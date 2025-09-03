Puzsér megkapta a magáét, Rákay Philip nem nézte tétlenül a legújabb aljasságát

A szakállas baloldali megmondóember azonban már odáig merészkedett ezen a téren, hogy olyan ikonikus, a magyar kultúra szerves részét képező elemeket is felhasznált az indulatkeltésre és természetesen a pénzkeresésre, mint a Magyar Népmesék sorozat védjegyévé vált kismadaras logó.

Ezt már nem nézte tétlenül Rákay Philip, és a Facebook-oldalán vitt be egy jobbegyenest Puzsérnak:

„Reggeli kávé helyett. Ezeknek tényleg semmi sem szent? A kérdés persze költői, mert a Puzsér-féléknek természetesen semmi. A csodálatos Magyar népmesék sorozaton generációk nőttek fel, tanulva-szórakozva a páratlanul gazdag, teljesen egyedülálló magyar népi kultúra mesevilágán. E sorozat védjegyszerű, virágos, kismadaras logója szolgál most keretként a mocskos fideszezéshez. Gratulálok! Jól megy a webshop, Puzsér? Lényeg a kassza, ugye! Mocskos tempó…”