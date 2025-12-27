Megtört a Wirtz-átok, a Liverpool Szoboszlai nélkül szenvedte ki az újabb győzelmet

A Liverpool stadionjában, az Anfielden mindig különleges, amikor a mérkőzés előtt felcsendül a You'll Never Walk Alone dal, amely mára a Vörösök klubhimnusza lett. A szombati Liverpool–Wolves Premier League-összecsapáson ez mégis más volt. Ugyanis a két klub korábbi játékosa, a nyáron tragikusan elhunyt Diogo Jota két fia is – Dinis és Duarte – a pályára kísérte a játékosokat, édesanyjuk pedig a lelátóról figyelte mindezt. Szívbemarkoló pillanatokkal kezdődött a mérkőzés, a klubhimnusz üzenete, hogy sosem fogsz egyedül sétálni, még aktuálisabb volt, mint valaha.

A Liverpool–Wolves Premier League-mérkőzés előtt Diogo Jota fiai és további családtagjai is a pályára sétáltak Fotó: OLI SCARFF / AFP

Arne Slot egyébként a kezdőcsapat összeállításánál sem volt könnyű helyzetben, ugyanis Szoboszlai Dominik eltiltás miatt hiányzott, Mohamed Szalah az Afrika-kupán szerepel, Alexander Isakot a héten műtötték meg, Cody Gakpo pedig még csak a kispadra ülhetett le. Így történhetett meg, hogy az olasz Federico Chiesa először kezdett a Premier League mostani idényében, míg a balhátvéd már zsinórban negyedszer Kerkez Milos volt. A Liverpool így is toronymagas esélyese volt a mérkőzésnek, ugyanis a sereghajtó Wolves 17 forduló után nyeretlen, mindössze két pontot szerzett Rob Edwards csapata.

Liverpool–Wolves: Kerkez főszerepben az elejétől fogva

A hazaiak egyből beszorították a saját kapujuk elé a vendégeket, a hetedik percben Kerkez agresszív betörése vastaps követte, majd pár perccel később az elmúlt három meccsen ötször is betaláló Hugo Ekitikét remekül ugratta ki Florian Wirtz, a francia lövése viszont a kapufát találta el. A Vörösök a folytatásban is inkább a bal oldalon vezették a támadásaikat, Wirtz és Kerkez összjátékából, illetve beadásaiból nem lett veszélyes helyzet. A 28. percben aztán Alexis Mac Allister is eltalálta a kapufát a tizenhatoson belülről, de ha az argentin lövése be is ment volna, les miatt valószínűleg érvénytelenítik a gólt. A vendégek részéről egyébként a 18 éves Matheus Mané igyekezett, két lövése is volt az első 45 percben.

Florian Wirtz első Premier League-gólja is meglett

Aztán a gát a 41. percben szakadt át. Ahogy egy hete, úgy most is Jeremie Fimpong készített elő, ezúttal honfitársa, Ryan Gravenberch lőtte be a visszapasszolt labdát. A holland középpályás negyedszer volt eredményes az idényben, majd Jota gólörömével emlékezett meg elhunyt társára.

Ryan Gravenberch hit Diogo Jota's signature celebration after opening the scoring for Liverpool FC against Wolves ❤️🥹



Jota played for Wolves before joining Liverpool FC in 2020 and his family are in attendance for the game between the two at Anfield 🫶 pic.twitter.com/Rr6pURIRLs — OneFootball (@OneFootball) December 27, 2025

A Wolves feleszmélni sem tudott a kapott gólból, egyből jött a következő. Kerkez felpassza után Ekitiké ugratta ki Wirtzet, a német pedig megszerezte első Premier League-gólját! Wirtz az egész első félidőben jól mozgott, abszolút megérdemelte a gólt. Ide kattintva megnézheti a találatot.

A Liverpool így kétgólos előnnyel vonulhatott a szünetre a Wolves ellen.