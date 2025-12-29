Kim Dzsong UnÉszak-KoreaPhenjanRakétakísérletkilövésrakéta

Elkezdődött: Putyin szövetségese megnyomta a gombot

Észak-Korea nagy hatótávolságú stratégiai manőverező robotrepülőgépeket tesztelt vasárnap Kim Dzsong Un észak-koreai vezető jelenlétében – számoltak be hétfőn nyugati hírügynökségek az észak-koreai KCNA állami hírügynökség jelentését idézve.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 12. 29. 8:12
Putyin szövetségese megnyomta a gombot Forrás: AFP
A KCNA tájékoztatása szerint a Nyugati-tenger, vagyis a Koreai-félszigettől nyugatra fekvő Sárga-tenger fölött végrehajtott indítások célja a fegyverrendszer „harckészségének”, valamint az ország elrettentő és ellentámadási képességeinek ellenőrzése volt. A közlemény szerint a robotrepülőgépek több mint két órán át repültek, majd sikeresen eltalálták kijelölt célpontjukat. A KCNA által közzétett felvételek a kilövést és a becsapódást is bemutatták. Kim Dzsong Un a jelentések szerint „nagy elégedettségének” adott hangot, és hangsúlyozta, hogy Észak-Korea minden erejét a nukleáris harci erők „korlátlan és tartós fejlesztésére” összpontosítja. 

Kim Dzsong Un a jelentések szerint „nagy elégedettségének” adott hangot
Kim Dzsong Un a jelentések szerint „nagy elégedettségének” adott hangot Fotó: AFP

A KCNA idézte Kimet, aki szerint a nukleáris elrettentés elemeinek rendszeres ellenőrzése „felelős lépés” a fennálló biztonsági fenyegetések közepette. A dél-koreai egyesített vezérkari főnökség megerősítette, hogy 

a hadsereg vasárnap reggel, helyi idő szerint nyolc óra körül több manőverező robotrepülőgép indítását észlelte a Phenjantól északra fekvő Szunan térségéből. 

A dél-koreai védelmi minisztérium szóvivője szerint az északi szomszéd közelmúltbeli fegyverkezési tevékenységei – köztük az atommeghajtású tengeralattjáró építésével kapcsolatos munkák – aláássák a békét és a stabilitást a Koreai-félszigeten.

Elemzők szerint Phenjan az elmúlt években jelentősen fokozta rakéta- és robotrepülőgép-tesztjeit. 

A lépések célja egyrészt a precíziós csapásmérő képességek fejlesztése, másrészt az Egyesült Államok és Dél-Korea kihívása, valamint fegyverrendszerek kipróbálása az Oroszországnak történő esetleges szállítások előtt. A Yonhap dél-koreai hírügynökség egy katonai forrásra hivatkozva nem zárta ki további észak-koreai rakétatesztek lehetőségét az újév környékén, ezt azonban a dél-koreai hadsereg hivatalosan nem kommentálta.

Észak-Korea a szakértői becslések szerint több tucat nukleáris robbanófejjel rendelkezik. 

Az ország 2006-ban hajtotta végre első atomkísérletét, és azóta többször hangsúlyozta, hogy a nemzetközi szankciók ellenére fenntartja nukleáris fegyverarzenálját, amelyre állítása szerint az Egyesült Államok és szövetségesei jelentette katonai fenyegetéssel szembeni elrettentéshez van szüksége.

Kim Dzsong Un lányával nézte a végítélet-gépet
Kim Dzsong Un lányával nézte meg a végítélet fegyverét Fotó: AFP

Kim Dzsong Un lányával nézte meg a végítélet fegyverét

Pár napja arról is beszámoltunk, hogy egy tengeralattjáró építését és egy hosszú hatótávolságú föld-levegő rakéta próbaindítását tekintette meg Kim Dzsong Un észak-koreai vezető lányával. A keleti part közelében tartott szerdai rakétakísérletben, amelynek célja az atomfegyverrel rendelkező ország felszerelése új típusú, nagy magasságban repülő rakétával, 200 kilométerre fekvő célpontot semmisítettek meg a levegőben.

Borítókép: Kim Dzsong Un (Fotó: AFP)

