Charlie Kirk feltételezett gyilkosa transznemű partnerrel élt együtt

Az illető, akinek kilétét még nem hozták nyilvánosságra a hatóságok, teljes mértékben együttműködik az FBI-jal a konzervatív aktivista meggyilkolásával kapcsolatos nyomozásban – közölték bennfentes források. A kapcsolatról először a Fox News Brooke Singman számolt be.

A szöveges üzenetek és egyéb kommunikációk, amelyeket a transznemű személy Robinsonnal váltott, segítették a szövetségi hatóságokat a gyilkossággal vádolt személy elfogásában.

Charlie Kirk feltételezett gyilkosa, Tyler Robinson Fotó: Handout/Getty Images North America

A szövetségi és állami hatóságok pénteken, sajtótájékoztatón hozták nyilvánosságra, hogy a nyomozásban együttműködő „szobatárs” feltárta azokat a „Tyler” nevű személytől származó üzeneteket, amelyek a helyszínen találtakhoz hasonló töltényhüvelyekről szóltak, „és azt emlegették, hogy egy puskát kell elhozni egy leadási pontról”.