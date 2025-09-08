Magyarország nem Ukrajna-ellenes ország

Orbán Viktor miniszterelnök hangsúlyozta, hogy Magyarország nem Ukrajna-ellenes ország, hanem jövőt kíván biztosítani számára – számolt be az RBC-Ukraine.

A lap azt írta, hogy a kormányfő beszédében az orosz–ukrán háborúról is szólt, különösen a konfliktusban érintett felek céljairól.

Orbán értékelése szerint Oroszország célja a nyugati befolyás terjeszkedésének megállítása, míg Ukrajna arra törekszik, hogy fenntartsa a nemzetközi pénzügyi támogatásokat, és elkerülje a gazdasági összeomlást.

Orbán Viktor szerint az Európai Unió célja a háború fenntartásával a nagyhatalmi státusz megszerzése, míg az Egyesült Államoké egy megállapodás elérése, valamint az EU gazdasági alárendelése Amerikának, írják az ukránok.

A miniszterelnök úgy fogalmazott, hogy az unió a háború idején „béna kacsaként” viselkedik, és hangsúlyozta: a biztonsági kérdésekről nem Washingtonnal, hanem Moszkvával kellene tárgyalnia.

Magyarországgal és Ukrajnával kapcsolatban Orbán kiemelte:

Nem akarjuk Ukrajnát a semmibe taszítani, nem vagyunk ukránellenesek. Jövőt akarunk Ukrajnának, mert egy szomszédos ország összeomlása nekünk sem áll érdekünkben

– mondta, hozzátéve, hogy a háború folytatása szerinte vesztes stratégia.