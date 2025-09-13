Kirk-merénylet: a globalisták kiengedték a szörnyeteg a palackból

Legutóbb Babis cseh elnökjelöltre támadtak rá, korábban Robert Fico szlovák miniszterelnököt és Donald Trumpot próbálta lelőni néhány lelki nyomoronc.

Azért az árulkodó: az áldozatok mindegyik esetben patrióták, az elkövetők meg globalisták. Ez a Nyugatot sújtó terrorizmus egyik ága. Bár nem teljesen új, hiszen néhány évtizede volt már errefelé többek között Baader–Meinhof-csoport, amely robbantgatott és gyilkolt. Újabban pedig a szintén szélsőbalos Antifa, amely ártatlan járókelőket ver agyon vagy „csak” pépesre. (Lásd Simeon Ravi Trux vádlottat, aki Majának hívatja magát, és a Fővárosi Bíróságon a transzvécét keresi.)

A másik ága az illegális migrációból fakad. Az Egyesült Államokban és Európában is. Robbantások, utcai mészárlások, kamionos tömegbe hajtások. Meg a napi többtucatnyi késelés, nemi erőszak, bandaháború, savas támadások.

És ezt a rémálmot ugyanaz a szélsőbalos Soros-hálózat, ugyanazok a globalista-neomarxista holdkórosok szabadítottak a világunkra, akik újabban már maguk is fegyvert ragadnak, hogy levadásszák a velük szembeni ellenállás vezetőit. Mikor lesz ennek vége? Hány embert gázolnak még el, robbantanak föl, puffantanak le, mielőtt megálljt parancsolunk ennek az őrületnek?

Még most, e borzalmas tragédia árnyékában is azt látjuk, hogy ismert amerikai véleményvezérek vitustáncot járnak örömükben. Idehaza pedig egy bizonyos Jánosi Gergő, a Kétfarkú Kutya Párt hegyvidéki képviselője osztott meg egy ocsmány szöveget és képet, amely Charlie Kirk halálán örvendezett. (Az eredeti posztban az állt: „Végre valami jó hír.”) Íme, szív és lélek nélkül is van élet.

S közben látni olyanokat is ott, a globalista szekértáborban, akik most egy pillanatra hátrahőköltek.

Pottyondy Edina például elárulta, végtelenül megrázta őt Kirk halála. Az ellenzéki tüntetések korábbi szériájának sztárja, Pankotai Lili pedig azt írta a gyilkosságot bemutató videóról: „Egy pillanatra minden eddigi erőm és reményem elhagyott, és féltem.” Ez jó jel. Azt mutatja, van lelke. Ám ugyanő nyilatkozta azt a nyáron: „Nem elég Orbán Viktort leváltani. Egyrészt el kell pusztítani, hogy ne térhessen vissza.” És eközben Horváth Krisztián (Krúbi) a minap Orbán Viktor fölakasztásáról reppelt. Majoros Péter (Majka) eljátszotta a színpadon Bindzsisztán diktátorának főbe lövését. Baukó Attila (Azahriah) levéglényezett több millió fideszes szavazót. Szarvas Koppány Bendegúz (Momentum, DK) azt üzente a fideszes politikusoknak, hogy „megdolgoznak a fiúk a lámpavasért”. Kerner Zsolt (24.hu) kandelábert ajánlgatott Bayer Zsoltnak. Bőtös Botond abban bizakodott, hogy a baloldal hatalomra kerülése után lesz egy kis átmeneti állapot, amíg a jobberek hulláit az árokpartról föllapátolják az IFA-kra. De az újságírók Dunába hajításával fenyegetőzés vagy Ruszin-Szendi lökdösődése is ebbe a sorba tartozik. Mind-mind a fizikai erőszakról szól.

Azt kellene fölfogniuk a globalistáknak, hogy az ilyen gonosz, őrült mondatok szülik a Simeon Ravi Truxokat meg Tyler Robinsonokat. Ha nem állítják le magukat, az erőszakspirál polgárháborúkhoz vezethet.