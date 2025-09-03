Tisza-adórapidHuth GergelyHaraszti Gyula

Rapid délutáni friss: kevesebb fizetésből drágább üzemanyagot + videó

Három téma, de mindegyik a Tisza Párttal kapcsolatos.

Magyar Nemzet
2025. 09. 03. 18:03
Három téma, de mindegyik a Tisza Párttal kapcsolatos. Mint kiderült, Magyar Péter telefonos kampányt indított, közben a párt alelnöke, Tarr Zoltán most éppen a családtámogatásokat vette célba, de nem marad szó nélkül a tiszások energiafüggetlensége sem.

Ezekkel a témákkal készült a Rapidban Haraszti Gyula, a Magyar Nemzet főmunkatársa és Huth Gergely, a Pestisrácok.hu főszerkesztője.

– Annyira pánikba esett Magyar Péter, hogy telefonért nyúlt, és az adatbázisukban szereplőket egy felvétellel zaklatja, hogy ugyan, kérem, nem lesz itt Tisza-adó – így kezdte adásunkat Haraszti Gyula. Huth Gergely szerint nyilván nem lehet lebecsülni a Tisza Párt támogatottságát, de az látszik, hogy lejtmenetben van Magyar Péter és csapata. A botrányokról részletesen beszélt munkatársunk, és a lényegében büntető adósávokat is felsorolta.

Haraszti Gyula azzal folytatta, hogy Tarr Zoltán alelnök mint egy elszabadult hajóágyú most arról beszél, hogy a hagyományos családmodell már egy lejárt lemez, mert véleménye szerint a gyerekek családon kívül születnek, és a családmodellt a Fidesz rosszul csinálja. Haraszti szerint a progresszív adórendszer mellett a családtámogatást is meg akarja szüntetni a Tisza Párt.

De munkatársaink nem hagyták ki podcast műsorunkból azt sem, hogy ha a Tisza Párt kerülne kormányra, követnék a brüsszeli tanácsot, és nem vásárolnának olcsó orosz energiahordozókat, így máshonnan, drágábban szereznék be azt, ezáltal duplájába kerülne az üzemanyag a benzinkutakon, és a rezsicsökkentés is megszűnne. 

 

