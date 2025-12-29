adónavkivakata

Kata és alanyi adómentesség – már csak két napig választhatók!

Több fontos adóügyi határidő jár le az év végével. Érdemes még idén lépni a kedvező feltételekért.

Magyar Nemzet
2025. 12. 29. 8:45
Illusztráció Fotó: Móricz-Sabján Simon
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

December 31-én több, a kis- és középvállalkozásoknak fontos adóügyi határidő jár le. Szilveszterig lehet választani 2026-ra a kisvállalati adót, a katát, illetve az alanyi mentességet az áfában – közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV).

A speciális adózási módok közül a legtöbb vállalkozást, csaknem 870 ezret, az alanyi mentesség érint, amely még kedvezőbbé válik jövőre. A jelenlegi 18 millió forintos felső határ ugyanis 20 millió forintra nő – írja a Világgazdaság. 

Az általános forgalmi adóban az alanyi mentesség a soron következő évre választható, vagyis ha egy még nem alanyi mentes vállalkozó 2026-ban szeretne élni ezzel a lehetőséggel, akkor legkésőbb december 31-ig jeleznie kell ezt az adóhivatalnak. 

Szilveszter után az alanyi mentességet legközelebb már csak a 2027-es adóévre választhatják a már működő vállalkozások. Az alanyi adómentes vállalkozásnak – fő szabály szerint – nem kell áfát felszámítania és fizetnie, illetve áfabevallást sem kell benyújtania. 

Megduplázódik a kisvállalati adó (kiva) belépési határa, emiatt még többen választhatják. Kivára váltani év közben is bármikor lehet, de a 2025-ös zárás miatt legkésőbb december 31-ig célszerű dönteni. Ugyanez igaz a katára (kisadózó vállalkozások tételes adója) is: akik még idén választják, az egész 2026-os évben így adózhatnak. 

Aki január 1-jén vagy utána jelzi a katára, illetve a kivára váltást, annak számolnia kell azzal, hogy a bejelentkezés hónapjának utolsó napjáig egy külön – azt az időszakot felölelő, az eredeti adózási módjának megfelelő – bevallást is el kell készítenie. 

Ha a kisadózó úgy dönt, hogy jövőre a katáról áttér az átalányadózásra, és azt szilveszterig bejelenti az adóhivatalnak, január 1-jétől már alkalmazhatja is az átalányadózás szabályait. A nem katás egyéni vállalkozók ráérnek, ők 2026. május 20-ig az szja-bevallásukban jelezhetik a váltást. 

Itt olvashat további tudnivalókat az adóváltozásokról.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Hegyi Zoltán
idezojelekNATO

Eredj te, meg a haverjaid, szedegessetek aknákat!

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – Ezek a csávók mintha Hasek Svejkjéből kerültek volna elő, erő és derű kell az elviselésükhöz.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.