Rákos beteg a magyarok kedvenc séfje

Gordon Ramsay, a világhírű brit sztárséf Instagram oldalán tudatta a rajongóival, hogy eltávolítottak arcáról egy bazálsejtes karcinómát, amely a nem-melanómás bőrrákok egyik típusa. A posztjában elárulta, nagyon hálás, hogy időben sikerült megszabadulnia a daganattól és nem lett komoly baj - olvasható a Mindmegette cikkében.

Gordon Ramsay (Fotó: Flickr)

Gordon Ramsay: „Ez nem arcplasztika!”

Ramsay a bejegyzésében köszönetet mondott az orvoscsapatnak, akik gyorsan és hatékonyan eltávolították a bőrrákot. Posztjában humorral is próbálta oldani a helyzetet: „Ígérem, ez nem arcplasztika! Arra visszatérítést kérnék…” – írta.

A leggyakoribb bőrráktípus

A bazálsejtes karcinóma a leggyakoribb bőrráktípus, amely jellemzően a bőr napnak kitett területein, például az arcon, a nyakon, a füleken vagy a fejen alakul ki. Bár általában lassan növekszik és ritkán terjed tovább, a biztos kezelés érdekében legtöbbször műtéti úton távolítják el.

A naptej életet menthet

A séf külön hangsúlyozta, mennyire fontos a napvédelem. Rajongóit arra kérte, hogy soha ne feledkezzenek meg a naptej használatáról, hiszen ez a legegyszerűbb és leghatékonyabb módja a bőrrák megelőzésének.

Az orvosok is egyetértenek: a napvédelem nem csak nyaraláskor, hanem a mindennapokban is kulcsfontosságú – árnyékban tartózkodással, sapka vagy kalap viselésével, és rendszeres, bőséges naptejhasználattal megelőzhetjük a bőrrák kialakulását.

A teljes cikket a Mindmegette oldalán olvashatják el.

Borítókép: Gordon Ramsay (Fotó: Shutterstock)