A baloldali elemző is kerek perec kijelentette: Orbán Viktor nyert, Magyar Péter veszített Kötcsén

Nagy Attila Tibor

Nagy Attila Tibor nem kertelt, szerinte nagy lehetőséget szalasztott el Magyar Péter.

Magyar Nemzet
2025. 09. 07. 21:20
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Forrás: MTI/Miniszterelnöki Kommunikác
Magyar Péter alulmaradt – nyilatkozta az Ultrahangnak Nagy Attila Tibor. A baloldali politikai elemző az adásról szóló Facebook-bejegyzésében úgy fogalmazott: Ha csak a két kötcsei beszéd között dőlne el a választás, akkor a Tisza simán kikapna. Magyar Péter képtelen volt élni a nagy lehetőséggel, a kormányfő intellektuálisan, összeszedettségben lényegesen jobb beszédet mondott. 

Az elemző hozzátette, hogy más is befolyásolja a választói magatartást, például az élelmiszer-infláció.

Az Ultrahang adását itt lehet megnézni: 

