Futótűzként terjed a neten Márki-Zay Péter posztja, ebbe még Magyar Péter is belepirult

Márki-Zay Péter, a bukott miniszterelnök-jelölt bele van habarodva Magyar Péterbe. Nem indítja el a formációját a választáson, hogy ezzel is segítse a Tisza Pártot, és nekimegy mindenkinek, aki indulni merészel Petike ellen.
Legutóbb ismét nekiment a magyar választóknak: a Klikk TV-ben arról beszélt, hogy a Fidesz legyőzéséhez értelmi színvonalban kellene felnőniük az embereknek, miközben Magyar Péter feltétel nélküli támogatására szólított fel. Magyar Péter egyik legnagyobb rajongója a kormánypárti szavazókról azt mondta: gazemberek.
A napokban pedig a Facebook-oldalára a következő poénosnak szánt bejegyzést tette ki:
„Miniszterelnök úr! A kiskakast hiába dobták kútba, tűzbe, méhkasba, az túljárt a török császár eszén, a végén még le is nullázta!”
Rossz hírünk van Márki-Zay Péternek, hiába próbál meg viccesen Magyar Péter segítségére sietni, a fontoskodása most is visszaütött, gúny tárgyává vált. Ezt nem fogja megköszönni Brüsszel Peti, az biztos.
Hiszen azért az mégis úgy van, hogy akármilyen hangosan kukorékol a kiskakas, mindig a fazékban ér véget a karrierje.
Borítókép: Márki-Zay Péter és Magyar Péter (Fotó: MN-montázs)
