Charlie Kirk mozgalma soha nem látott növekedésnek indult

Charlie Kirk küldetése a fiatalok körében

Charlie Kirk pályafutása során rendszeresen hangsúlyozta, hogy szervezete a fiatal szavazók megszólításából meríti az erejét. Úgy vélte, a helyi klubok létfontosságúak ahhoz, hogy ellensúlyozzák az iskolákban terjedő woke-ideológia hatását.

Gyakran tartott vitákat és gyűléseket a diákoknak, és éppen az „American Comeback Tour” első állomásán vett részt, amikor halálos lövés érte.

A tragédia ellenére Kirk felesége bejelentette, hogy az egyetemi körút nem áll le. A következő állomást szeptember 18-án rendezik meg a Colorado State Universityn, Fort Collinsban.