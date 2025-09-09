Magyar Péter óriási pofont kapott Orbán Viktortól Kötcsén, kifilézték a Tisza Párt elnökét

Olyan volt, mint ha egy csillogó Mercedest állítottak volna egy Trabant mellé, amely hasonlatban az NDK autó még talán hízelgő is Magyar Péterre nézve, hiszen az legalább elpöfékelt valahogy, de a Tisza autója nem halad, sőt gurul lefelé a lejtőn.

Megtapasztalhattuk a két világközti különbséget. Az egyik oldalon a sumákolás, a titkolózás, a választók megvezetése, a bizonytalan, sötét jövő, a másik oldalon pedig a tiszta, őszinte, kiszámítható jövő.

Az egyik oldalon az erőszak, Ruszin-Szendi Romulusz példátlan viselkedése, a másik oldalon a szeretet, barátság és az összefogás.