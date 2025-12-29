Elkezdődött: Putyin szövetségese megnyomta a gombot

A KCNA tájékoztatása szerint a Nyugati-tenger, vagyis a Koreai-félszigettől nyugatra fekvő Sárga-tenger fölött végrehajtott indítások célja a fegyverrendszer „harckészségének”, valamint az ország elrettentő és ellentámadási képességeinek ellenőrzése volt. A közlemény szerint a robotrepülőgépek több mint két órán át repültek, majd sikeresen eltalálták kijelölt célpontjukat. A KCNA által közzétett felvételek a kilövést és a becsapódást is bemutatták. Kim Dzsong Un a jelentések szerint „nagy elégedettségének” adott hangot, és hangsúlyozta, hogy Észak-Korea minden erejét a nukleáris harci erők „korlátlan és tartós fejlesztésére” összpontosítja.

Kim Dzsong Un a jelentések szerint „nagy elégedettségének” adott hangot Fotó: AFP

A KCNA idézte Kimet, aki szerint a nukleáris elrettentés elemeinek rendszeres ellenőrzése „felelős lépés” a fennálló biztonsági fenyegetések közepette. A dél-koreai egyesített vezérkari főnökség megerősítette, hogy

a hadsereg vasárnap reggel, helyi idő szerint nyolc óra körül több manőverező robotrepülőgép indítását észlelte a Phenjantól északra fekvő Szunan térségéből.

A dél-koreai védelmi minisztérium szóvivője szerint az északi szomszéd közelmúltbeli fegyverkezési tevékenységei – köztük az atommeghajtású tengeralattjáró építésével kapcsolatos munkák – aláássák a békét és a stabilitást a Koreai-félszigeten.