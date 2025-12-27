Liverpoolflorian wirtzWolverhampton WanderersKerkez MilosPremier League

Megtört a Wirtz-átok, a Liverpool Szoboszlai nélkül szenvedte ki az újabb győzelmet

A Liverpool győzelemmel búcsúzott a 2025-ös évtől. Arne Slot együttese Szoboszlai Dominik nélkül 2-1-re nyert a sereghajtó Wolverhampton ellen a Premier League 17. fordulójában. A Liverpool–Wolves összecsapáson Florian Wirtz is megszerezte az első gólját a Vörösöknél, ugyanakkor a Liverpoolnak az utolsó percig izgulnia kellett az Anfielden.

Perlai Bálint
2025. 12. 27. 16:51
Még 2025-ben megszerezte első Premier League-gólját Florian Wirtz a Liverpool színeiben
Még 2025-ben megszerezte első Premier League-gólját Florian Wirtz a Liverpool színeiben Fotó: OLI SCARFF Forrás: AFP
A Liverpool stadionjában, az Anfielden mindig különleges, amikor a mérkőzés előtt felcsendül a You'll Never Walk Alone dal, amely mára a Vörösök klubhimnusza lett. A szombati Liverpool–Wolves Premier League-összecsapáson ez mégis más volt. Ugyanis a két klub korábbi játékosa, a nyáron tragikusan elhunyt Diogo Jota két fia is – Dinis és Duarte – a pályára kísérte a játékosokat, édesanyjuk pedig a lelátóról figyelte mindezt. Szívbemarkoló pillanatokkal kezdődött a mérkőzés, a klubhimnusz üzenete, hogy sosem fogsz egyedül sétálni, még aktuálisabb volt, mint valaha.

A Liverpool–Wolves Premier League-mérkőzés előtt Diogo Jota fiai és további családtagjai is a pályára sétáltak
A Liverpool–Wolves Premier League-mérkőzés előtt Diogo Jota fiai és további családtagjai is a pályára sétáltak  Fotó: OLI SCARFF / AFP

 Arne Slot egyébként a kezdőcsapat összeállításánál sem volt könnyű helyzetben, ugyanis Szoboszlai Dominik eltiltás miatt hiányzott, Mohamed Szalah az Afrika-kupán szerepel, Alexander Isakot a héten műtötték meg, Cody Gakpo pedig még csak a kispadra ülhetett le. Így történhetett meg, hogy az olasz Federico Chiesa először kezdett a Premier League mostani idényében, míg a balhátvéd már zsinórban negyedszer Kerkez Milos volt. A Liverpool így is toronymagas esélyese volt a mérkőzésnek, ugyanis a sereghajtó Wolves 17 forduló után nyeretlen, mindössze két pontot szerzett Rob Edwards csapata.

Liverpool–Wolves: Kerkez főszerepben az elejétől fogva

A hazaiak egyből beszorították a saját kapujuk elé a vendégeket, a hetedik percben Kerkez agresszív betörése vastaps követte, majd pár perccel később az elmúlt három meccsen ötször is betaláló Hugo Ekitikét remekül ugratta ki Florian Wirtz, a francia lövése viszont a kapufát találta el. A Vörösök a folytatásban is inkább a bal oldalon vezették a támadásaikat, Wirtz és Kerkez összjátékából, illetve beadásaiból nem lett veszélyes helyzet. A 28. percben aztán Alexis Mac Allister is eltalálta a kapufát a tizenhatoson belülről, de ha az argentin lövése be is ment volna, les miatt valószínűleg érvénytelenítik a gólt. A vendégek részéről egyébként a 18 éves Matheus Mané igyekezett, két lövése is volt az első 45 percben. 

Florian Wirtz első Premier League-gólja is meglett

Aztán a gát a 41. percben szakadt át. Ahogy egy hete, úgy most is Jeremie Fimpong készített elő, ezúttal honfitársa, Ryan Gravenberch lőtte be a visszapasszolt labdát. A holland középpályás negyedszer volt eredményes az idényben, majd Jota gólörömével emlékezett meg elhunyt társára.

A Wolves feleszmélni sem tudott a kapott gólból, egyből jött a következő. Kerkez felpassza után Ekitiké ugratta ki Wirtzet, a német pedig megszerezte első Premier League-gólját! Wirtz az egész első félidőben jól mozgott, abszolút megérdemelte a gólt. Ide kattintva megnézheti a találatot.

A Liverpool így kétgólos előnnyel vonulhatott a szünetre a Wolves ellen.

Florian Wirtz és Hugo Ekitiké gólöröme a második liverpooli találatnál
Florian Wirtz és Hugo Ekitiké gólöröme a második liverpooli találatnál  Fotó: OLI SCARFF / AFP

A Liverpool borzalmasan folytatta a meccset

A szünet után a Wolves rögtön szépített. Az 51. percben egy bal oldali szöglet után Alisson előbb védte a fejest, de a kipattanóra remekül érkezett Santiago Bueno, a 27 éves uruguayi védő pedig könnyen az üres kapuba lőtt, 2-1. Úgy tűnik, még a sereghajtó is könnyedén szerez gólt pontrúgás után a címvédőnek. A kapott gól megfogta a Liverpoolt, a Wolves játékosai egyre bátrabban léptek fel a támadásoknál. Aztán a 60. perc után ismét a hazaiak előtt adódtak helyzetek, főként Wirtz vezérletével, de a Vörösök nem tudták lezárni a meccset.

Kihúzta a címvédő, tovább menetel a Premier League-ben

Az utolsó tíz percbe lépve is 2-1 volt az állás, ekkor már a Wolvesnál volt többet a labda, a 86. percben a csereként beálló Conor Bradley hatalmas mentése is kellett, hogy maradjon az egygólos hazai előny. Az ötperces hosszabbításban a Liverpool beszorult a saját kapuja elé, a vendégek azonban nem jutottak helyzetig, így a Liverpool megúszta. 

Arne Slot együttese már hét meccse veretlen, ezzel pedig ha csak ideglenesen, de megelőzte a Chelsea-t, és fellépett a negyedik helyre. A Liverpool azonban a sereghajtó ellen a második félidőben mutatott játékot aligha fogja az ablakba kitenni. A címvédő január elsején, a Leeds Unitedet fogadja a 19. fordulóban.

PREMIER LEAGUE, 18. FORDULÓ
Pénteken játszották:

Szombaton játsszák:

  • Nottingham Forest–Manchester City 1-2
  • Arsenal–Brighton & Hove Albion 2-1
  • Brentford–AFC Bournemouth 4-1
  • Burnley–Everton 0-0
  • Liverpool–Wolverhampton Wanderers 2-1 
  • West Ham United–Fulham 0-1
  • Chelsea–Aston Villa, 18.30 (Tv: Spíler1)

Vasárnap játsszák:

  • Sunderland–Leeds United, 15.00 (Tv: Spíler1)
  • Crystal Palace–Tottenham Hotspur, 17.30 (Tv: Spíler1)

A tabellát ide kattintva tekintheti meg!

 

 

 

