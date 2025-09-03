A tavalyi kampányban engedély nélkül nyilatkozó EP-képviselőjelölt a Tisza etyeki baklövésének egyik főszereplője

Nem lehet véletlen, hogy a Tisza Párt elhíresült etyeki lakossági fórumán hangzott el a bevezetőben, hogy „kérésféle” érkezett hozzájuk arra vonatkozóan, ne beszéljenek „LMBTQ-dolgokról” és Ukrajnáról. A kérést bejelentő moderátor, Magyar Dávid balliberális újságíró mellett ugyanis a rendezvény egyik előadója az a Molnár Dániel volt, aki nem csupán a Tisza Párt fővárosi frakciójának tagja, de az Európai Parlamentben is dolgozik asszisztensként.

Az adóemelés mellett sok minden van, amiről nem beszél a Tisza (Fotó: MTI/Purger Tamás)

Molnár tehát közvetlen kapcsolatban áll a párt uniós képviselőivel, akiket az Európai Néppárt vezére, Manfred Weber szokott eligazítani. Magyar Péterék brüsszeli főnöke pontosan tudja, hogy Magyarországon a társadalom többségének a fent említett témakörökben ellentétes az álláspontja, mint amit az unió vezetése képvisel, ezért a Tisza Párt elnökének lelkére kötötték, hogy ne beszéljenek ezekről.

Agyhalottak és Soros-ügynökök

Molnár Dánielnek van már tapasztalata arról, mi történik, ha a tiltás ellenére önállóan kommunikál a nyilvánosságban. Emlékezetes, hogy a tavalyi választási kampányidőszak egyes epizódjairól hangfelvételek kerültek nyilvánosságra az ősz folyamán, amelyek Magyar Péter és korábbi barátnője, Vogel Evelin beszélgetését rögzítették. Ezek egyikén a Tisza elnöke magából kikelve szidta az EP-képviselő-jelöltjeit, többek között agyhalottaknak és Soros-ügynököknek nevezve őket. Magyar felidézte Vogelnek azt az esetet, amikor Molnár Dániel a nyomatékos tiltása ellenére interjút adott egy újságírónak, amiért a pártelnök durván ledorongolta.

Manipulált felvételekről beszélt a pártelnök

Az idézett hanganyag kiszivárgása után Magyar sajtótájékoztatót tartott, ahol az RTL riportere feltette a kérdést, hogy mit gondol arról a felvételről, amelyben megtiltotta Molnár Dánielnek, hogy interjút adjon, illetve mit gondol azoknak az EP-képviselőknek a munkájáról, akiket agyhalottnak nevezett. Ekkor a pártelnök a megszokott mellébeszéléshez folyamodott és egy abszurd magyarázattal állt elő.

„Jó, én általánosságban elmondom és ezt leírtam, hogy nem szeretném kommentálni, ezek összevágott, manipulált felvételek, elmondtam, hogy vannak olyan mondatok, amelyeket nem is mondtam, van olyan mondat, amit Radnai Márk alelnök nem mondott. Be fogunk mutatni önöknek ma vagy holnap egy olyan technikákat, hogy hogyan működik, azt hiszem én és Radnai Márk beszélünk, hogy hogyan cseréljük meg a hangunkat, hogyan lehet ilyen felvételeket csinálni a további nélkül.”