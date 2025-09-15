Charlie Kirk gyilkosa nem működik együtt a hatóságokkal

Mint ismert, a 22 éves Robinson pénteken került őrizetbe, miután bevallotta apjának, Matt Robinsonnak, hogy ő lőtte le a 31 éves konzervatív influencert, Charlie Kirköt az Utah Valley Egyetemen. A fiú apja értesítette a hatóságokat, akik letartóztatták a gyanúsítottat.

Tyler Robinson fotója a képernyőn, akit Charlie Kirk meggyilkolásával gyanúsítanak Fotó: AFP

A kormányzó és Trump reakciói

Spencer Cox, Utah kormányzója megerősítette, hogy a gyanúsított nem tett vallomást, ugyanakkor hozzátette: a környezetében lévők együttműködnek. Donald Trump ezzel párhuzamosan kijelentette, hogy „baloldali” körökhöz tartozó emberek ellen is nyomoznak, és a baloldali retorikát okolta Kirk haláláért – számolt be róla a Daily Mail.