idezojelek
Poszt-trauma

Szabó Tímea fékevesztett őrjöngésbe kezdett, még a Facebook-algoritmus is elszégyellte magát

Hogy fér ebbe az emberbe ennyi gyűlölet és frusztráltság?

Csépányi Balázs avatarja
Csépányi Balázs
Cikk kép: undefined
Párbeszéd – ZöldekSzabó Tímeamikroszkópalgoritmus 2025. 09. 04. 5:18

A mikroszkóp alatt sem látható támogatottságú Párbeszéd–Zöldek ügyvezető társelnöke ezúttal túlment minden határon. Azt már megszokhattuk, hogy Szabó Tímea alpári módon fröcsög, toporzékol, hiszen hatalmas botrányt kavart korábban azzal is, hogy csirkékhez hasonlította a magyar gyermekeket az édesanyák adómentességéről szóló parlamenti vitában.

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.
Szabó Tímea
Szabó Tímea szerint a magyar gyerekek csirkék, a gyermekvállalás pedig csirketenyésztés (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)

Azonban a mostani Facebook-kirohanása talán az eddigi működésének a legalja, olvassák:

„Egy nagy baj van, hogy ti, fideszes senkiházi gyűlöletkeltők viszont még köztünk vagytok! De szerencsére már nem sokáig! (…) Az ember lassan kifogy a rátok illő, publikusan is használható jelzőkből. Egy biztos: egyre több jóérzésű embernek van hányingere tőletek.”

Mindenekelőtt azt azért érdemes leszögezni, hogy a parlamentbe jutás tekintetében jelen állás szerint Szabó képviselő asszony lesz az, akinek a szégyenteljes hozzászólásait nem kell többé hallgatnunk.  Úgyhogy jobban tette volna, ha inkább csendbe marad.

Ugyanis ilyen szintű mocskolódás, mint amit most elkövetett, még a nem éppen a cizellált hozzászólások tárházának számító Facebookon is ritkaságszámba megy. Kijelenthetjük, hogy a bejegyzése nyomán még az algoritmus is elszégyellte magát.

Csak egy kérdés merül fel ezek után: hogy fér ebbe az emberbe ennyi gyűlölet és frusztráltság?

Szánalmas.

Borítókép: Szabó Tímea (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)

Ha az összes Poszt-traumát látni szeretné, kattintson IDE!

 

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Szentesi Zöldi László avatarja
Szentesi Zöldi László
idezojelekJohn Lennon

Beszélgetés John Lennonnal

Gajdics Ottó avatarja
Gajdics Ottó
idezojelektanév

A tanév rendben elkezdődött

Fricz Tamás avatarja
Fricz Tamás
idezojelekUkrajna

Az EU-t be kell szántani és be kell hinteni sóval

Ambrus-Jobbágyi Zsófia avatarja
Ambrus-Jobbágyi Zsófia
idezojelekpolitika

A hazug ember örökké hazug marad

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Nagy Orsolya
idezojelekkerékpársáv

Súlyos konfliktusokat okozhatnak a bringasztrádák

Nagy Orsolya avatarja

Közlekedési káosz lehet a vége a négyféle közlekedési mód összezsúfolásának.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu