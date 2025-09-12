Megrendítő felvételek: Charlie Kirk özvegye először a jelent meg a nyilvánosság előtt férje tragikus halála óta

A néhai Charlie Kirk özvegye, a 31 éves volt Miss Arizona csütörtök este érkezett Phoenixbe J. D. Vance alelnök és felesége, Usha társaságában. Sötét napszemüveget viselve, rózsafüzért szorongatva és Usha kezét fogva szállt le az Air Force Two repülőgépről, majd végignézte, ahogy férje koporsóját a halottaskocsiba helyezik – számolt be róla a The Sun.

Charlie Kirk özvegye először a jelent meg a nyilvánosság előtt férje tragikus halála óta

Fotó: Eric Thayer / Getty Images North America

Kirk tragikus halála szerdán következett be, amikor egy merénylő a 200 méterre lévő tetőről tüzet nyitott rá az Utah Valley Egyetemen, miközben az „American Comeback” turnéját indította el.

J. D. Vance, aki lemondta a Ground Zero-ban tartandó 9/11-i megemlékezésen való részvételét, személyesen gondoskodott arról, hogy Kirk koporsóját Arizonába szállítsák.

Az alelnök végig Erika mellett állt ezen a szívszorító úton, sőt, csütörtök reggel Salt Lake Cityben, a Roland R. Wright Air National Guard Base-en, zártkörű szertartás keretében segített a koporsó fedélzetre emelésében.

Ez a szomorú esemény nemcsak a család és barátok számára tragédia, hanem az egész konzervatív közösség számára is gyászos pillanat.

Erika bátorsága és a Vance család támogatása most mindenki számára a gyász és az összetartozás szimbóluma lett.