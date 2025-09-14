A Turning Point USA szerint az elmúlt 48 órában több mint 32 ezer kérés érkezett hozzájuk, hogy diákok új fejezeteket indíthassanak középiskolákban és egyetemeken. Az érdeklődés közvetlenül azután ugrott meg, hogy Charlie Kirk konzervatív aktivistát, a szervezet alapítóját és vezetőjét halálos merénylet érte, miközben az Utah Valley Universityn tartott előadást.
Charlie Kirk mozgalma soha nem látott növekedésnek indult
Az elmúlt napokban példátlan érdeklődés övezte a Turning Point USA működését. A kezdeményezés Charlie Kirk nevéhez kötődik, és a szervezet beszámolója szerint két nap alatt több mint 32 ezer diák jelezte, hogy új fejezetet szeretne indítani középiskolákban és egyetemeken.
Andrew Kolvet, a Turning Point USA munkatársa a közösségi médiában arról számolt be, hogy
Charlie álma, miszerint minden amerikai középiskolában legyen egy Club America – ez mintegy 23 ezer intézményt jelent –, sokkal gyorsabban valóra válhat, mint ahogy azt valaha elképzelte.
A szervezet jelenleg körülbelül 900 egyetemi és 1200 középiskolai klubbal rendelkezik.
További Külföld híreink
Charlie Kirk küldetése a fiatalok körében
Charlie Kirk pályafutása során rendszeresen hangsúlyozta, hogy szervezete a fiatal szavazók megszólításából meríti az erejét. Úgy vélte, a helyi klubok létfontosságúak ahhoz, hogy ellensúlyozzák az iskolákban terjedő woke-ideológia hatását.
Gyakran tartott vitákat és gyűléseket a diákoknak, és éppen az „American Comeback Tour” első állomásán vett részt, amikor halálos lövés érte.
A tragédia ellenére Kirk felesége bejelentette, hogy az egyetemi körút nem áll le. A következő állomást szeptember 18-án rendezik meg a Colorado State Universityn, Fort Collinsban.
További Külföld híreink
Borítókép: Charlie Kirk (Fotó: AFP)
Agyonlőtték Trump kulcsemberét, Charlie Kirköt
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Drónközpontokat ért orosz csapás Ukrajnában
A védelmi minisztérium több száz megsemmisített célpontról számolt be.
Európa visszahódítására szólított a Vox
Orbán Viktor is üzent a madridi találkozón.
Macron elismerte, hogy a NATO lelkén szárad a vérontás
Négyszemközt teljesen másképp beszél a francia elnök.
Szijjártó Péter: A magyarok világosan kimondták, hogy nem kérnek az illegális migrációból
A magyarok világosan kimondták, hogy nem kérnek az illegális migrációból.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Drónközpontokat ért orosz csapás Ukrajnában
A védelmi minisztérium több száz megsemmisített célpontról számolt be.
Európa visszahódítására szólított a Vox
Orbán Viktor is üzent a madridi találkozón.
Macron elismerte, hogy a NATO lelkén szárad a vérontás
Négyszemközt teljesen másképp beszél a francia elnök.
Szijjártó Péter: A magyarok világosan kimondták, hogy nem kérnek az illegális migrációból
A magyarok világosan kimondták, hogy nem kérnek az illegális migrációból.