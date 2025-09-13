Trump köszönetet mondott az FBI-nak Charlie Kirk feltételezett gyilkosának letartóztatásáért

– Nagyon büszke vagyok az FBI-ra, Kash-re és mindenki másra, kiváló munkát végeztek – fogalmazott Donald Trump a Fox News Digitalnak adott nyilatkozatában arra reagálva, hogy a bűncselekmény elkövetése és a gyanúsított letartóztatása között csupán 33 óra telt el.
A Szövetségi Nyomozó Iroda szombaton nyilvánosságra hozta a vizsgálat további részleteit, amely a konzervatív politikai kommentátor és aktivista halálának ügyében zajlik. Eszerint Tyler Robinson, a feltételezett elkövető szeptember 10-én, a merénylet napjának reggelén egy órát töltött a helyszínen valószínűleg terepszemlét tartva, majd nem sokkal déli 12 óra, a Charlie Kirk által tartott vitafórum kezdete előtt tért vissza, ahol felment az egyik egyetemi épület tetejére egy külső lépcsőn.
A háztető legmagasabb pontján 12.22-kor foglalta el a pozíciót, ahonnan egy perccel később leadta a halálosnak bizonyult egyetlen lövést.
A nyilvánosságra hozott felvételek alapján ezt követően az épület hátsó részén leugrott az ott mintegy három méter magas tetőről és egy lakónegyed felé távozott.
Az FBI által közölt részletek szerint a térfigyelő kamera felvétele alapján Tyler Robinson apja, fiát felismerve jelentkezett a hatóságnál. A fiatal férfi nem volt az egyetem hallgatója.
Orem városától mintegy négy óra autóútra Utah állambeli lakóhelyén, Washingtonban tartóztatták le csütörtökön, a késő esti órákban.
Charlie Kirk temetését a tervek szerint a jövő hét második felében tartják, és azon részt vesz Donald Trump elnök is. A koporsót J. D. Vance alelnök gépén szállították csütörtökön Utah államból Arizonába, Phoenixbe, ahol Charlie Kirk családjával élt.
Az özvegy, Erika Kirk péntek este élő, az interneten és televízióban is sugárzott videóüzenetben emlékezett férjére. Közölte, hogy a Charlie Kirk által alapított és működtetett Turning Point USA konzervatív hálózatot fenntartják és szélesítik, valamint a hozzá kapcsolódó podcast is tovább működik.
Azok, akik ezt tették, nem is tudják, hogy mit szabadítottak el
– fogalmazott az özvegy, aki azt a meggyőződését fejezte ki, hogy férje mártírként halt meg.