Ezt üzente a töltényhüvelyeken Charlie Kirk gyilkosa

Furcsa internetes kifejezések és videójátékkódok kerültek elő a Charlie Kirk elleni lövöldözés helyszínén talált töltényhüvelyeken.

2025. 09. 14. 12:16
Kereszt Charlie Kirk emlékművénél Fotó: ERIC THAYER Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA
A hatóságok pénteken közölték, hogy a Charlie Kirk meggyilkolásával vádolt gyanúsított a töltényhüvelyekre olyan kifejezéseket vésett, amelyek fasizmusra, videójátékokra és internetes mémekre utalnak. Aki nem mozog otthonosan az internetes közegben, annak ezek a jelzések teljesen értelmetlennek tűnhetnek, míg a játékosok és az online közösségek tagjai rögtön felismerhetnek bennük utalásokat.

Charlie Kirk: üzenetek bukkantak fel a töltényhüvelyeken (Fotó: ERIC THAYER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA)
Az üzenetek jelentését a szakértők magyarázták el, egyúttal figyelmeztetve, hogy ezekből nem szabad messzemenő következtetéseket levonni a támadó politikai nézeteire – írja a Sky News.

OWO

Ez egy internetes poén a „furry” szubkultúrából, amely az emberi tulajdonságokkal felruházott állatfigurák iránti rajongásról szól. Az „OwO” egy cuki arcot formázó emotikon – az O betűk a szemeket, a w a száját jelképezi –, amit a közösségen belül gyakran flörtölésre, azon kívül viszont gúnyolódásra vagy trollkodásra használnak. Az online szlengben az ilyen kifejezéseknek sokszor több, egymásnak is ellentmondó jelentésük lehet.

„Hé, fasiszta! Kapd el ↑ → ↓↓↓”
Spencer Cox, Utah állam kormányzója szerint a fasizmusra tett utalás magától értetődő. A nyílsorozatot a videójátékosok azonnal felismerték: ez a Helldivers 2 című játékban egy 500 kilós bomba bevetésének kódja.

„Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao”
A Bella Ciao egy olasz partizándal, amely Mussolini uralma idején vált az antifasiszta ellenállás jelképévé. Az elmúlt években a Netflix Money Heist (A nagy pénzrablás) sorozatának köszönhetően és a TikTokon terjedve ismét világszerte ismert lett.

„Ha ezt olvasod, akkor meleg vagy, lmao”
Ez egy gyerekes gúny, amelyben a „lmao” a laughing my ass off (kb. „halálra röhögöm magam”) rövidítése. Célja mindössze az, hogy provokálja az olvasót – akár a nyomozókat is.

Jamie Cohen médiakutató szerint az ilyen „extrém online” üzenetek gyakran kettős értelműek, és tudatosan arra szolgálnak, hogy felkeltsék a sajtó érdeklődését, így gyorsan terjedjenek az interneten. Lindsay Hahn, a Buffalo Egyetem kutatója hozzátette: ezek a feliratok nem jeleznek konkrét ideológiát, sokkal inkább azt mutatják, hogy az elkövető hírnevet akart, és olyan üzeneteket válogatott, amelyekről biztosan beszélni fognak a neten.

Borítókép: Kereszt Charlie Kirk emlékművénél (Fotó: AFP)

