Márki-Zay ismét megalázta a magyarokat, szerinte fel kell nőniük Magyar Péterhez

Most nem miniszterelnök-jelöltként, de változatlan lendülettel bírálta a magyar embereket Márki-Zay Péter – szúrta ki a Mandiner.

Márki-Zay Péter, Magyar Péter feltétlen támogatója a kormánypárti szavazókról azt mondta: gazemberek (Fotó: MN-montázs)

Mint írják, a baloldal 2022-es csúcsjelöltje az újabb kétharmados kormánypárti győzelem fényében elismerte a Klikk TV műsorában, hogy nem kellett volna minősíteni a szavazókat az előző országgyűlési választók előtt, ám ezúttal sem fogta vissza magát.

Magyar Péter feltétel nélküli támogatására felszólítva az embereket úgy fogalmazott:

A magyar választóknak kell értelmi színvonalban felnőniük ahhoz, hogy a Fidesz egy szavát se higgyék el.

Márki-Zay Péter – hasonlóan a saját kampányában elmondottakhoz, amikor agyhalott gombáknak nevezte a magyarokat – ismét utalt rá, hogy sokan kizárólag az orbáni propagandából tudnak tájékozódni, ezért fontosnak tartja a Tisza Párt propagandalapjának, az egymilliós példányszámú Tiszta Hangnak a szerepét Magyar Péterék győzelméhez.

A polgármester többször is világossá tette, ő nem a Tiszát és Magyart támogatja, hanem bárkit, aki alkalmas lehet rá, hogy a leváltsa a kormányt, ezáltal visszaállítva a demokráciát, a sokszínűséget és az európai értékeket. A korábbi miniszterelnök-jelölt az összes baloldali szlogent felsorolta, beleértve az egészségügyet, az oktatást, a szolgáltatásokat és azt, szégyenkeznie kell külföldön a magyar kormány miatt.

Márki-Zay szerint nem fontosak régi pártjai, csak Magyar Péter

Márki-Zay Péter ezúttal is kitért Dobrev Klárára, akinek szerinte most már nem fontos, hogy egy jelölt mögé sorakozzon fel az ellenzék, mivel a DK támogatottsága visszaesett. A városvezető nem hagyta ki a Kutyapártot sem, szerinte ugyanis

a kutyások miatt lett a Fidesznek kétharmada 2022-ben.

Arra a kérdésre, hogy az ellenzéki összefogás kampánya hibás volt-e négy éve, Márki-Zay leszögezte, nagyon sikeres volt az ellenzéki pártok 2022-es kampánya, a csúfos bukás mindössze azért következett be, mert a Fidesz mindenkit támadott, akinek olyan cselekedete, vagy elszólása volt, mint most a Tisza Párt-féle megszorítócsomag és az adóemelési tervek.

Gazemberek a Fidesz szavazói

– tette világossá álláspontját a politikus, aki az sem érdekel, ha e véleményéért a népharaggal kell szembenéznie.