Hé, fasiszta! Kapd el! – Minden, amit tudni lehet a Kirk elleni merényletről

Üzenetek és fegyver buktatták le a Charlie Kirk-merénylet gyanúsítottját

A gyanúsított letartóztatásában kulcsszerepet játszott a családja. Egyik hozzátartozója ugyanis egy családi baráton keresztül fordult a seriffhivatalhoz, miután Robinson beismerte vagy legalábbis utalt rá, hogy ő követte el a gyilkosságot. A férfi szobatársa szintén együttműködött, és átadta a hatóságoknak a Discord-platformon folytatott üzeneteiket, amelyekben Robinson arról írt, hogy elrejtett egy puskát egy bokorban, törölközőbe csavarva.

A nyomozók pontosan így találták meg a fegyvert a Utah Valley Egyetem közelében.

A hatóságok egy Mauser ismétlőpuskát foglaltak le, amely mellett több töltényhüvelyt is találtak. Ezekre különféle feliratokat véstek, köztük:

Hé, fasiszta! Kapd el!

Valamint a második világháborús antifasiszta dal szövege:

Ó Bella Ciao.

A nyomozók szerint ezek is a gyanúsított indítékát tükrözhették. Spencer Cox kormányzó elmondta, hogy Robinson az utóbbi időben egyre inkább a politika felé fordult, és egy vacsorán arról beszélt a családjával, hogy nem ért egyet Charlie Kirk nézeteivel.