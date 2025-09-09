Rendkívüli

Feljelentették a háromgyerekes anyát fenyegető tiszásokat

Poszt-trauma

Magyar Péter óriási pofont kapott Orbán Viktortól Kötcsén, kifilézték a Tisza Párt elnökét

Peti, süllyed a hajó!

Csépányi Balázs
2025. 09. 09.

A múlt hétvége mérföldkő volt a magyar politikai közéletben. Tisztán, világosan, élő egyenes adásban láthatták, tapasztalhatták meg a magyarok azt hatalmas különbséget Orbán Viktor és a brüsszeli elit által támogatott Magyar Péter között, ami egyértelművé teszi, hogy melyikük a született kormányfő és melyikük egy mérges kis pukkancs.

Kötcse, Magyar Péter, Orbán Viktor
Magyar Péter Kötcsén provokált és hergelte híveit (Fotó: Mirkó István)

Kötcsén mondott ugyanis egy-egy beszédet a Tisza Párt elnöke és Magyarország miniszterelnöke is.  

Magyar Péter házhoz ment a pofonért, ő akart a főszereplő lenni, odapimaszkodott Kötcsére, ahol a Fidesz hosszú évek óta tartja ilyenkor a szokásos összejövetelét, hogy magára irányítsa a figyelmet. Kijelenthetjük, hogy balul sült el terve. Alig voltak rá kíváncsiak, de ezt már megszokhattuk. Azonban ilyenkor, amikor egymás után hangzanak el a beszédek még jobban látszódnak a különbségek. Míg Magyar beszéde szétszórt, ideges, sok esetben összefüggéstelen és zavart volt, addig Orbán Viktor ismét egy nagy ívű, előremutató, nemzetközi kitekintést is nyújtó zseniális beszédet tartott.

Olyan volt, mint ha egy csillogó Mercedest állítottak volna egy Trabant mellé, amely hasonlatban az NDK autó még talán hízelgő is Magyar Péterre nézve, hiszen az legalább elpöfékelt valahogy, de a Tisza autója nem halad, sőt gurul lefelé a lejtőn.

Megtapasztalhattuk a két világközti különbséget. Az egyik oldalon a sumákolás, a titkolózás, a választók megvezetése, a bizonytalan, sötét jövő, a másik oldalon pedig a tiszta, őszinte, kiszámítható jövő.

Az egyik oldalon az erőszak, Ruszin-Szendi Romulusz példátlan viselkedése, a másik oldalon a szeretet, barátság és az összefogás.

Mielőtt azt mondanák soraimat olvasva a baloldali olvasók, hogy ezek a jobboldal szempontjai, álljon itt a kormánypártisággal nem vádolható politikai elemző, Nagy Attila Tibor véleménye is a kötcsei beszédekről, amivel gyakorlatilag kifilézte Magyar Pétert:

„Ha csak a két kötcsei beszéd dőlne el a választás, akkor a Tisza simán kikapna. Magyar Péter képtelen volt élni a nagy lehetőséggel, a kormányfő intellektuálisan, összeszedettségben lényegesen jobb beszédet mondott.”

Kijelenthetjük, hogy Magyar Péter hatalmas öngólt lőtt a kötcsei haknijával. Akik eddig úgy érezték, hogy rá szavaznak, ezek után még ők is elbizonytalanodtak.

Borítókép: Orbán Viktor bemutatta a győzelmi tervet Kötcsén. (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)

Ha az összes Poszt-traumát látni szeretné, kattintson IDE!

 

Froclizhatjuk-e Cristiano Ronaldót?

Akik a politika ábécéjét sem ismerik

A haza csillagos-sávos fénytörésben

A Nyugat sorsa megpecsételődött

Válságtünetek Magyar Péter körül

A Tisza elnöke egész egyszerűen a valóságot próbálja letagadni és meghamisítani.

