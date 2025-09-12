Futótűzként terjed a neten Pottyondy Edina őszinte vallomása Charlie Kirk haláláról

Azonban volt valaki, aki szokatlan módon nem kezdett el fröcsögni, hanem korrekt posztot tett ki az oldalára a szörnyű esettel kapcsolatban. Pottyondy Edináról van szó, akivel nagyon kevés dologban értünk egyet a világ dolgaival, közélettel, vagy bármivel összefüggésben. Most azonban el kell ismerni, hogy korrekt, emberi módon viszonyult Charlie Kirk meggyilkolásához. Íme egy részlet a posztjából:

„Végtelenül megrázott Charlie Kirk halála. Talán azért, mert politikai tartalmakat gyártó influenszer volt. Talán azért, mert miközben nagyjából semmiben sem értettem vele egyet, a gondolatait kifejezetten kulturált módon adta elő. Talán azért, mert kétgyermekes apuka volt. Talán azért, mert alig 31 éves. Vagy azért, mert az infernális gonoszság, ami a halálát okozta, valószínűleg liberális irányból érkezett. […] Nyugodjon békében Charlie Kirk! És szégyellje magát mindenki, aki a halálán örömködik.”