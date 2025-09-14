charlie kirkmegemlékezésColdplay

A Coldplay koncertjén is Charlie Kirk emléke előtt tisztelegtek + videó

A Coldplay londoni koncertjén Chris Martin különleges gesztussal állt a közönség elé, és szeretetet kért a világ számára. A zenekar frontembere arra kérte a rajongókat, hogy gondoljanak Charlie Kirk családjára is, aki az Utah Valley Egyetemen vesztette életét egy merényletben.

Wiedermann Béla
2025. 09. 14. 21:23
Chris Martin, a Coldplay énekese a zenekar világkörüli turnéján
Chris Martin, a Coldplay énekese a zenekar világkörüli turnéján Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Charlie Kirk-merénylet nemcsak az amerikai közéletet, hanem a zenei világot is megrázta. A konzervatív aktivistára világszerte emlékeznek, köztük olyan sztárok is, akik milliós közönség előtt fejezték ki részvétüket.

Charlie Kirk emléke a világ színpadain is felcsendült, Chris Martin, Morgan Wallen és Jason Aldean is részvétet nyilvánított.
Charlie Kirkről a világ színpadain is megemlékeztek, Chris Martin, Morgan Wallen és Jason Aldean is részvétet nyilvánított
Fotó: AFP

Chris Martin a Coldplay londoni koncertjén, a Wembley Stadion színpadáról arra kérte a közönséget, hogy emeljék fel a kezüket, és küldjenek szeretetet a világ különböző pontjaira. 

Elküldhetitek a testvéreteknek, a nővéreteknek, elküldhetitek azok családjának, akik szörnyű dolgokon mennek keresztül, elküldhetitek Charlie Kirk családjának

– fogalmazott a zenekar frontembere. Hozzátette: 

Elküldhetitek olyan embereknek is, akikkel nem értetek egyet, de küldjetek nekik szeretetet. Elküldhetitek a békés embereknek a Közel-Keleten, Ukrajnában és Oroszországban, Azerbajdzsánban, Szudánban és Szomáliában. Bárhová, ahol úgy gondoljátok, szükség van szeretetre.

A megható üzenetet tűzijáték kísérte, amely különös hangsúlyt adott a gesztusnak.

Charlie Kirk emlékére

Nemcsak a Coldplay emlékezett meg az aktivistáról. Morgan Wallen kanadai koncertjén imákat ajánlott fel a családnak. 

Nem akarok sokat mondani erről, de ez a dal mostanában sokkal mélyebben érint. Csak azt szeretném Erika Kirknek elmondani, hogy én és a családom imáinkat küldjük neki

– mondta a countryénekes, mielőtt belekezdett a I’m A Little Crazy című slágerébe, amelyhez a közönséget is csatlakozásra kérte. Jason Aldean a detroiti fellépésén az egyik legjobb embernek nevezte Kirket. 

Ez nem az a fickó, akit bántani kellene

– fogalmazott, majd hozzátette: 

Furcsa országban élünk, ha embereket azért vesznek célba, mert nem értenek egyet a véleményükkel. Ez nem az, amiről Amerika szól.

Jason Aldean arról is beszélt, hogy 2023-as dalának, a Try That in a Small Town című számnak üzenete mögött olyan emberek álltak, mint Charlie Kirk. 

Ez a fickó nem akart mást, mint a legjobbat mindannyiunknak és gyermekeink jövőjének. Charlie egy olyan ember volt, akit nagyon, de nagyon hiányolni fogunk, de öröksége a Turning Point USA-val és azzal, amit 31 év alatt elért, örökre fennmarad.

Parker McCollum szintén megemlékezett róla, amikor az Instagramon így fogalmazott:

Charlie az egyik legnagyobb fiatal hazafi volt, akit ez az ország valaha látott. Köszönjük, hogy kiálltál azért, amiben olyan sokan erősen hiszünk. Isten irgalmazzon a lelkednek, és vigyázzon a családodra.

Erika Kirk megtörte a csendet

A tragédia után Kirk felesége, Erika is megszólalt, a Turning Point USA YouTube-csatornáján közzétett videóban.

Charlie imádta az életet. Imádta Amerikát. Imádta a természetet, ami mindig közelebb vitte Istenhez. De mindenekfelett a gyermekeit és engem szeretett teljes szívéből. Mindennap tudatta velem ezt. Mindennap megkérdezte: hogyan szolgálhatlak jobban, hogyan lehetek jobb férj, hogyan lehetek jobb apa? Ő egy jó ember volt. A tökéletes apa. A tökéletes férj.

Charlie Kirk konzervatív aktivistát szeptember 10-én lőtték nyakon az Utah Valley Egyetemen, ahol az American Comeback Tour első állomásán vett részt. A támadást nem élte túl. Az ügy gyanúsítottját, a 22 éves Tyler Robinsont őrizetbe vették, jelenleg egy Utah megyei börtönben tartják fogva. Donald Trump elnök a tragédia után úgy fogalmazott:

Remélem, halálbüntetést kap azért, amit tett.

A világsztárok üzenetei jól mutatják, hogy Charlie Kirk neve és munkássága messze túlmutatott az amerikai politikai élet határain: emléke sokaknak a szabadság és a közösség fontosságát jelképezi.

Borítókép: Chris Martin, a Coldplay énekese a zenekar világkörüli turnéján (Fotó: AFP)

add-square Agyonlőtték Trump kulcsemberét, Charlie Kirköt

Charlie Kirk mozgalma soha nem látott növekedésnek indult

Agyonlőtték Trump kulcsemberét, Charlie Kirköt 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekcharlie kirk

Fikció – de milyen igaz!

Bayer Zsolt avatarja

Publicistánk legújabb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu