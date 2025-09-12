Rendkívüli

FBI: Saját családtagja adta fel Charlie Kirk gyilkosát

FBI: Saját családtagja adta fel Charlie Kirk gyilkosát

Egyre több részlet lát napvilágot a Charlie Kirk elleni merénylet gyanúsítottjáról. Az FBI igazgatója és Utah állam kormányzója közösen tartott sajtótájékoztatót, ahol bemutatták, hogyan vezettek a nyomok a feltételezett elkövetőhöz.

Wiedermann Béla
2025. 09. 12. 16:21
Kash Patel, a Szövetségi Nyomozóiroda (FBI) igazgatója. Forrás: AFP
Utah kormányzója, Spencer Cox azzal kezdte a sajtótájékoztatót: „Jó reggelt, hölgyeim és uraim. Megvan.” A kormányzó részletesen ismertette, hogyan jutottak el a nyomozók a Charlie Kirk konzervatív aktivista meggyilkolásával gyanúsított férfihoz. Mint mondta, szeptember 11-én a gyanúsított, Tyler Robinson egyik családtagja fordult egy családi baráthoz, aki értesítette a washingtoni seriffhivatalt. A családtag Robinson vallomásáról, illetve arról adott át információt, hogy a férfi maga utalt a bűncselekmény elkövetésére.

Új információk derültek ki a Charlie Kirk merénylet ügyében: a gyanúsított családtagjai és szobatársa segítették a nyomozókat.
Új információk derültek ki a Charlie Kirk-merénylet ügyében: a gyanúsított családtagjai és szobatársa segítették a nyomozókat
(Fotó: AFP)

Charlie Kirk ügyében a családtagok segítették a nyomozókat

A kormányzó beszámolója szerint a gyanúsított egyik családtagja azt is elmondta a hatóságoknak, hogy Robinson az utóbbi időben egyre inkább politizált, és egy vacsorán arról beszélt, hogy Charlie Kirk a Utah Valley Egyetemen fog előadást tartani. A családi beszélgetés során szóba került, hogy nem értenek egyet Kirk nézeteivel, és a családtag szerint Robinson azt mondta, az aktivista „tele van gyűlölettel, és gyűlöletet terjeszt”.

A nyomozók Robinson szobatársát is kihallgatták, aki bemutatta a hatóságoknak a Discordon folytatott beszélgetéseiket. 

A rendőrök lefényképezték a képernyőn megjelenő üzeneteket, amelyek között több olyan volt, amely Robinsonhoz köthető. Ezekben a bejegyzésekben egy puskáról, annak elrejtéséről, a fegyver optikájáról, valamint a lövedékek gravírozásáról is szó esett. Az üzenetekből az is kiderült, hogy Robinson ruhát váltott a támadás napján.

A nyomozók a Utah Valley Egyetem környékén, egy fás, füves területen egy sötét törölközőbe csavart, Mauser Model 98 típusú, 30-06 kaliberű ismétlőpuskát találtak, amelyre távcső is fel volt szerelve. A fegyver mellett több töltényhüvelyt is lefoglaltak, amelyeken különféle feliratokat véstek.

A három éles lőszeren a következő feliratokat találták: 

Hé, fasiszta! kapd el!

Ezen kívül felfelé és jobbra mutató nyilak, továbbá három lefelé mutató nyíl. Egy másikon az olasz partizándal sorai szerepeltek: 

Oh Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, Ciao Ciao.

 A harmadikon pedig ez a gúnyos üzenet állt: 

Ha ezt olvasod, meleg vagy, LMAO.

Spencer Cox hangsúlyozta, hogy a hatóságok állami, helyi és szövetségi szinten is együttműködtek az ügyben. 

Hálásak vagyunk mindenkinek, aki ilyen rövid idő alatt hozzájárult, hogy megtaláljuk ezt a személyt, és igazságot szolgáltassunk

– fogalmazott Utah kormányzója. Spencer Cox hangsúlyozta, hogy a hatóságok állami, helyi és szövetségi szinten is együttműködtek az ügyben. A kormányzó külön köszönetet mondott a nyomozásban közreműködő állami és szövetségi szerveknek, valamint a lakosságnak, akik bejelentéseikkel segítették a hatóságok munkáját. Hozzátette, a gyanúsított családtagjai is fontos szerepet játszottak abban, hogy Robinson végül a rendőrség látókörébe került.

Külön köszönettel tartozom Charlie Kirk családjának – Erikának, a szüleinek, a gyermekeinek. Arra kérem mindannyiunkat, hogy gondoljunk rájuk, miközben igazságot szolgáltatunk ebben az ügyben

– mondta Spencer Cox. Hozzátette, hogy az áldozat családját szorosan bevonják majd a további eljárásba.

Ez egy szomorú nap országunk számára, egy borzalmas nap Utah állam számára. De hálás vagyok, hogy most lehetőségünk van lezárni ezt a sötét fejezetet nemzetünk történetében.

A kormányzó ezután átadta a szót az FBI igazgatójának, Kash Patelnek.

Charlie Kirk ügyében példás összefogás zajlott

Az FBI igazgatója, Kash Patel így kezdte felszólalását: 

Ez történik akkor, amikor jó rendőröket hagyunk rendőrként dolgozni. Az FBI és partnereink büszkék arra, hogy ma együtt állhatunk itt, igazságot szolgáltatva Charlie Kirk családjának és tisztelegve emléke előtt.

Patel köszönetet mondott Donald Trump elnöknek, az alelnöknek és a Fehér Háznak, akik – ahogy fogalmazott – hihetetlenül támogatóak voltak, mind erőforrásokkal, mind személyesen az FBI csapata felé. Hangsúlyozta: 

Végig mögöttünk álltak, és hálás vagyok, hogy megkaptuk azokat az eszközöket, amelyekkel ilyen gyorsan tudtunk igazságot szolgáltatni. Harminchárom órán belül történelmi előrelépést értünk el Charlie ügyében.

Az igazgató részletesen ismertette a nyomozás menetét. Elmondása szerint Kirköt szerdán 12.23-kor lőtték le, az első FBI-ügynökök 16 perccel később, 12.39-kor érkeztek a helyszínre, a rendőrfőnökökkel együtt biztosítva a területet. A szövetségi hatóság azonnal repülőgépes egységeket vetett be, amelyekkel technikusokat, túszmentő csapatokat és szakértőket szállítottak, valamint a keleti part és Utah között bizonyítékokat juttattak el a quanticói FBI-laboratóriumba és más vizsgálóközpontokba.

Patel arról is beszámolt, hogy szeptember 11-én 10 órakor az FBI elsőként fotókat tett közzé a gyanúsítottról, majd 10.45-kor a nyomravezetői díjat is nyilvánosságra hozták. 

Aznap délután ő maga és Bongino helyettes igazgató a helyszínre érkeztek, este pedig újabb sajtótájékoztatón korábban nem látott videót és képeket adtak közre. Végül helyi idő szerint 22 órakor őrizetbe vették a gyanúsítottat.

Kevesebb mint 36 óra, pontosan 33 óra alatt sikerült elfognunk a gyanúsítottat, ami történelmi időkeretnek számít

– hangsúlyozta Patel. Az FBI-igazgató kiemelte a lakosság és a média szerepét: 

Ez nem lett volna lehetséges önök nélkül. Ezért léptünk a nyilvánosság elé ilyen gyorsan és átláthatóan, és elkötelezettek vagyunk a további átláthatóság mellett.

Patel elmondta, hogy előző estig körülbelül hétezer bejelentést kaptak, másnap reggelre ez a szám meghaladta a tizenegyezret. 

Mindegyik bejelentést le fogjuk ellenőrizni. Ez a letartóztatás annak a bizonyítéka, hogy a jó rendőri munka és a partnerség működik

– hangsúlyozta. Az igazgató köszönetet mondott az FBI több területi irodájának, valamint a Salt Lake City-i központ munkatársainak. Hozzátette: 

Monumentális munkát végeztek történelmi idő alatt, és büszke vagyok rá, hogy az FBI igazgatójaként vezethetem őket.

Patel végül hangsúlyozta: 

Ez nagyon is folyamatban lévő nyomozás. Továbbra is együtt dolgozunk az állami és helyi hatóságokkal, és minden bizonyítékot rendelkezésükre bocsátunk, ami szükséges a vádemeléshez. Amíg kell, itt leszünk, hogy válaszoljunk minden kérésükre, és hogy elfogjuk mindazokat, akik részt vettek ebben a bűncselekményben.

Charlie Kirk emlékére összefogott a közösség

A sajtótájékoztatón Mike Smith, Utah megye seriffje köszönetet mondott mindazoknak, akik részt vettek a nyomozásban. 

Szeretném kifejezni hálámat mindenkinek, aki szerepet vállalt ebben a nyomozásban. Ez egy hatalmas, bonyolult és nagyon gyorsan zajló vizsgálat volt. Akik itt állnak mögöttem, ha az elmúlt napokban egy órát aludtak, akkor szerencsések. Rendkívül megterhelő volt, de lenyűgöző volt látni az együttműködést, amit ebben az ügyben tapasztaltunk

– fogalmazott. Kiemelte, hogy a helyi rendőrségi szervek, a seriffek, a rendőrfőnökök és az állami partnerek mindenben támogatták a munkát. Hozzátette: 

A szövetségi kormány erőforrásai és a helyi FBI-csapat is rendkívül sokat segítettek, hogy igazságot szolgáltassunk.

Smith külön is szólt a lakossághoz:

Mindenekelőtt szeretném megköszönni a nyilvánosságnak, különösen azoknak, akik imáikkal és pozitív hozzáállásukkal támogattak minket. Erre volt szükségünk, hogy végig tudjuk csinálni ezt. Szükségünk volt a türelmükre, és önök megadták nekünk. És szeretném megköszönni mindezt a Kirk család nevében is, mert nekik is ezekre az imákra és támogatásra van szükségük.

A seriff külön köszönetet mondott az igazságügyi minisztériumnak is: 

Külön köszönettel tartozom az igazságügyi miniszternek és a minisztériumnak. Rendíthetetlen támogatásuk nélkül nem tudtuk volna véghez vinni a küldetésünket.

Spencer Cox kormányzó átvette a szót, és saját érzéseiről, valamint az ország állapotáról szólt. 

Ez nemcsak Charlie Kirk tragikus politikai meggyilkolásáról szól, hanem sokkal többről. Ez mindannyiunk elleni támadás. Ez támadás az amerikai kísérlet, az eszményeink ellen. A politikai erőszak más, mint bármilyen más erőszak. Mert amikor valaki azzal fizet az eszméiért, hogy elveszik az életét, az elbizonytalanítja az embereket abban, hogy szabadon merjenek beszélni

– hangsúlyozta. Elmondta, hogy az elmúlt 48 órában annyira dühös és szomorú volt, mint még soha. Ebben a helyzetben – ahogy fogalmazott – Charlie Kirk szavai segítették át: 

Charlie azt mondta, amikor az emberek abbahagyják a beszélgetést, akkor jön az erőszak. A gyengék sosem tudnak megbocsátani, a megbocsátás az erősek tulajdonsága. Mindig bocsáss meg az ellenségeidnek, semmi sem bosszantja őket jobban.

A kormányzó fiatalokhoz is szólt: 

Trump elnök emlékeztetett, hogy tudja, kik szerették Charlie-t igazán: a fiatalok. És igaza van. A fiatalok imádták, és a fiatalok gyűlölték is Charlie-t. Ő pedig így is elment közéjük. És mindig azt mondta, ha elveszítjük a kapcsolatot azokkal, akikkel nem értünk egyet, sokkal könnyebb erőszakhoz folyamodni.

Cox kiemelte:

A szavak nem erőszak. Az erőszak az erőszak. És csak egy ember felelős azért, ami történt. Ő már őrizetben van, és felelősségre fogják vonni.

A kormányzó méltatta Utah lakosságának reakcióját is: 

Nem volt zavargás, nem volt fosztogatás, nem gyújtottak fel autókat. Virrasztások és imák voltak, az emberek együtt jöttek össze, hogy megosszák emberségüket. Ez a válasz.

Cox szerint a politikai erőszak problémája, hogy könnyen továbbterjed: 

Mindig rámutathatunk a másik oldalra, és így a gyűlölet csak nő. Valamikor meg kell találnunk a kiengesztelődést, különben sokkal rosszabb lesz.

Beszédét reménnyel zárta: „Minden amerikaihoz szólok: republikánusokhoz, demokratákhoz, liberálisokhoz, konzervatívokhoz, mindannyiunkhoz. Kövessük azt, amit Charlie tanított nekünk. Én nem optimista vagyok, hanem reménykedő. Hiszek abban, hogy jó dolgok fognak történni, mert mi tehetjük azzá. Még mindig hiszek az országunkban, és tudom, hogy Charlie Kirk is hitt benne. Még mindig hiszem, hogy több jó van bennünk, mint rossz, és hogy képesek vagyunk megváltoztatni a történelem menetét.”

Újságírói kérdésekre is válaszolt a kormányzó

A sajtótájékoztató végén Spencer Cox kormányzó több kérdést is kapott az újságíróktól. Amikor arról érdeklődtek, mit jelentenek a lőszereken talált feliratok, így felelt: 

Ezt önökre bízom, hogy értelmezzék, mit jelentenek ezek a gravírozások. Szerintem a legvilágosabb az, amelyiken az áll, hogy »kapd el, fasiszta«. Ez úgy értendő, mint amikor egy labdát dobnak: kapd el ezt. Szerintem ez magáért beszél.

Arra a kérdésre, várhatóak-e további letartóztatások, Cox azt mondta: 

Jelenleg nincs olyan információnk, amely további letartóztatásokhoz vezetne. A nyomozás azonban folyamatban van.

Hozzátette, hogy Tyler Robinsont az Utah megyei börtönbe szállították, miután családja és egy barátja segített őt a hatóságok kezére adni Washington megyében. A gyanúsított autójáról is beszélt: 

Az ő autója itt volt az egyetemen, majd déli irányba indult vissza St. George felé, pontosabban Washington városába, Washington megyében.

Egy újságíró arra kérdezett rá, hogy a merénylet történelmi értelemben mit jelenthet. A kormányzó válaszában úgy fogalmazott: 

Meggyőződésem, hogy ez vízválasztó pillanat Amerika történelmében. A kérdés csak az, hogy milyen vízválasztó. Történelmünk egy sötét fejezetének a végét jelenti, vagy egy még sötétebb fejezet kezdetét.

Hozzátette, hogy ilyen horderejű politikai gyilkosság utoljára az 1960-as évek végén történt: 

Ez nagyon hasonlít a hatvanas évek végére. Akkor is, most is egy brutális támadást láthatott az egész ország a saját szemével, a saját kezében tartott eszközön. Biológiailag és történelmileg nem vagyunk felkészülve arra, hogy ilyen erőszakos képeket feldolgozzunk.

A közösségi médiáról is élesen nyilatkozott:

A közösségi média rák a társadalmunk testén. Arra bátorítok mindenkit, hogy jelentkezzen ki, kapcsolja ki, érintse meg a füvet, ölelje meg a családját, és tegyen jót a közösségében.

Cox egy barátját is idézte, aki arról számolt be, hogy egy kis utahi városban republikánusok és demokraták ültek le közösen beszélgetni: 

Ez a helyes út. Ez lehet a pillanat, amelyben eldől, hogy eszkalálódik-e a helyzet, vagy megtaláljuk a békés leágazást. És ez választás kérdése. Minden egyes embernek megvan a választási lehetősége.

Borítókép: Kash Patel, a Szövetségi Nyomozóiroda (FBI) igazgatója (Fotó: AFP)

