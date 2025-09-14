charlie kirkEgyesült Államokmozgalom

Charlie Kirk mozgalma soha nem látott növekedésnek indult

Az elmúlt napokban példátlan érdeklődés övezte a Turning Point USA működését. A kezdeményezés Charlie Kirk nevéhez kötődik, és a szervezet beszámolója szerint két nap alatt több mint 32 ezer diák jelezte, hogy új fejezetet szeretne indítani középiskolákban és egyetemeken.

Wiedermann Béla
2025. 09. 14. 17:46
Charlie Kirk Forrás: AFP
A Turning Point USA szerint az elmúlt 48 órában több mint 32 ezer kérés érkezett hozzájuk, hogy diákok új fejezeteket indíthassanak középiskolákban és egyetemeken. Az érdeklődés közvetlenül azután ugrott meg, hogy Charlie Kirk konzervatív aktivistát, a szervezet alapítóját és vezetőjét halálos merénylet érte, miközben az Utah Valley Universityn tartott előadást.

Charlie Kirk tragédiája felpörgette a Turning Point USA iránti érdeklődést, a szervezet rekord számú megkeresést kapott 48 óra alatt.
Fotó: AFP

Andrew Kolvet, a Turning Point USA munkatársa a közösségi médiában arról számolt be, hogy 

Charlie álma, miszerint minden amerikai középiskolában legyen egy Club America – ez mintegy 23 ezer intézményt jelent –, sokkal gyorsabban valóra válhat, mint ahogy azt valaha elképzelte.

A szervezet jelenleg körülbelül 900 egyetemi és 1200 középiskolai klubbal rendelkezik.

Charlie Kirk küldetése a fiatalok körében

Charlie Kirk pályafutása során rendszeresen hangsúlyozta, hogy szervezete a fiatal szavazók megszólításából meríti az erejét. Úgy vélte, a helyi klubok létfontosságúak ahhoz, hogy ellensúlyozzák az iskolákban terjedő woke-ideológia hatását. 

Gyakran tartott vitákat és gyűléseket a diákoknak, és éppen az „American Comeback Tour” első állomásán vett részt, amikor halálos lövés érte.

A tragédia ellenére Kirk felesége bejelentette, hogy az egyetemi körút nem áll le. A következő állomást szeptember 18-án rendezik meg a Colorado State Universityn, Fort Collinsban.

Borítókép: Charlie Kirk (Fotó: AFP)

