Donald Trump: Elfogták Charlie Kirk gyilkosát

Donald Trump: Elfogták Charlie Kirk gyilkosát

Az amerikai elnök közölte, hogy „nagy bizonyossággal” elfogták a Charlie Kirk meggyilkolásával gyanúsított férfit. Donald Trump erről egy friss interjúban beszélt.

Magyar Nemzet
2025. 09. 12. 14:32
Fotó: PHILL MAGAKOE Forrás: AFP
„Azt hiszem, elkaptuk” – mondta a Fox Newsnak adott interjúban Donald Trump Charlie Kirk gyilkosára utalva. 

US President Donald Trump and First Lady Melania Trump attend a 9/11 observance ceremony at the National 9/11 Pentagon Memorial in Washington, DC on September 11, 2025. (Photo by SAUL LOEB / AFP)
Donald Trump közölte, hogy „nagy bizonyossággal” elfogták a Charlie Kirk meggyilkolásával gyanúsított férfit
(Fotó: AFP)

Nagy bizonyossággal őrizetben van. Őrizetben van. Mindenki nagyszerű munkát végzett, a helyi rendőrség és a kormányzó is

– fogalmazott az elnök. Trump azt is hozzátette, hogy „egy hozzá nagyon közel álló személy jelentette fel”. 

Remélem, bűnösnek találják, gondolom, és halálbüntetést kap azért, amit tett 

– mondta Trump. Hozzátette, hogy jelenleg a rendőrség főhadiszállásán tartózkodnak.

Trump a Fox Newsnak nyilatkozva arról is beszélt, hogy 

egy, a gyanúsítotthoz „nagyon közel álló” személy jelentette fel őt . 

A gyanúsítottat Tyler Robinsonként nevezték meg

az NBC News szerint, öt, az ügyet ismerő magas rangú bűnüldözési tisztviselőre hivatkozva. A tisztviselők hozzáteszik, hogy Robinson 2003-ban született és Utah államban.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, Charlie Kirk konzervatív aktivistát szerdán lőtték nyakon egy egyetemi rendezvényen. Bár azonnal kórházba szállították, már nem tudták megmenteni az életét. 

A tragédia után két személyt őrizetbe vettek és kihallgattak, majd később szabadon engedték őket. 

Az FBI csütörtökön két képet tett közzé egy gyanúsítottról, amelyeken egy férfi látható, aki farmert, fekete pólót amerikai zászlóval, sapkát és fekete napszemüveget visel. 

A nyomozóiroda százezer dolláros jutalmat ajánlott fel azoknak, akik információval szolgálnak a gyanúsított elfogásához.

Donald Trump most arról számolt be, hogy Kirk gyilkosának gyanúsítottja 28 vagy 29 éves. 

Az elnök ugyanakkor a Fox News műsorában arra is felhívta a figyelmet, hogy információi még pontosításra várnak, ő maga is csak a stúdióba lépése előtt pillanatokkal értesült a fejleményekről – írta a SkyNews. 

Egy, a New York Times által idézett bűnüldöző szerv tisztviselője megerősítette Donald Trump szavait. Mint mondta, 

egy férfit helyi idő szerint este 11 óra körül őrizetbe vette a utahi állami és helyi rendőrség.

A meg nem nevezett tisztviselő azt mondta, a hatóságok nem hozzák nyilvánosságra a gyanúsított kilétét, mivel még folyamatban van a nyomok keresése és a házkutatási parancsok végrehajtása.

Borítókép: Charlie Kirkre emlékeznek (Fotó: AFP)

