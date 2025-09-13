Üzent a világnak Charlie Kirk özvegye

Erika Kirk, a konzervatív aktivista Charlie Kirk özvegye tökéletes férjnek és apának nevezte néhai férjét és azt mondta, hogy a gonosztevőknek, akik meggyilkolták, fogalmuk sincs, mit indítottak el – idézet az özvegyet a Sky News.

Egy férfi Erika Kirk, Charlie Kirk özvegye számára készült táblát tart a kezében a Turning Point USA székhelyén 2025. szeptember 12-én, Phoenixben, Arizonában (Fotó: Getty Images North America/Eric Thayer)

Fogalmuk sincs, milyen tüzet gyújtottak ebben a feleségben, ennek az özvegynek a sírása harci kiáltásként fog visszhangozni az egész világon

– mondta Erika Kirk, a gyilkosság óta tett első nyilvános nyilatkozatában.

Ha eddig is azt gondoltátok, hogy a férjem küldetése hatalmas volt, akkor fogalmatok sincs, mit szabadítottatok el az egész országban és a világon

– mondta az özvegy abban a stúdióban, ahol férje podcastját rögzítették korábban.

Erika Kirk köszönetet mondott Donald Trump elnöknek, J. D. Vance alelnöknek és feleségének, Ushának a támogatásért, és dicsérte a mentőcsapatokat, akik megpróbálták megmenteni férje életét.

Charlie azt mondta, ha valaha is indulna a választásokon, akkor az elsődleges célja az amerikai családok újjáélesztése lenne. Ez volt a legfontosabb számára

– hangsúlyozta Erika Kirk, kiemelve:

De Charlie mindenekelőtt a gyerekeit szerette. És engem is szeretett. Teljes szívéből. És minden nap mindent megtett azért, hogy ezt én is tudjam

– mondta.

Kirk feltételezett gyilkosát elfogták

Amint arról korábban beszámoltunk, Charlie Kirköt egy rendezvényen gyilkolták meg, a utahi egyetemen. A fiatal konzervatív aktivista meggyilkolásának gyanúsítottját, a 22 éves Tyler Robinsont elfogták Utah államban. A férfit St. George városában, Washington megyében vették őrizetbe, több mint 250 mérföldre attól az egyetemtől, ahol Kirköt lelőtték. Utah kormányzója, Spencer Cox így jelentette be az elfogást: „Jó reggelt, hölgyeim és uraim – elkaptuk.”

Borítókép: Erika Kirk, J. D. Vance alelnök és Usha Vance együtt szállnak le a Charlie Kirk koporsóját hazaszállító Air Force Two fedélzetéről (Fotó: AFP)