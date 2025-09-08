Futótűzként terjed a neten Márki-Zay Péter posztja, ebbe még Magyar Péter is belepirult

Legutóbb ismét nekiment a magyar választóknak: a Klikk TV-ben arról beszélt, hogy a Fidesz legyőzéséhez értelmi színvonalban kellene felnőniük az embereknek, miközben Magyar Péter feltétel nélküli támogatására szólított fel. Magyar Péter egyik legnagyobb rajongója a kormánypárti szavazókról azt mondta: gazemberek.

A napokban pedig a Facebook-oldalára a következő poénosnak szánt bejegyzést tette ki:

„Miniszterelnök úr! A kiskakast hiába dobták kútba, tűzbe, méhkasba, az túljárt a török császár eszén, a végén még le is nullázta!”