Charlie KirkErika KirkDonald Trump

Üzent a világnak Charlie Kirk özvegye

Erika Kirk első nyilvános nyilatkozatában, amelyet férje meggyilkolása óta tett, többek között arról beszélt, hogy férje imádta az életet és a családját. Charlie Kirk özvegye úgy fogalmazott: „sírása harci kiáltásként fog visszhangozni az egész világon”.

Magyar Nemzet
2025. 09. 13. 7:33
Erika Kirk, J.D. Vance alelnök és Usha Vance együtt szállnak le a Charlie Kirk koporsóját hazaszállító Air Force Two fedélzetéről Fotó: ERIC THAYER Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Erika Kirk, a konzervatív aktivista Charlie Kirk özvegye tökéletes férjnek és apának nevezte néhai férjét és azt mondta, hogy a gonosztevőknek, akik meggyilkolták, fogalmuk sincs, mit indítottak el – idézet az özvegyet a Sky News.

kirk
Egy férfi Erika Kirk, Charlie Kirk özvegye számára készült táblát tart a kezében a Turning Point USA székhelyén 2025. szeptember 12-én, Phoenixben, Arizonában (Fotó: Getty Images North America/Eric Thayer)

Fogalmuk sincs, milyen tüzet gyújtottak ebben a feleségben, ennek az özvegynek a sírása harci kiáltásként fog visszhangozni az egész világon

– mondta Erika Kirk, a gyilkosság óta tett első nyilvános nyilatkozatában.

Ha eddig is azt gondoltátok, hogy a férjem küldetése hatalmas volt, akkor fogalmatok sincs, mit szabadítottatok el az egész országban és a világon

– mondta az özvegy abban a stúdióban, ahol férje podcastját rögzítették korábban.

Erika Kirk köszönetet mondott Donald Trump elnöknek, J. D. Vance alelnöknek és feleségének, Ushának a támogatásért, és dicsérte a mentőcsapatokat, akik megpróbálták megmenteni férje életét.

Charlie azt mondta, ha valaha is indulna a választásokon, akkor az elsődleges célja az amerikai családok újjáélesztése lenne. Ez volt a legfontosabb számára

– hangsúlyozta Erika Kirk, kiemelve:

De Charlie mindenekelőtt a gyerekeit szerette. És engem is szeretett. Teljes szívéből. És minden nap mindent megtett azért, hogy ezt én is tudjam

– mondta.

Kirk feltételezett gyilkosát elfogták

Amint arról korábban beszámoltunk, Charlie Kirköt egy rendezvényen gyilkolták meg, a utahi egyetemen. A fiatal konzervatív aktivista meggyilkolásának gyanúsítottját, a 22 éves Tyler Robinsont elfogták Utah államban. A férfit St. George városában, Washington megyében vették őrizetbe, több mint 250 mérföldre attól az egyetemtől, ahol Kirköt lelőtték. Utah kormányzója, Spencer Cox így jelentette be az elfogást: „Jó reggelt, hölgyeim és uraim – elkaptuk.”

Borítókép: Erika Kirk, J. D. Vance alelnök és Usha Vance együtt szállnak le a Charlie Kirk koporsóját hazaszállító Air Force Two fedélzetéről (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Botos Katalin
idezojelekforgalmiadó

Ne forgassuk fel az adórendszert!

Botos Katalin avatarja

Ha egy politikai kampányötlet szerint többen kerülnének a magasabb adósávba, az ilyen tervezet nem támogatandó.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.