Rendkívüli

Jakab Dávidot keresi a rendőrség, ő gyilkolhatta meg a 22 hónapos kislányt + fotó

Gordon Ramsaymelanómásbőrráktípusséf

Rákos beteg a magyarok kedvenc séfje

Saját maga vallott a betegségéről. Az 58 éves sztárséf operációja sikeres volt.

Magyar Nemzet
2025. 09. 02. 9:12
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Gordon Ramsay, a világhírű brit sztárséf Instagram oldalán tudatta a rajongóival, hogy eltávolítottak arcáról egy bazálsejtes karcinómát, amely a nem-melanómás bőrrákok egyik típusa. A posztjában elárulta, nagyon hálás, hogy időben sikerült megszabadulnia a daganattól és nem lett komoly baj - olvasható a Mindmegette cikkében.

Gordon Ramsay
 Gordon Ramsay (Fotó: Flickr)

Gordon Ramsay: „Ez nem arcplasztika!”

Ramsay a bejegyzésében köszönetet mondott az orvoscsapatnak, akik gyorsan és hatékonyan eltávolították a bőrrákot. Posztjában humorral is próbálta oldani a helyzetet: „Ígérem, ez nem arcplasztika! Arra visszatérítést kérnék…” – írta.

A leggyakoribb bőrráktípus

A bazálsejtes karcinóma a leggyakoribb bőrráktípus, amely jellemzően a bőr napnak kitett területein, például az arcon, a nyakon, a füleken vagy a fejen alakul ki. Bár általában lassan növekszik és ritkán terjed tovább, a biztos kezelés érdekében legtöbbször műtéti úton távolítják el.

A naptej életet menthet

A séf külön hangsúlyozta, mennyire fontos a napvédelem. Rajongóit arra kérte, hogy soha ne feledkezzenek meg a naptej használatáról, hiszen ez a legegyszerűbb és leghatékonyabb módja a bőrrák megelőzésének.
Az orvosok is egyetértenek: a napvédelem nem csak nyaraláskor, hanem a mindennapokban is kulcsfontosságú – árnyékban tartózkodással, sapka vagy kalap viselésével, és rendszeres, bőséges naptejhasználattal megelőzhetjük a bőrrák kialakulását. 

A teljes cikket a Mindmegette oldalán olvashatják el.

Borítókép: Gordon Ramsay (Fotó: Shutterstock)

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelekHorn Gábor

Horn Gábor hatalmas öngólján nevet az egész internet, Magyar Péter bosszankodhat

Csépányi Balázs avatarja

Rájár a rúd az egykori SZDSZ-es elemzőre.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu