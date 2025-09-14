A hatóságok pénteken közölték, hogy a Charlie Kirk meggyilkolásával vádolt gyanúsított a töltényhüvelyekre olyan kifejezéseket vésett, amelyek fasizmusra, videójátékokra és internetes mémekre utalnak. Aki nem mozog otthonosan az internetes közegben, annak ezek a jelzések teljesen értelmetlennek tűnhetnek, míg a játékosok és az online közösségek tagjai rögtön felismerhetnek bennük utalásokat.
Ezt üzente a töltényhüvelyeken Charlie Kirk gyilkosa
Furcsa internetes kifejezések és videójátékkódok kerültek elő a Charlie Kirk elleni lövöldözés helyszínén talált töltényhüvelyeken.
Az üzenetek jelentését a szakértők magyarázták el, egyúttal figyelmeztetve, hogy ezekből nem szabad messzemenő következtetéseket levonni a támadó politikai nézeteire – írja a Sky News.
OWO
Ez egy internetes poén a „furry” szubkultúrából, amely az emberi tulajdonságokkal felruházott állatfigurák iránti rajongásról szól. Az „OwO” egy cuki arcot formázó emotikon – az O betűk a szemeket, a w a száját jelképezi –, amit a közösségen belül gyakran flörtölésre, azon kívül viszont gúnyolódásra vagy trollkodásra használnak. Az online szlengben az ilyen kifejezéseknek sokszor több, egymásnak is ellentmondó jelentésük lehet.
„Hé, fasiszta! Kapd el ↑ → ↓↓↓”
Spencer Cox, Utah állam kormányzója szerint a fasizmusra tett utalás magától értetődő. A nyílsorozatot a videójátékosok azonnal felismerték: ez a Helldivers 2 című játékban egy 500 kilós bomba bevetésének kódja.
„Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao”
A Bella Ciao egy olasz partizándal, amely Mussolini uralma idején vált az antifasiszta ellenállás jelképévé. Az elmúlt években a Netflix Money Heist (A nagy pénzrablás) sorozatának köszönhetően és a TikTokon terjedve ismét világszerte ismert lett.
„Ha ezt olvasod, akkor meleg vagy, lmao”
Ez egy gyerekes gúny, amelyben a „lmao” a laughing my ass off (kb. „halálra röhögöm magam”) rövidítése. Célja mindössze az, hogy provokálja az olvasót – akár a nyomozókat is.
Jamie Cohen médiakutató szerint az ilyen „extrém online” üzenetek gyakran kettős értelműek, és tudatosan arra szolgálnak, hogy felkeltsék a sajtó érdeklődését, így gyorsan terjedjenek az interneten. Lindsay Hahn, a Buffalo Egyetem kutatója hozzátette: ezek a feliratok nem jeleznek konkrét ideológiát, sokkal inkább azt mutatják, hogy az elkövető hírnevet akart, és olyan üzeneteket válogatott, amelyekről biztosan beszélni fognak a neten.
Borítókép: Kereszt Charlie Kirk emlékművénél (Fotó: AFP)
Szó szerint a nadrágjuknál fogva rángatták el a kényszersorozókat egy férfitől
Bátor nők siettek egy férfi segítségére.
India elkötelezett Nepál békéje mellett: Modi üzent Sushila Karkinak
Sushila Karki tegnap Nepál ideiglenes miniszterelnökeként letette az esküt.
Putyin bekeményít: hiperszónikus rakétát lőttek ki

Nem viccel.
Nem viccel.
„B...ssza meg Charlie Kirk!" – Black Lives Matter-aktivista robbantott ki verekedést a virrasztáson + videó

A rendőrségnek kellett rendet tenni.
A rendőrségnek kellett rendet tenni.
