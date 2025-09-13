Rendkívüli

Ügyészségi nyomozás indulhat Márki-Zay Péter és a tiszások uszító akciója miatt

Charlie KirkTyler Robinsongyilkos

Charlie Kirk feltételezett gyilkosa transznemű partnerrel élt együtt

Újabb részletek derültek ki Charlie Kirk feltételezett gyilkosáról. Tyler Robinson hatóságokkal együttműködő élettársáról kiderült, hogy épp nemváltáson megy át. A The New York Post azt is megírta, milyen párbeszéd zajlott a konzervatív aktivista, Charlie Kirk és egy, az előadásán részt vevő személy között, amikor a halálos lövés eldördült.

Magyar Nemzet
2025. 09. 13. 19:04
Fotó: HANDOUT Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Charlie Kirk feltételezett gyilkosa, Tyler Robinson transznemű partnerrel élt együtt, aki éppen férfi-nő átalakuláson ment keresztül – erősítette meg egy hatósági forrás a The New York Postnak.

Charlie Kirk
Charlie Kirk az általa alapított szervezet, a Turning Point rendezvényén lett gyilkosság áldozata. Fotó: Getty Images North America/Chet Strange

Az illető, akinek kilétét még nem hozták nyilvánosságra a hatóságok, teljes mértékben együttműködik az FBI-jal a konzervatív aktivista meggyilkolásával kapcsolatos nyomozásban – közölték bennfentes források. A kapcsolatról először a Fox News Brooke Singman számolt be.

A szöveges üzenetek és egyéb kommunikációk, amelyeket a transznemű személy Robinsonnal váltott, segítették a szövetségi hatóságokat a gyilkossággal vádolt személy elfogásában.

Charlie Kirk
Charlie Kirk feltételezett gyilkosa, Tyler Robinson Fotó: Handout/Getty Images North America

A szövetségi és állami hatóságok pénteken, sajtótájékoztatón hozták nyilvánosságra, hogy a nyomozásban együttműködő „szobatárs” feltárta azokat a „Tyler” nevű személytől származó üzeneteket, amelyek a helyszínen találtakhoz hasonló töltényhüvelyekről szóltak, „és azt emlegették, hogy egy puskát kell elhozni egy leadási pontról”.

A hatóságok csütörtök este fogták el Tyler Robinsont. Mint kiderült, a férfi családja fordult a rendőrséghez, Robinson szobatársa pedig üzeneteket adott át a nyomozóknak, hogy segítse a hatóságok munkáját. A gyilkos fegyver mellett pedig üzeneteket tartalmazó töltényhüvelyeket is találtak.

Charlie Kirk egy résztvevő kérdésére válaszolt meggyilkolása előtt

A 31 éves Kirköt egy golyó találta el a nyakán, nem sokkal azután, hogy az American Comeback nevű egyetemi előadás-sorozatán egy transznemű tömeggyilkosokról szóló kérdést tettek fel neki.

Tudja, hány transznemű amerikai volt tömeggyilkos az elmúlt tíz évben?

– kérdezte egy résztvevő.

Túl sok

– válaszolta Kirk.

Tudja, hány tömeggyilkos volt Amerikában az elmúlt tíz évben?

 – folytatta a kérdező. 

A bandaháborúkat is beleszámítva vagy nem?

– kérdezte a Turning Point USA alapítója, hogy tisztázza a kérdést, majd lelőtték. 
Borítókép:  Tel-Avivban egy épület oldalán látható egy óriásplakát, amelyen Donald Trump amerikai elnök látható, amint átöleli Charlie Kirköt (Fotó: AFP)

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Bánó Attila
idezojelekhalál

Amerikai gyilkosság, brüsszeli harciasság

Bánó Attila avatarja

Charlie Kirk meggyilkolása és a balliberális háborús retorika között szoros összefüggés van.

