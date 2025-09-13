Tartozunk Charlie-nak: a Utah Valley Egyetem nem hagyja megszűnni a párbeszédet

Scott Sperry, a Utah Valley Egyetem 22 éves hallgatója, aki évek óta követte Charlie Kirk videóit, aznap csatlakozott az egyetem Turning Point USA szervezetéhez, amikor a gyilkosság történt. Sperry szerint a támadás csak megerősíti Kirk mozgalmát.

Charlie Kirk emlékhelyénél a Turning Point USA főhadiszállásán Phoenixben, Arizonában (Fotó: Getty Images North America/Eric Thayer)

Az egyetem campusa a gyász és tiltakozás helyszínévé vált, miközben diákok különböző politikai nézetektől függetlenül úgy érzik, felelősségük folytatni a nyilvános vitákat. McKinley Shinkle és unokatestvére transzparensekkel jelentek meg a campuson, amelyek Kirket hősként ábrázolták

– írja a BBC.

A Turning Point USA-t Kirk mindössze 18 évesen alapította, és ma már több mint 850 főiskolán működik, emellett a fiatal szavazók aktivizálásában is ismert. Kirk vitáit gyakran kritizálta a baloldal, de azok célja mindig a nyilvános párbeszéd előmozdítása volt.

A gyilkosság után a campuson virágokkal és emléktáblákkal emlékeznek Kirkre, a diákok elkötelezték magukat amellett, hogy folytatják az egyetemen a politikai vitákat. Scott Sperry így nyilatkozott:

Mi fogjuk mutatni az utat. Ezzel tartozunk Charlie-nak.

You can kill a man but you can’t kill a movement.



Tonight, I stood before hundreds of students who are proof of Charlie’s legacy.



It’s tempting to give up and walk away to safety. That’s not happening.



To my friend Charlie: we’ll take it from here, one conversation at a time. pic.twitter.com/T1l80lTA81 — Brilyn Hollyhand (@BrilynHollyhand) September 13, 2025

Borítókép: Megemlékezés a tragédia után a provói Memorial Parkban (Fotó: AFP)