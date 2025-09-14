Rendkívüli

Orbán Viktor üzent Magyar Péternek: a tiszások felsültek a mókusörsnyi gyűlésükkel

Charlie Kirk

„B...ssza meg Charlie Kirk!" – Black Lives Matter-aktivista robbantott ki verekedést a virrasztáson + videó

Charlie Kirk, a 31 éves konzervatív aktivista meggyilkolása sokkolta az Egyesült Államokat. Szigorú biztonsági intézkedéseket jelentettek be, Charlie Kirk követői pedig folytatják az aktivista munkáját. A tiszteletére tartott megemlékezésen azonban provokátorok is feltűntek.

2025. 09. 14. 10:21
Forrás: X (Twitter)
Verekedés tört ki a meggyilkolt konzervatí aktivista, Charlie Kirk tiszteletére tartott megemlékezésen az Egyesült Államokban, miután egy BLM-aktivista provokálni kezdte az összegyűlteket. 

Charlie Kirk (Fotó: JACEK BOCZARSKI / ANADOLU)
Charlie Kirkre emlékeznek 
(Fotó: AFP)

A felvételek szerint egy fehér pólós, szivárványszínű hátizsákot viselő férfi kerékpáron érkezett, és azt kiabálta a tömegnek: „B...ssza meg Charlie Kirk!”, ami felháborodást váltott ki. A rendőrség később a provokátort a 41 éves Terry Wilsonként, egy helyi Black Lives Matter-aktivistaként azonosította. 

A feszültség akkor eszkalálódott, amikor az 51 éves Alfonso Ayala szembeszállt vele. Heves szóváltás után dulakodás tört ki: Wilsont a földre teperték, majd ő is visszaütött, miközben a tömeg egy része „USA! USA!”-t skandált, mások pedig a verekedés befejezésére szólítottak fel. A rendőrség és a résztvevők végül szétválasztották a feleket. Wilson káromkodva vonult el, és „szólásszabadságot” követelt. 

A hatóságok Wilsont és Ayalát is letartóztatták. 

Wilsonnál fegyvert és marihuánát találtak, ellene rendzavarás, rejtett fegyver és kábítószer birtoklása miatt emeltek vádat. Ayala ellen rendzavarás miatt indult eljárás. A Boise-i rendőrség másnap közölte: fokozott jelenléttel őrzik a biztonságot a 9/11-es és más megemlékezéseken, és együttműködnek a szervezőkkel a résztvevők védelme érdekében – írja a Fox News.

Fokozott biztonsági intézkedések Kirk meggyilkolása után

Politikusok szintén fokozott biztonsági intézkedéseket jelentettek be. Többen zárt térbe helyezték vagy lemondták nyilvános eseményeiket. Alexandria Ocasio-Cortez, New York demokrata képviselője biztonsági okokra hivatkozva elhalasztotta hétvégi észak-karolinai rendezvényeit, és hangsúlyozta, hogy a jelenlegi védelmi protokollok nincsenek felkészülve a digitális korszak fenyegetéseire. Nancy Mace dél-karolinai republikánus képviselő minden szabadtéri szereplését törölte, és kijelentette, hogy a jövőben fegyverrel védi magát.

A Capitolium rendőrsége idén várhatóan mintegy 14 ezer törvényhozókat érintő fenyegetést vizsgál – ez jóval több a 2024-es 9000 és a 2017-es 4000 esetről. A titkosszolgálat Trump elnök védelmét is fokozta: a Pentagon 9/11-es megemlékezését biztonságosabb helyre vitték, és további óvintézkedéseket rendeltek el nyilvános szerepléseinél. Egyes törvényhozók szerint a nyilvános megjelenések korlátozása csak bátorítaná a támadókat, míg mások a kongresszusi vezetés felkészületlenségét bírálják, és sürgős intézkedéseket követelnek, hogy a politikusok és a választók közötti kapcsolat ne sérüljön meg végleg – írja a Time.

A fiatal konzervatívok folytatják Kirk munkáját

Kirk 18 évesen alapította a Turning Point USA-t, amely ma több mint 800 egyetemi csoportot és mintegy 250 ezer tagot tömörít, és jelentős szerepe volt a fiatal választók – különösen a fiatal férfiak – megszólításában a 2024-es amerikai elnökválasztáson. Nagy közösségi médiás követőtábora és provokatív kijelentései országos ismertséget hoztak neki – írja a Politico.

Kirk hívei bejelentették, hogy folytatni kívánják politikai és szervezői munkáját.

Charlie Kirk több mint nyolcmillió követővel rendelkezett a közösségi médiában, főként TikTokon, ahol egyetemistákkal folytatott vitáiról tett közzé videókat. Emellett népszerű podcastot vezetett. Közvetlen kapcsolata volt Donald Trumppal és J. D. Vance alelnökkel is.

Matthew Kingsley, a Charlotte-i Észak-Karolinai Egyetem hallgatója elmondta, Kirk arra bátorította a fiatalokat, hogy saját kutatásaik alapján formálják politikai nézeteiket. 

Borítókép: a rózsaszín ruhás Terry Wilsont előállítják a rendőrök (Fotó: X /korábban Twitter/)

