Chaim Mentz rabbi: Charlie Kirk volt korunk Ábrahámja

Charlie Kirk az amerikai konzervatív mozgalom kiemelkedő alakja és a fiatal konzervatívok körében rendkívül befolyásos politikai aktivista volt. Kirk az elmúlt években gyakran került a politikai támadások középpontjába, tevékenysége és nyilvános szereplései miatt sokan vitatták nézeteit, ugyanakkor számos követője számára meghatározó vezető és példakép volt. Halála megrázta a konzervatív közösségeket. Chaim Mentz rabbi a közösségi oldalán videóban emlékezett meg a néhai Kirkről.

2025. 09. 11. 18:24
Charlie Kirk az amerikai konzervatív mozgalom kiemelkedő alakja és a fiatal konzervatívok körében rendkívül befolyásos politikai aktivista volt Fotó: TAYFUN COSKUN Forrás: ANADOLU
Lapunk tegnapi beszámolója szerint Charlie Kirk, a jobboldali politikai aktivista, kórházba szállítása után életét vesztette, miután rálőttek. Halála újra felhívta a figyelmet az amerikai politikai élet polarizáltságára és az erőszakos cselekmények veszélyére. Chaim Mentz rabbi a közösségi oldalán videóban emlékezett meg a néhai Kirkről, aki rendszeresen beszélgetett azokkal is, akik politikailag nem értettek vele egyet. 

Donald Trump és Charlie Kirk
Donald Trump és Charlie Kirk Fotó: JOSH EDELSON/AFP

A rabbi szavaival:

Charlie Kirk a mi korunk Ábrahámja volt.

Tudom, mondhatják, hogy Ábrahám… igen. De mit tett Ábrahám? Egyedülálló ember volt egy olyan világban, ahol gyerekeket dobtak vulkánokba, és mégis mindenkit kihívott: »Gyere a sátramba, beszéljünk!« A zsidóság a gondolkodással kezdődött és az oktatáson alapult. Az összes világvallás és alapvető vallási tanítás beszélgetések során született. 

Charlie Kirk soha nem haragudott senkire. Ábrahám sem haragudott senkire. 

Nézd csak, Ábrahám mit épített! Most pedig nézd ezt a 3000 embert… épp most ölték meg a vezetőjüket. Tudod, mit csinálnak mindannyian? Mind arról beszélnek, hogyan tehetjük jobbá Amerikát. Hogyan válhatunk jobbakká. És éppen ez a fenyegetés a másik oldal számára.”

"Charlie Kirk was the Abraham of our times." Rabbi Chaim Mentz honors the late Charlie Kirk for regularly talking to people who disagreed with him politically.

Posted by Fox News on Wednesday, September 10, 2025

Egyre többen ünneplik a politikai személyiségek elleni erőszakot

Az NCRI online viselkedés-elemzése szerint egyre többen ünneplik a politikai személyiségek elleni erőszakot, ellenállási cselekményként ábrázolva azt. A gyilkosságot követően az online reakciók egyes fórumokon megdöbbentő ünneplést váltottak ki. Többen, főként liberális közösségekben, egyértelműen semmibe vették Kirk mint apa és férj halálát.

Borítókép: Charlie Kirk az amerikai konzervatív mozgalom kiemelkedő alakja és a fiatal konzervatívok körében rendkívül befolyásos politikai aktivista volt (Fotó: AFP)

