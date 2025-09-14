„B...ssza meg Charlie Kirk!” – Black Lives Matter-aktivista robbantott ki verekedést a virrasztáson + videó

Fokozott biztonsági intézkedések Kirk meggyilkolása után

Politikusok szintén fokozott biztonsági intézkedéseket jelentettek be. Többen zárt térbe helyezték vagy lemondták nyilvános eseményeiket. Alexandria Ocasio-Cortez, New York demokrata képviselője biztonsági okokra hivatkozva elhalasztotta hétvégi észak-karolinai rendezvényeit, és hangsúlyozta, hogy a jelenlegi védelmi protokollok nincsenek felkészülve a digitális korszak fenyegetéseire. Nancy Mace dél-karolinai republikánus képviselő minden szabadtéri szereplését törölte, és kijelentette, hogy a jövőben fegyverrel védi magát.

Members of Congress cancel events, call for increased security after Charlie Kirk's assassination https://t.co/MdFqRgH2nA — TIME (@TIME) September 12, 2025

A Capitolium rendőrsége idén várhatóan mintegy 14 ezer törvényhozókat érintő fenyegetést vizsgál – ez jóval több a 2024-es 9000 és a 2017-es 4000 esetről. A titkosszolgálat Trump elnök védelmét is fokozta: a Pentagon 9/11-es megemlékezését biztonságosabb helyre vitték, és további óvintézkedéseket rendeltek el nyilvános szerepléseinél. Egyes törvényhozók szerint a nyilvános megjelenések korlátozása csak bátorítaná a támadókat, míg mások a kongresszusi vezetés felkészületlenségét bírálják, és sürgős intézkedéseket követelnek, hogy a politikusok és a választók közötti kapcsolat ne sérüljön meg végleg – írja a Time.