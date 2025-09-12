Rendkívüli

Donald Trump: Elfogták Charlie Kirk gyilkosát

idezojelek
Poszt-trauma

Futótűzként terjed a neten Pottyondy Edina őszinte vallomása Charlie Kirk haláláról

Ez nem semmi.

Csépányi Balázs avatarja
Csépányi Balázs
Cikk kép: undefined
Charlie KirkgyilkosságbaloldalPottyondy Edina 2025. 09. 12. 14:09

Megdöbbentő és felfoghatatlan tragédia történt a héten. Ahogy lapunk is beszámolt róla, Charlie Kirk, a jobboldali politikai aktivista, kórházba szállítását követően életét vesztette, miután rálőttek az Oremben, a Provo városától északra fekvő Utah Valley Egyetemen tartott rendezvényen. Kirk az amerikai konzervatív mozgalom kiemelkedő alakja volt, a fiatal konzervatívok körében rendkívül befolyásosnak számított. 

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.
Charlie Kirk, Pottyondy Edina
A jobboldali közösség gyászolja a fiatal édesapát, aki két gyermeket hagyott árván (Forrás: Facebook)

A közélet és a közbeszéd durvulása ide vezetett. A jobboldali közösség gyászolja a fiatal édesapát, aki két gyermeket hagyott árván. Sajnálatos, hogy ebben a helyzetben is vannak, akik aljas módon még örültek is a gyilkosságnak. Szomorú, hogy a jobboldali véleményvezér halálának ünneplésével építi a szeretetországot a magyar baloldal.

A Gerilla – Franciaország elnevezésű oldal összegyűjtötte, mely balliberális megmondóemberek örvendeztek Charlie Kirk meggyilkolásával kapcsolatban. Gyomorforgató vélemények hangzottak el, csak erős idegzetű olvasóinknak ajánlom az erről szóló cikkünk elolvasását.

Azonban volt valaki, aki szokatlan módon nem kezdett el fröcsögni, hanem korrekt posztot tett ki az oldalára a szörnyű esettel kapcsolatban. Pottyondy Edináról van szó, akivel nagyon kevés dologban értünk egyet a világ dolgaival, közélettel, vagy bármivel összefüggésben. Most azonban el kell ismerni, hogy korrekt, emberi módon viszonyult Charlie Kirk meggyilkolásához. Íme egy részlet a posztjából:

„Végtelenül megrázott Charlie Kirk halála. Talán azért, mert politikai tartalmakat gyártó influenszer volt. Talán azért, mert miközben nagyjából semmiben sem értettem vele egyet, a gondolatait kifejezetten kulturált módon adta elő. Talán azért, mert kétgyermekes apuka volt. Talán azért, mert alig 31 éves. Vagy azért, mert az infernális gonoszság, ami a halálát okozta, valószínűleg liberális irányból érkezett. […] Nyugodjon békében Charlie Kirk! És szégyellje magát mindenki, aki a halálán örömködik.”

Pottyondy nem akarta elkenni, elmismásolni a valóságot, kimondta kendőzetlenül, hogy liberális oldalról érkezett a támadás.

Igen, így is lehet. Emberi módon, oldalaktól, nézetektől függetlenül. Respect!

Borítókép: Pottyondy Edina (Forrás: YouTube)

Ha az összes Poszt-traumát látni szeretné, kattintson IDE!

 

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Ágoston Balázs avatarja
Ágoston Balázs
idezojelekIndia

Eurázsiától Eurázsiáig

Borbély Zsolt Attila avatarja
Borbély Zsolt Attila
idezojelekSzlovák

A románozás baloldali örökség

Huth Gergely avatarja
Huth Gergely
idezojelekKötcse

Kötcse: a nagystratégia működik

Novák Miklós avatarja
Novák Miklós
idezojelekszurkolók

Froclizhatjuk-e Cristiano Ronaldót?

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

idezojelekautós videó

Eltévedt az Árpád hídon a Suzuki Ignis sofőrje + videó

Nehéz elképzelni, hogy hogyan került a belső sávba, menetiránnyal szembe.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu