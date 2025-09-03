Rendkívüli

A tavalyi kampányban engedély nélkül nyilatkozó EP-képviselőjelölt a Tisza etyeki baklövésének egyik főszereplője

Magyar PéterhangfelvételTarr ZoltánTisza-adóMolnár Dániel

A tavalyi kampányban engedély nélkül nyilatkozó EP-képviselőjelölt a Tisza etyeki baklövésének egyik főszereplője

A Tisza európai parlamenti asszisztense Molnár Dániel – egyben fővárosi képviselő – a brüsszeli elvárásnak megfelelően pontosan tudhatta, hogy nem beszélhetnek Ukrajnáról és az LMBTQ-ról. Magyar Péter tavaly a kampány idején már durván ledorongolta Molnárt egy engedély nélküli sajtónyilatkozat miatt, majd ősszel, amikor az erről készült hangfelvétel kiszivárgott, hasonlóan abszurd magyarázattal próbált tagadni, ahogy most igyekszik menteni a menthetetlent, a napokban megismert etyeki fórumon elhangzottakat.

Munkatársunktól
2025. 09. 03. 7:27
Nem lehet véletlen, hogy a Tisza Párt elhíresült etyeki lakossági fórumán hangzott el a bevezetőben, hogy „kérésféle” érkezett hozzájuk arra vonatkozóan, ne beszéljenek „LMBTQ-dolgokról” és Ukrajnáról. A kérést bejelentő moderátor, Magyar Dávid balliberális újságíró mellett ugyanis a rendezvény egyik előadója az a Molnár Dániel volt, aki nem csupán a Tisza Párt fővárosi frakciójának tagja, de az Európai Parlamentben is dolgozik asszisztensként. 

Magyar Péter, Tarr Zoltán Tisza
Az adóemelés mellett sok minden van, amiről nem beszél a Tisza (Fotó: MTI/Purger Tamás)

Molnár tehát közvetlen kapcsolatban áll a párt uniós képviselőivel, akiket az Európai Néppárt vezére, Manfred Weber szokott eligazítani. Magyar Péterék brüsszeli főnöke pontosan tudja, hogy Magyarországon a társadalom többségének a fent említett témakörökben ellentétes az álláspontja, mint amit az unió vezetése képvisel, ezért a Tisza Párt elnökének lelkére kötötték, hogy ne beszéljenek ezekről.

Agyhalottak és Soros-ügynökök

Molnár Dánielnek van már tapasztalata arról, mi történik, ha a tiltás ellenére önállóan kommunikál a nyilvánosságban. Emlékezetes, hogy a tavalyi választási kampányidőszak egyes epizódjairól hangfelvételek kerültek nyilvánosságra az ősz folyamán, amelyek Magyar Péter és korábbi barátnője, Vogel Evelin beszélgetését rögzítették. Ezek egyikén a Tisza elnöke magából kikelve szidta az EP-képviselő-jelöltjeit, többek között agyhalottaknak és Soros-ügynököknek nevezve őket. Magyar felidézte Vogelnek azt az esetet, amikor Molnár Dániel a nyomatékos tiltása ellenére interjút adott egy újságírónak, amiért a pártelnök durván ledorongolta.

Manipulált felvételekről beszélt a pártelnök

Az idézett hanganyag kiszivárgása után Magyar sajtótájékoztatót tartott, ahol az RTL riportere feltette a kérdést, hogy mit gondol arról a felvételről, amelyben megtiltotta Molnár Dánielnek, hogy interjút adjon, illetve mit gondol azoknak az EP-képviselőknek a munkájáról, akiket agyhalottnak nevezett. Ekkor a pártelnök a megszokott mellébeszéléshez folyamodott és egy abszurd magyarázattal állt elő.

„Jó, én általánosságban elmondom és ezt leírtam, hogy nem szeretném kommentálni, ezek összevágott, manipulált felvételek, elmondtam, hogy vannak olyan mondatok, amelyeket nem is mondtam, van olyan mondat, amit Radnai Márk alelnök nem mondott. Be fogunk mutatni önöknek ma vagy holnap egy olyan technikákat, hogy hogyan működik, azt hiszem én és Radnai Márk beszélünk, hogy hogyan cseréljük meg a hangunkat, hogyan lehet ilyen felvételeket csinálni a további nélkül.”

Videó: 1:14:04- 1:15:01 

A leleplező etyeki beszéd

Most ismét összevágott, manipulált hangfelvételeket emleget Magyar Péter, így próbálja magyarázni a védhetetlen hibát, amit az etyeki fórumon elkövettek a kollégái. Amint arról beszámoltunk, Molnár Dánielék mellett a Tisza EP-képviselője, Tarr Zoltán is arról beszélt, hogy mi az, amit nem vitathatnak meg nyilvánosan. A politikus úgy fogalmazott: vannak dolgok, amikről itt nem beszélhetünk, mert abból bukás is lehet a választásokon. Ilyen téma például a többkulcsos szja-ról, vagyis adóemelésekről szóló terv, amely a múlt héten került az Index birtokába.

 Mint fogalmazott: „Választást kell nyerni, utána mindent lehet.”

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

