FBI: Saját családtagja adta fel Charlie Kirk gyilkosát

Utah kormányzója, Spencer Cox azzal kezdte a sajtótájékoztatót: „Jó reggelt, hölgyeim és uraim. Megvan.” A kormányzó részletesen ismertette, hogyan jutottak el a nyomozók a Charlie Kirk konzervatív aktivista meggyilkolásával gyanúsított férfihoz. Mint mondta, szeptember 11-én a gyanúsított, Tyler Robinson egyik családtagja fordult egy családi baráthoz, aki értesítette a washingtoni seriffhivatalt. A családtag Robinson vallomásáról, illetve arról adott át információt, hogy a férfi maga utalt a bűncselekmény elkövetésére.

Új információk derültek ki a Charlie Kirk-merénylet ügyében: a gyanúsított családtagjai és szobatársa segítették a nyomozókat

(Fotó: AFP)

Charlie Kirk ügyében a családtagok segítették a nyomozókat

A kormányzó beszámolója szerint a gyanúsított egyik családtagja azt is elmondta a hatóságoknak, hogy Robinson az utóbbi időben egyre inkább politizált, és egy vacsorán arról beszélt, hogy Charlie Kirk a Utah Valley Egyetemen fog előadást tartani. A családi beszélgetés során szóba került, hogy nem értenek egyet Kirk nézeteivel, és a családtag szerint Robinson azt mondta, az aktivista „tele van gyűlölettel, és gyűlöletet terjeszt”.

A nyomozók Robinson szobatársát is kihallgatták, aki bemutatta a hatóságoknak a Discordon folytatott beszélgetéseiket.

A rendőrök lefényképezték a képernyőn megjelenő üzeneteket, amelyek között több olyan volt, amely Robinsonhoz köthető. Ezekben a bejegyzésekben egy puskáról, annak elrejtéséről, a fegyver optikájáról, valamint a lövedékek gravírozásáról is szó esett. Az üzenetekből az is kiderült, hogy Robinson ruhát váltott a támadás napján.

A nyomozók a Utah Valley Egyetem környékén, egy fás, füves területen egy sötét törölközőbe csavart, Mauser Model 98 típusú, 30-06 kaliberű ismétlőpuskát találtak, amelyre távcső is fel volt szerelve. A fegyver mellett több töltényhüvelyt is lefoglaltak, amelyeken különféle feliratokat véstek.

A három éles lőszeren a következő feliratokat találták:

Hé, fasiszta! kapd el!

Ezen kívül felfelé és jobbra mutató nyilak, továbbá három lefelé mutató nyíl. Egy másikon az olasz partizándal sorai szerepeltek:

Oh Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, Ciao Ciao.

A harmadikon pedig ez a gúnyos üzenet állt:

Ha ezt olvasod, meleg vagy, LMAO.

Spencer Cox hangsúlyozta, hogy a hatóságok állami, helyi és szövetségi szinten is együttműködtek az ügyben.

Hálásak vagyunk mindenkinek, aki ilyen rövid idő alatt hozzájárult, hogy megtaláljuk ezt a személyt, és igazságot szolgáltassunk

– fogalmazott Utah kormányzója. Spencer Cox hangsúlyozta, hogy a hatóságok állami, helyi és szövetségi szinten is együttműködtek az ügyben. A kormányzó külön köszönetet mondott a nyomozásban közreműködő állami és szövetségi szerveknek, valamint a lakosságnak, akik bejelentéseikkel segítették a hatóságok munkáját. Hozzátette, a gyanúsított családtagjai is fontos szerepet játszottak abban, hogy Robinson végül a rendőrség látókörébe került.

Külön köszönettel tartozom Charlie Kirk családjának – Erikának, a szüleinek, a gyermekeinek. Arra kérem mindannyiunkat, hogy gondoljunk rájuk, miközben igazságot szolgáltatunk ebben az ügyben

– mondta Spencer Cox. Hozzátette, hogy az áldozat családját szorosan bevonják majd a további eljárásba.

Ez egy szomorú nap országunk számára, egy borzalmas nap Utah állam számára. De hálás vagyok, hogy most lehetőségünk van lezárni ezt a sötét fejezetet nemzetünk történetében.

A kormányzó ezután átadta a szót az FBI igazgatójának, Kash Patelnek.