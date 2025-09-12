charlie kirkgyanusítottmerénylet

Hé, fasiszta! Kapd el! – Minden, amit tudni lehet a Kirk elleni merényletről

A hatóságok csütörtök este fogták el Tyler Robinsont. A Charlie Kirk elleni merénylet elkövetésével gyanúsított 22 éves fiatalról egyre több részlet kerül nyilvánosságra: családja fordult a rendőrséghez, szobatársa üzeneteket adott át a nyomozóknak, a fegyver mellett pedig üzeneteket tartalmazó hüvelyeket is találtak.

Wiedermann Béla
2025. 09. 12. 19:46
Tyler Robinson fotója a képernyőn, akit Charlie Kirk meggyilkolásával gyanúsítanak.
Tyler Robinson fotója a képernyőn, akit Charlie Kirk meggyilkolásával gyanúsítanak. Forrás: AFP
Charlie Kirk konzervatív aktivista meggyilkolásának gyanúsítottját, a 22 éves Tyler Robinsont csütörtök este fogták el Utah államban. A férfit St. George városában, Washington megyében vették őrizetbe, több mint 250 mérföldre attól az egyetemtől, ahol Kirköt lelőtték. Utah kormányzója, Spencer Cox így jelentette be az elfogást: „Jó reggelt, hölgyeim és uraim – elkaptuk.”

(Fotó: AFP)

Üzenetek és fegyver buktatták le a Charlie Kirk-merénylet gyanúsítottját 

A gyanúsított letartóztatásában kulcsszerepet játszott a családja. Egyik hozzátartozója ugyanis egy családi baráton keresztül fordult a seriffhivatalhoz, miután Robinson beismerte vagy legalábbis utalt rá, hogy ő követte el a gyilkosságot. A férfi szobatársa szintén együttműködött, és átadta a hatóságoknak a Discord-platformon folytatott üzeneteiket, amelyekben Robinson arról írt, hogy elrejtett egy puskát egy bokorban, törölközőbe csavarva. 

A nyomozók pontosan így találták meg a fegyvert a Utah Valley Egyetem közelében.

A hatóságok egy Mauser ismétlőpuskát foglaltak le, amely mellett több töltényhüvelyt is találtak. Ezekre különféle feliratokat véstek, köztük:

Hé, fasiszta! Kapd el!

Valamint a második világháborús antifasiszta dal szövege: 

Ó Bella Ciao.

A nyomozók szerint ezek is a gyanúsított indítékát tükrözhették. Spencer Cox kormányzó elmondta, hogy Robinson az utóbbi időben egyre inkább a politika felé fordult, és egy vacsorán arról beszélt a családjával, hogy nem ért egyet Charlie Kirk nézeteivel.

 Szavai szerint Kirk „tele van gyűlölettel és gyűlöletet terjeszt”.

Előélet és háttér

A hatósági adatok szerint Robinsonnak nem volt bűnügyi előélete: sem kisebb, sem súlyosabb bűncselekmény miatt nem ítélték el korábban. Bár regisztrált szavazó volt, nem csatlakozott politikai párthoz, és inaktívként tartották nyilván, mivel nem vett részt a közelmúlt választásain.

A fiatal férfi 2021-ben egy szemesztert töltött a Utah Állami Egyetemen mérnökhallgatóként. 

Az ACT egyetemi felvételin 34 pontot ért el, ami a Princeton Review szerint az ország legjobb 1 százalékába sorolta. Egyetemi ösztöndíjat is nyert, amelyről édesanyja büszkén posztolt a közösségi médiában.

Édesanyja szociális munkásként dolgozik egy egészségügyi nonprofit szervezetnél, apjáról nincs pontos adat. 

Robinsonnak két öccse van. A család Facebook-bejegyzései – amelyeket nagyrészt azóta töröltek – nyaralásokról, színházi előadásokról, Halloween-jelmezekről és háziállatokról szóltak, politikai tartalom nélkül. Néhány fényképen Robinson és testvérei fegyverrel pózolnak, ami Utah államban nem szokatlan.

Ki is valójában Tyler Robinson?

  • Életkor, származás: 22 éves, Utah államban született és élt.
  • Család: szüleivel és két öccsével lakott Washington megyében; édesanyja szociális munkás.
  • Tanulmányok: 2021-ben egy szemesztert tanult a Utah Állami Egyetemen mérnöki szakon, ACT-felvételijén 34 pontot ért el.
  • Bűnügyi előélet: nem volt semmilyen priusza.
  • Politikai háttér: regisztrált, de inaktív szavazó, párthoz nem csatlakozott. Az utóbbi években családja szerint „politikusabb” lett, kritikus megjegyzéseket tett Charlie Kirkről.
  • Közösségi média: édesanyja bejegyzései családi eseményekről szóltak, politikai tartalom nélkül.
  • Elfogás: egy családtag és egy családi barát jelezte a rendőrségnek, hogy Robinson beismerte vagy utalt a bűncselekményre. Szobatársa Discord-üzeneteit is átadta a hatóságoknak.
  • Bizonyítékok: a gyilkosság helyszínén talált fegyver és a feliratokkal ellátott hüvelyek Robinsonhoz kötik.
  • Jelenlegi helyzete: az Utah megyei börtönben óvadék nélkül tartják előzetesben, súlyos vádak kilátásával.

Egyelőre előzetesben tartják

Robinsont az Utah megyei börtönbe szállították, ahol bírói döntés alapján óvadék megállapítása nélkül helyezték előzetes letartóztatásba. Ez azt jelenti, hogy semmilyen feltétellel nem szabadulhat, és a tárgyalásig rács mögött marad. 

A bírósági dokumentumok szerint egyelőre hivatalosan még nem emeltek ellene vádat, de a hatóságok több súlyos bűncselekmény gyanúját is megfogalmazták vele szemben. 

Ezek között szerepel a minősített emberölés, a lőfegyver jogellenes használata, valamint az igazságszolgáltatás akadályozása. A nyomozás további szakaszában a bizonyítékok részletes vizsgálata után dől el, pontosan milyen vádpontokban állítják majd bíróság elé, de az előzetes vádak is azt mutatják, hogy évtizedekre szóló szabadságvesztés, sőt akár életfogytig tartó börtönbüntetés is várhat rá.

Borítókép: Tyler Robinson fotója a képernyőn, akit Charlie Kirk meggyilkolásával gyanúsítanak (Fotó: AFP)

