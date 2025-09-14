Ezt üzente a töltényhüvelyeken Charlie Kirk gyilkosa

Az üzenetek jelentését a szakértők magyarázták el, egyúttal figyelmeztetve, hogy ezekből nem szabad messzemenő következtetéseket levonni a támadó politikai nézeteire – írja a Sky News.

OWO

Ez egy internetes poén a „furry” szubkultúrából, amely az emberi tulajdonságokkal felruházott állatfigurák iránti rajongásról szól. Az „OwO” egy cuki arcot formázó emotikon – az O betűk a szemeket, a w a száját jelképezi –, amit a közösségen belül gyakran flörtölésre, azon kívül viszont gúnyolódásra vagy trollkodásra használnak. Az online szlengben az ilyen kifejezéseknek sokszor több, egymásnak is ellentmondó jelentésük lehet.

„Hé, fasiszta! Kapd el ↑ → ↓↓↓”

Spencer Cox, Utah állam kormányzója szerint a fasizmusra tett utalás magától értetődő. A nyílsorozatot a videójátékosok azonnal felismerték: ez a Helldivers 2 című játékban egy 500 kilós bomba bevetésének kódja.