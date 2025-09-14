A Coldplay koncertjén is Charlie Kirk emléke előtt tisztelegtek + videó

A Charlie Kirk-merénylet nemcsak az amerikai közéletet, hanem a zenei világot is megrázta. A konzervatív aktivistára világszerte emlékeznek, köztük olyan sztárok is, akik milliós közönség előtt fejezték ki részvétüket.

Fotó: AFP

Chris Martin a Coldplay londoni koncertjén, a Wembley Stadion színpadáról arra kérte a közönséget, hogy emeljék fel a kezüket, és küldjenek szeretetet a világ különböző pontjaira.

Elküldhetitek a testvéreteknek, a nővéreteknek, elküldhetitek azok családjának, akik szörnyű dolgokon mennek keresztül, elküldhetitek Charlie Kirk családjának

– fogalmazott a zenekar frontembere. Hozzátette:

Elküldhetitek olyan embereknek is, akikkel nem értetek egyet, de küldjetek nekik szeretetet. Elküldhetitek a békés embereknek a Közel-Keleten, Ukrajnában és Oroszországban, Azerbajdzsánban, Szudánban és Szomáliában. Bárhová, ahol úgy gondoljátok, szükség van szeretetre.

A megható üzenetet tűzijáték kísérte, amely különös hangsúlyt adott a gesztusnak.