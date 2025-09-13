Trump köszönetet mondott az FBI-nak Charlie Kirk feltételezett gyilkosának letartóztatásáért

– Nagyon büszke vagyok az FBI-ra, Kash-re és mindenki másra, kiváló munkát végeztek – fogalmazott Donald Trump a Fox News Digitalnak adott nyilatkozatában arra reagálva, hogy a bűncselekmény elkövetése és a gyanúsított letartóztatása között csupán 33 óra telt el.

Donald Trump a Charlie Kirk elleni merénylet feltételezett elkövetőjének gyors letartóztatásáért méltatta az FBI-t. Fotó: AFP

A Szövetségi Nyomozó Iroda szombaton nyilvánosságra hozta a vizsgálat további részleteit, amely a konzervatív politikai kommentátor és aktivista halálának ügyében zajlik. Eszerint Tyler Robinson, a feltételezett elkövető szeptember 10-én, a merénylet napjának reggelén egy órát töltött a helyszínen valószínűleg terepszemlét tartva, majd nem sokkal déli 12 óra, a Charlie Kirk által tartott vitafórum kezdete előtt tért vissza, ahol felment az egyik egyetemi épület tetejére egy külső lépcsőn.

A háztető legmagasabb pontján 12.22-kor foglalta el a pozíciót, ahonnan egy perccel később leadta a halálosnak bizonyult egyetlen lövést.

A nyilvánosságra hozott felvételek alapján ezt követően az épület hátsó részén leugrott az ott mintegy három méter magas tetőről és egy lakónegyed felé távozott.

BREAKING:



🇺🇸 Now-released CCTV footage of the suspect dropping off the Losee Center at Utah Valley University shortly after assassinating Charlie Kirk.



Professional, military person for sure... pic.twitter.com/i19g5u56Js — The American 🇺🇸🇷🇺🇺🇳 (@theafrecan) September 12, 2025

Az FBI által közölt részletek szerint a térfigyelő kamera felvétele alapján Tyler Robinson apja, fiát felismerve jelentkezett a hatóságnál. A fiatal férfi nem volt az egyetem hallgatója.

Orem városától mintegy négy óra autóútra Utah állambeli lakóhelyén, Washingtonban tartóztatták le csütörtökön, a késő esti órákban.

Charlie Kirk temetését a tervek szerint a jövő hét második felében tartják, és azon részt vesz Donald Trump elnök is. A koporsót J. D. Vance alelnök gépén szállították csütörtökön Utah államból Arizonába, Phoenixbe, ahol Charlie Kirk családjával élt.

A koporsót J. D. Vance alelnök gépén szállították csütörtökön Utah államból Arizonába, Phoenixbe, ahol Charlie Kirk családjával élt. Fotó: AFP

Az özvegy, Erika Kirk péntek este élő, az interneten és televízióban is sugárzott videóüzenetben emlékezett férjére. Közölte, hogy a Charlie Kirk által alapított és működtetett Turning Point USA konzervatív hálózatot fenntartják és szélesítik, valamint a hozzá kapcsolódó podcast is tovább működik.

Azok, akik ezt tették, nem is tudják, hogy mit szabadítottak el

– fogalmazott az özvegy, aki azt a meggyőződését fejezte ki, hogy férje mártírként halt meg.