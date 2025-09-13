Charlie KirkkampuszUtah Valley EgyetemScott Sperryvita

Tartozunk Charlie-nak: a Utah Valley Egyetem nem hagyja megszűnni a párbeszédet

A Utah Valley Egyetem diákjai azután, hogy Charlie Kirk meggyilkolása után elkötelezték magukat amellett, hogy folytatják az általa indított politikai vitákat. A hallgatók szerint a támadás csak megerősíti a Kirk által létrehozott mozgalmat.

Magyar Nemzet
2025. 09. 13. 10:59
Megemlékezést tartottak a provoi Memorial Parkban Fotó: MELISSA MAJCHRZAK Forrás: AFP
Scott Sperry, a Utah Valley Egyetem 22 éves hallgatója, aki évek óta követte Charlie Kirk videóit, aznap csatlakozott az egyetem Turning Point USA szervezetéhez, amikor a gyilkosság történt. Sperry szerint a támadás csak megerősíti Kirk mozgalmát.

Charlie Kirk
Charlie Kirk emlékhelyénél a Turning Point USA főhadiszállásán Phoenixben, Arizonában (Fotó: Getty Images North America/Eric Thayer)

Az egyetem campusa a gyász és tiltakozás helyszínévé vált, miközben diákok különböző politikai nézetektől függetlenül úgy érzik, felelősségük folytatni a nyilvános vitákat. McKinley Shinkle és unokatestvére transzparensekkel jelentek meg a campuson, amelyek Kirket hősként ábrázolták

 – írja a BBC.

A Turning Point USA-t Kirk mindössze 18 évesen alapította, és ma már több mint 850 főiskolán működik, emellett a fiatal szavazók aktivizálásában is ismert. Kirk vitáit gyakran kritizálta a baloldal, de azok célja mindig a nyilvános párbeszéd előmozdítása volt.

A gyilkosság után a campuson virágokkal és emléktáblákkal emlékeznek Kirkre, a diákok elkötelezték magukat amellett, hogy folytatják az egyetemen a politikai vitákat. Scott Sperry így nyilatkozott: 

Mi fogjuk mutatni az utat. Ezzel tartozunk Charlie-nak.

Borítókép: Megemlékezés a tragédia után a provói Memorial Parkban (Fotó: AFP)

Bánó Attila
idezojelekhalál

Amerikai gyilkosság, brüsszeli harciasság

Bánó Attila avatarja

Charlie Kirk meggyilkolása és a balliberális háborús retorika között szoros összefüggés van.

