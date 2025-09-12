Futótűzként terjed a neten Pottyondy Edina őszinte vallomása Charlie Kirk haláláról

Megdöbbentő és felfoghatatlan tragédia történt a héten. Ahogy lapunk is beszámolt róla, Charlie Kirk, a jobboldali politikai aktivista, kórházba szállítását követően életét vesztette, miután rálőttek az Oremben, a Provo városától északra fekvő Utah Valley Egyetemen tartott rendezvényen. Kirk az amerikai konzervatív mozgalom kiemelkedő alakja volt, a fiatal konzervatívok körében rendkívül befolyásosnak számított.
A közélet és a közbeszéd durvulása ide vezetett. A jobboldali közösség gyászolja a fiatal édesapát, aki két gyermeket hagyott árván. Sajnálatos, hogy ebben a helyzetben is vannak, akik aljas módon még örültek is a gyilkosságnak. Szomorú, hogy a jobboldali véleményvezér halálának ünneplésével építi a szeretetországot a magyar baloldal.
A Gerilla – Franciaország elnevezésű oldal összegyűjtötte, mely balliberális megmondóemberek örvendeztek Charlie Kirk meggyilkolásával kapcsolatban. Gyomorforgató vélemények hangzottak el, csak erős idegzetű olvasóinknak ajánlom az erről szóló cikkünk elolvasását.
Azonban volt valaki, aki szokatlan módon nem kezdett el fröcsögni, hanem korrekt posztot tett ki az oldalára a szörnyű esettel kapcsolatban. Pottyondy Edináról van szó, akivel nagyon kevés dologban értünk egyet a világ dolgaival, közélettel, vagy bármivel összefüggésben. Most azonban el kell ismerni, hogy korrekt, emberi módon viszonyult Charlie Kirk meggyilkolásához. Íme egy részlet a posztjából:
„Végtelenül megrázott Charlie Kirk halála. Talán azért, mert politikai tartalmakat gyártó influenszer volt. Talán azért, mert miközben nagyjából semmiben sem értettem vele egyet, a gondolatait kifejezetten kulturált módon adta elő. Talán azért, mert kétgyermekes apuka volt. Talán azért, mert alig 31 éves. Vagy azért, mert az infernális gonoszság, ami a halálát okozta, valószínűleg liberális irányból érkezett. […] Nyugodjon békében Charlie Kirk! És szégyellje magát mindenki, aki a halálán örömködik.”
Pottyondy nem akarta elkenni, elmismásolni a valóságot, kimondta kendőzetlenül, hogy liberális oldalról érkezett a támadás.
Igen, így is lehet. Emberi módon, oldalaktól, nézetektől függetlenül. Respect!
Borítókép: Pottyondy Edina (Forrás: YouTube)
…
