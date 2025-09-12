Rendkívüli

Donald Trump: Elfogták Charlie Kirk gyilkosát

charlie kirkJD Vancekoporsóözvegyrészvét

Megrendítő felvételek: Charlie Kirk özvegye először a jelent meg a nyilvánosság előtt férje tragikus halála óta

Charlie Kirk, a konzervatív mozgalom ikonja, hirtelen és tragikus halála sokkolta Amerikát. Felesége, Erika Frantz, aki szívét összetörte a veszteség, most először jelent meg a nyilvánosság előtt férje koporsójának Arizonába érkezésekor.

Magyar Nemzet
2025. 09. 12. 15:56
Charlie Kirk özvegye először a jelent meg a nyilvánosság előtt férje tragikus halála óta Fotó: Eric Thayer Forrás: Getty Images North America
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A néhai Charlie Kirk özvegye, a 31 éves volt Miss Arizona csütörtök este érkezett Phoenixbe J. D. Vance alelnök és felesége, Usha társaságában. Sötét napszemüveget viselve, rózsafüzért szorongatva és Usha kezét fogva szállt le az Air Force Two repülőgépről, majd végignézte, ahogy férje koporsóját a halottaskocsiba helyezik – számolt be róla a The Sun.

Charlie Kirk koporsója PHOENIX, ARIZONA - SEPTEMBER 11: Vice President JD Vance (R) second lady Usha Vance (C) and Erika Kirk deplane Air Force Two while escorting the body of Charlie Kirk on September 11, 2025 in Phoenix, Arizona. Kirk, the CEO and co-founder of Turning Point USA, was shot and killed on Wednesday in Utah. (Photo by Eric Thayer/Getty Images)
Charlie Kirk özvegye először a jelent meg a nyilvánosság előtt férje tragikus halála óta
Fotó: Eric Thayer / Getty Images North America

Kirk tragikus halála szerdán következett be, amikor egy merénylő a 200 méterre lévő tetőről tüzet nyitott rá az Utah Valley Egyetemen, miközben az „American Comeback” turnéját indította el. 

J. D. Vance, aki lemondta a Ground Zero-ban tartandó 9/11-i megemlékezésen való részvételét, személyesen gondoskodott arról, hogy Kirk koporsóját Arizonába szállítsák. 

Az alelnök végig Erika mellett állt ezen a szívszorító úton, sőt, csütörtök reggel Salt Lake Cityben, a Roland R. Wright Air National Guard Base-en, zártkörű szertartás keretében segített a koporsó fedélzetre emelésében.

Ez a szomorú esemény nemcsak a család és barátok számára tragédia, hanem az egész konzervatív közösség számára is gyászos pillanat. 

Erika bátorsága és a Vance család támogatása most mindenki számára a gyász és az összetartozás szimbóluma lett.

Charlie Kirk koporsója PHOENIX, ARIZONA - SEPTEMBER 11: The casket containing the body of Charlie Kirk is removed from Air Force Two at Phoenix Sky Harbor International Airport on September 11, 2025 in Phoenix, Arizona. Kirk, the CEO and co-founder of Turning Point USA, was shot and killed on Wednesday in Utah. (Photo by Eric Thayer/Getty Images)
Charlie Kirk özvegye először a jelent meg a nyilvánosság előtt férje tragikus halála óta
Fotó: Eric Thayer / Getty Images North America

Mint ismert, Charlie Kirk, a jobboldali politikai aktivista, kórházba szállítása után életét vesztette, miután rálőttek.

Charlie Kirk halála megrázta az egész világot

A férfi az amerikai konzervatív mozgalom kiemelkedő alakja volt. Tevékenysége és nyilvános szereplései miatt számos követője számára meghatározó vezető és példakép volt. Halála megrázta a konzervatív közösségeket. Chaim Mentz rabbi a közösségi oldalán videóban emlékezett meg a néhai Kirkről. Úgy fogalmazott:

Charlie Kirk volt korunk Ábrahámja.

Az Európai Parlamentben tegnap a jobboldal egyperces néma felállást kezdeményezett a szavazás előtti percekben, de ezt a szocialista levezető elnök megakadályozta, amit Dömötör Csaba élesen bírált.

Borítókép: Charlie Kirk özvegye először a jelent meg a nyilvánosság előtt férje tragikus halála óta (Fotó: AFP)

add-square Agyonlőtték Trump kulcsemberét, Charlie Kirköt

Donald Trump: Elfogták Charlie Kirk gyilkosát

Agyonlőtték Trump kulcsemberét, Charlie Kirköt 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelekCharlie Kirk

Futótűzként terjed a neten Pottyondy Edina őszinte vallomása Charlie Kirk haláláról

Csépányi Balázs avatarja

Ez nem semmi.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu