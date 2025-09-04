Szabó Tímea fékevesztett őrjöngésbe kezdett, még a Facebook-algoritmus is elszégyellte magát

A mikroszkóp alatt sem látható támogatottságú Párbeszéd–Zöldek ügyvezető társelnöke ezúttal túlment minden határon. Azt már megszokhattuk, hogy Szabó Tímea alpári módon fröcsög, toporzékol, hiszen hatalmas botrányt kavart korábban azzal is, hogy csirkékhez hasonlította a magyar gyermekeket az édesanyák adómentességéről szóló parlamenti vitában.
További Poszt-trauma híreink
Azonban a mostani Facebook-kirohanása talán az eddigi működésének a legalja, olvassák:
„Egy nagy baj van, hogy ti, fideszes senkiházi gyűlöletkeltők viszont még köztünk vagytok! De szerencsére már nem sokáig! (…) Az ember lassan kifogy a rátok illő, publikusan is használható jelzőkből. Egy biztos: egyre több jóérzésű embernek van hányingere tőletek.”
Mindenekelőtt azt azért érdemes leszögezni, hogy a parlamentbe jutás tekintetében jelen állás szerint Szabó képviselő asszony lesz az, akinek a szégyenteljes hozzászólásait nem kell többé hallgatnunk. Úgyhogy jobban tette volna, ha inkább csendbe marad.
További Poszt-trauma híreink
Ugyanis ilyen szintű mocskolódás, mint amit most elkövetett, még a nem éppen a cizellált hozzászólások tárházának számító Facebookon is ritkaságszámba megy. Kijelenthetjük, hogy a bejegyzése nyomán még az algoritmus is elszégyellte magát.
Csak egy kérdés merül fel ezek után: hogy fér ebbe az emberbe ennyi gyűlölet és frusztráltság?
Szánalmas.
Borítókép: Szabó Tímea (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)
…
Ha az összes Poszt-traumát látni szeretné, kattintson IDE!
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Amit a zebra sem képes lelegelni…
Tarr Zoltán tényleg elszabadult – szerinte a hagyományos család már lejárt lemez!
A csodálatos Nyugat és az egészségügy
Bécsújhelyen pillanatnyilag 1920-an várnak szürkehályogműtétre, 2026 áprilisára van legközelebb szabad időpont.
Ezt tegyük el az utókornak!
Nyolcéves svéd kisfiút vetkőztetett le és csicskáztatott egy szomáliai migráns.
Magyar Péter úgy leégette magát, hogy az egész ország rajta röhög
Magyar Péternek már nincs szüksége a társaira ahhoz, hogy lejárassák.
VéleményváróTovább az összes cikkhez
Beszélgetés John Lennonnal
A tanév rendben elkezdődött
Az EU-t be kell szántani és be kell hinteni sóval
A hazug ember örökké hazug marad
A szerző további cikkeiTovább az összes cikkhez
Puzsér megkapta a magáét, Rákay Philip nem nézte tétlenül a legújabb aljasságát
Mocskos tempó…
Magyar Péterről szóló sokkoló vallomás borzolja a kedélyeket, Nagy Attila Tibor ledobta a bombát
Közeli ismerősei álltak Orbán Viktor mellé.
Horn Gábor hatalmas öngólján nevet az egész internet, Magyar Péter bosszankodhat
Rájár a rúd az egykori SZDSZ-es elemzőre.
Sebestyén Balázs páros lábbal szállt a TV2 nézőibe, vérig sértette őket
„Jó, ez egy kicsit gennyes volt.”
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Amit a zebra sem képes lelegelni…
Tarr Zoltán tényleg elszabadult – szerinte a hagyományos család már lejárt lemez!
A csodálatos Nyugat és az egészségügy
Bécsújhelyen pillanatnyilag 1920-an várnak szürkehályogműtétre, 2026 áprilisára van legközelebb szabad időpont.
Ezt tegyük el az utókornak!
Nyolcéves svéd kisfiút vetkőztetett le és csicskáztatott egy szomáliai migráns.
Magyar Péter úgy leégette magát, hogy az egész ország rajta röhög
Magyar Péternek már nincs szüksége a társaira ahhoz, hogy lejárassák.