Ahogyan arról a Magyar Nemzet beszámolt, Orbán Viktor az őszi politikai idény egyik kiemelt eseményén, a kötcsei pikniken tartott helyzetértékelést. A kormányfő kötcsei felszólalásai hagyományosan stratégiai jelentőségűek, hiszen rendszerint a jövő kihívásait és Magyarország előtt álló lehetőségeit elemzi. Az idei beszédben kiemelt szerep jutott a 2026-os országgyűlési választásoknak is.
Orbán Viktor kötcsei beszédétől hangos a világsajtó
Orbán Viktor kötcsei beszéde a nemzetközi sajtó érdeklődését is felkeltette: a Reuters és más hírügynökségek is beszámoltak arról, hogy a miniszterelnök a 2026-os választásokat sorsdöntőnek nevezte, és úgy fogalmazott, Magyarország két út közül választhat – az önálló cselekvés vagy az Európai Unióhoz való szorosabb kötődés között.
Orbán Viktor miniszterelnök a vasárnap tartott eseményen úgy fogalmazott:
a 2026-os választásokon a magyaroknak két út között kell dönteniük – egy önállóan cselekvő párt, illetve egy olyan erő között, amely szerinte szorosabbra fűzné Magyarország kapcsolatát az Európai Unióval, és ezzel „káoszt és szegénységet” hozna az országra.
A Reuters cikkében kiemeli: Orbán Viktor szerint az Európai Unió a következő évtizedben a szétesés veszélyével néz szembe. A miniszterelnök eközben Magyarország erősítésén dolgozik. A családokat adócsökkentésekkel, a nyugdíjasokat utalványokkal támogatja. A fiatal elsőlakás-vásárlóknak biztosított kedvezményes hitelek is az ország jövőjét szolgálják.
A román Agerpres hírügynökség szintén írt az eseményről. A lap rámutatott, hogy Orbán szerint Magyarországnak stratégiailag csak két lehetősége van.
Magyarország nem Ukrajna-ellenes ország
Orbán Viktor miniszterelnök hangsúlyozta, hogy Magyarország nem Ukrajna-ellenes ország, hanem jövőt kíván biztosítani számára – számolt be az RBC-Ukraine.
A lap azt írta, hogy a kormányfő beszédében az orosz–ukrán háborúról is szólt, különösen a konfliktusban érintett felek céljairól.
Orbán értékelése szerint Oroszország célja a nyugati befolyás terjeszkedésének megállítása, míg Ukrajna arra törekszik, hogy fenntartsa a nemzetközi pénzügyi támogatásokat, és elkerülje a gazdasági összeomlást.
Orbán Viktor szerint az Európai Unió célja a háború fenntartásával a nagyhatalmi státusz megszerzése, míg az Egyesült Államoké egy megállapodás elérése, valamint az EU gazdasági alárendelése Amerikának, írják az ukránok.
A miniszterelnök úgy fogalmazott, hogy az unió a háború idején „béna kacsaként” viselkedik, és hangsúlyozta: a biztonsági kérdésekről nem Washingtonnal, hanem Moszkvával kellene tárgyalnia.
Magyarországgal és Ukrajnával kapcsolatban Orbán kiemelte:
Nem akarjuk Ukrajnát a semmibe taszítani, nem vagyunk ukránellenesek. Jövőt akarunk Ukrajnának, mert egy szomszédos ország összeomlása nekünk sem áll érdekünkben
– mondta, hozzátéve, hogy a háború folytatása szerinte vesztes stratégia.
A lap cikkében ugyanakkor rögtön támadta is a miniszterelnököt. Kifejtették, szerintük: Orbán politikája és hozzáállása nem azt mutatja, hogy Ukrajna mellett állna, vagy hogy ne Moszkva érdekeit szolgálná. Elég csak felidézni, hányszor akadályozta Budapest Ukrajna támogatását vagy az Oroszország elleni szankciók elfogadását – tették hozzá.
Borítókép: Orbán Viktor (Fotó: MTI)
