében rendkívül befolyásos politikai aktivista volt Fotó: PHILLIP FARAONE Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Mint ismert, a 22 éves Robinson pénteken került őrizetbe, miután bevallotta apjának, Matt Robinsonnak, hogy ő lőtte le a 31 éves konzervatív influencert, Charlie Kirköt az Utah Valley Egyetemen. A fiú apja értesítette a hatóságokat, akik letartóztatták a gyanúsítottat.

Tyler Robinson fotója a képernyőn, akit Charlie Kirk meggyilkolásával gyanúsítanak
Tyler Robinson fotója a képernyőn, akit Charlie Kirk meggyilkolásával gyanúsítanak Fotó: AFP

A kormányzó és Trump reakciói

Spencer Cox, Utah kormányzója megerősítette, hogy a gyanúsított nem tett vallomást, ugyanakkor hozzátette: a környezetében lévők együttműködnek. Donald Trump ezzel párhuzamosan kijelentette, hogy „baloldali” körökhöz tartozó emberek ellen is nyomoznak, és a baloldali retorikát okolta Kirk haláláért – számolt be róla a Daily Mail.

A radikalizálódás és az internetes kultúra szerepe

Cox szerint Robinson az Utah Állami Egyetem elhagyása után radikalizálódott. A kormányzó úgy vélte, az internet „sötét” közösségei és a Reddit-kultúra erősen hatottak a fiatalra. A lövedékeken transznemű és szélsőbaloldali üzeneteket találtak, ami tovább bonyolítja a nyomozást.

Donald Trump és Charlie Kirk
Donald Trump és Charlie Kirk Fotó: JOSH EDELSON / AFP

A szobatárs és a vizsgálatok

Robinson transznemű szobatársa, Lance Twiggs együttműködik a rendőrséggel, és átadta azokat az üzeneteket, amelyekben Robinson fegyver rejtegetéséről írt. A hatóságok egy, a gyanúsított által írt levelet is vizsgálnak, amelyről Cox elmondta: tartalma még nem teljesen tisztázott.

Büntetőeljárás és kilátások

Robinsont várhatóan kedden vádolják meg. Cox jelezte, hogy halálbüntetést fog kérni az ügyben. 

A férfi óvadék nélkül, magánzárkában van őrizetben, miután öngyilkossággal fenyegetőzött.

Charlie Kirk az amerikai konzervatív mozgalom kiemelkedő alakja és a fiatal konzervatívok körében rendkívül befolyásos politikai aktivista volt
Charlie Kirk az amerikai konzervatív mozgalom kiemelkedő alakja és a fiatal konzervatívok körében rendkívül befolyásos politikai aktivista volt Fotó: AFP

Megemlékezés Charlie Kirkről

Charlie Kirk tiszteletére nagyszabású megemlékezést tartanak jövő hétvégén az Arizona Cardinals otthonában, a State Farm Stadionban. A Turning Point USA felhívására támogatói szeptember 21-én emlékezhetnek meg a konzervatív aktivistáról. A stadion akár 73 ezer főt is be tud fogadni. Trump elnök bejelentette, hogy részt vesz az eseményen.

