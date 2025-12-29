Kata és alanyi adómentesség – már csak két napig választhatók!

December 31-én több, a kis- és középvállalkozásoknak fontos adóügyi határidő jár le. Szilveszterig lehet választani 2026-ra a kisvállalati adót, a katát, illetve az alanyi mentességet az áfában – közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV).

A speciális adózási módok közül a legtöbb vállalkozást, csaknem 870 ezret, az alanyi mentesség érint, amely még kedvezőbbé válik jövőre. A jelenlegi 18 millió forintos felső határ ugyanis 20 millió forintra nő – írja a Világgazdaság.

Az általános forgalmi adóban az alanyi mentesség a soron következő évre választható, vagyis ha egy még nem alanyi mentes vállalkozó 2026-ban szeretne élni ezzel a lehetőséggel, akkor legkésőbb december 31-ig jeleznie kell ezt az adóhivatalnak.

Szilveszter után az alanyi mentességet legközelebb már csak a 2027-es adóévre választhatják a már működő vállalkozások. Az alanyi adómentes vállalkozásnak – fő szabály szerint – nem kell áfát felszámítania és fizetnie, illetve áfabevallást sem kell benyújtania.

Megduplázódik a kisvállalati adó (kiva) belépési határa, emiatt még többen választhatják. Kivára váltani év közben is bármikor lehet, de a 2025-ös zárás miatt legkésőbb december 31-ig célszerű dönteni. Ugyanez igaz a katára (kisadózó vállalkozások tételes adója) is: akik még idén választják, az egész 2026-os évben így adózhatnak.

Aki január 1-jén vagy utána jelzi a katára, illetve a kivára váltást, annak számolnia kell azzal, hogy a bejelentkezés hónapjának utolsó napjáig egy külön – azt az időszakot felölelő, az eredeti adózási módjának megfelelő – bevallást is el kell készítenie.

Ha a kisadózó úgy dönt, hogy jövőre a katáról áttér az átalányadózásra, és azt szilveszterig bejelenti az adóhivatalnak, január 1-jétől már alkalmazhatja is az átalányadózás szabályait. A nem katás egyéni vállalkozók ráérnek, ők 2026. május 20-ig az szja-bevallásukban jelezhetik a váltást.

