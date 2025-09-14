„B...ssza meg Charlie Kirk!” – Black Lives Matter-aktivista robbantott ki verekedést a virrasztáson + videó

Verekedés tört ki a meggyilkolt konzervatí aktivista, Charlie Kirk tiszteletére tartott megemlékezésen az Egyesült Államokban, miután egy BLM-aktivista provokálni kezdte az összegyűlteket.
A felvételek szerint egy fehér pólós, szivárványszínű hátizsákot viselő férfi kerékpáron érkezett, és azt kiabálta a tömegnek: „B...ssza meg Charlie Kirk!”, ami felháborodást váltott ki. A rendőrség később a provokátort a 41 éves Terry Wilsonként, egy helyi Black Lives Matter-aktivistaként azonosította.
A feszültség akkor eszkalálódott, amikor az 51 éves Alfonso Ayala szembeszállt vele. Heves szóváltás után dulakodás tört ki: Wilsont a földre teperték, majd ő is visszaütött, miközben a tömeg egy része „USA! USA!”-t skandált, mások pedig a verekedés befejezésére szólítottak fel. A rendőrség és a résztvevők végül szétválasztották a feleket. Wilson káromkodva vonult el, és „szólásszabadságot” követelt.