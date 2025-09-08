Orbán ViktorKötcsei Találkozóminiszterelnök

Orbán Viktor: Jövőre, veletek, ugyanitt

Orbán Viktor miniszterelnök a kötcsei piknikről osztott meg képeket a közösségi oldalán.

Magyar Nemzet
2025. 09. 08. 9:03
Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán
Orbán Viktor a tegnapi kötcsei találkozóról osztott meg egy galériát. A miniszterelnök a bejegyzéshez a következőt írta:

Kötcse 2025 – az igazi!

Hozzátette:

jövőre, veletek, ugyanitt.

Mint ismert, az őszi politikai szezon hagyományos nyitányának számít a kötcsei piknik, ahol a kormányfő rendre komplex cselekvési tervet vázol fel a jövő kihívásait és lehetőségeit illetően. Az idei rendezvény különlegessége volt, hogy Orbán Viktor most nem zárt körben, a jobboldali szellemi-gazdasági holdudvar meghívott vendégei előtt tartott helyzetértékelést, hanem a beszédet élőben is sugározták.

Orbán Viktor Kötcsén elmondta, hogy békemenetek kellenek, mozgósítás, mindent alá kell rendelni a közös győzelemnek. Bejelentette azt is, hogy a kiszivárgott tiszás adótervekről nemzeti konzultációt is fognak indítani, és mindenkit arra kért, hogy tegyen meg mindent a közös cél érdekében.

 

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: MTI/Miniszterelnöki kommunikációs főosztály/Fischer Zoltán)

 

Nyári Gábor
idezojelekKásler Miklós

A tudós, aki megválasztotta a sorsát – búcsú Kásler Miklóstól

Nyári Gábor avatarja

A világ szegényebb lett egy olyan személyiséggel, aki életét orvosként, főigazgatóként, miniszterként a nemzet szolgálatába állította.

