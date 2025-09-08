idezojelek
Poszt-trauma

Futótűzként terjed a neten Márki-Zay Péter posztja, ebbe még Magyar Péter is belepirult

Balul sült el a viccesnek szánt bejegyzés.

FideszFacebookMárki-Zay PéterMagyar Péter 2025. 09. 08.

Márki-Zay Péter, a bukott miniszterelnök-jelölt bele van habarodva Magyar Péterbe. Nem indítja el a formációját a választáson, hogy ezzel is segítse a Tisza Pártot, és nekimegy mindenkinek, aki indulni merészel Petike ellen.

Márki-Zay Péter
Márki-Zay Péter Fotó: Máté Krisztián

Legutóbb ismét nekiment a magyar választóknak: a Klikk TV-ben arról beszélt, hogy a Fidesz legyőzéséhez értelmi színvonalban kellene felnőniük az embereknek, miközben Magyar Péter feltétel nélküli támogatására szólított fel. Magyar Péter egyik legnagyobb rajongója a kormánypárti szavazókról azt mondta: gazemberek.

A napokban pedig a Facebook-oldalára a következő poénosnak szánt bejegyzést tette ki:

„Miniszterelnök úr! A kiskakast hiába dobták kútba, tűzbe, méhkasba, az túljárt a török császár eszén, a végén még le is nullázta!”

Rossz hírünk van Márki-Zay Péternek, hiába próbál meg viccesen Magyar Péter segítségére sietni, a fontoskodása most is visszaütött, gúny tárgyává vált. Ezt nem fogja megköszönni Brüsszel Peti, az biztos.

Hiszen azért az mégis úgy van, hogy akármilyen hangosan kukorékol a kiskakas, mindig a fazékban ér véget a karrierje.

Borítókép: Márki-Zay Péter és Magyar Péter (Fotó: MN-montázs)

Ha az összes Poszt-traumát látni szeretné, kattintson IDE!

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A tudós, aki megválasztotta a sorsát – búcsú Kásler Miklóstól

A világ szegényebb lett egy olyan személyiséggel, aki életét orvosként, főigazgatóként, miniszterként a nemzet szolgálatába állította.

