Orbán Viktor: Jövőre, veletek, ugyanitt

Orbán Viktor a tegnapi kötcsei találkozóról osztott meg egy galériát. A miniszterelnök a bejegyzéshez a következőt írta:

Kötcse 2025 – az igazi!

Hozzátette:

jövőre, veletek, ugyanitt.

Mint ismert, az őszi politikai szezon hagyományos nyitányának számít a kötcsei piknik, ahol a kormányfő rendre komplex cselekvési tervet vázol fel a jövő kihívásait és lehetőségeit illetően. Az idei rendezvény különlegessége volt, hogy Orbán Viktor most nem zárt körben, a jobboldali szellemi-gazdasági holdudvar meghívott vendégei előtt tartott helyzetértékelést, hanem a beszédet élőben is sugározták.

Orbán Viktor Kötcsén elmondta, hogy békemenetek kellenek, mozgósítás, mindent alá kell rendelni a közös győzelemnek. Bejelentette azt is, hogy a kiszivárgott tiszás adótervekről nemzeti konzultációt is fognak indítani, és mindenkit arra kért, hogy tegyen meg mindent a közös cél érdekében.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: MTI/Miniszterelnöki kommunikációs főosztály/Fischer Zoltán)