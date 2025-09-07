Orbán Viktor Kötcsén két világképet mutatott be, amelyekből a magyarok választhatnak

Orbán Viktor kötcsei beszéde aktuálpolitikai szempontból kontrasztolta mindazt, amit néhány száz méterrel arrébb Magyar Péter adott elő, mert mind színvonalában, mind tartalmában ég és föld a különbség a kettő között – mutatott rá Boros Bánk Levente a Magyar Nemzetnek. A Nézőpont Intézet politikai elemzési igazgatója emlékeztetett: a miniszterelnöknek egy évben három plusz egy olyan nagy beszéde van, amit mindenkinek érdemes lenne meghallgatni. Ezek az évértékelő, a tusnádfürdői – amely egy átfogó, inkább hosszú távú és sokszor nemzetközi politikai vagy világpolitikai trendekről és a célokról, történésekről értekező – beszéd és a kötcsei beszéd, amely, ha úgy vesszük, akkor így nyár végén, ősz elején egy politikai szezonnyitó is. Az utolsó pedig a gazdasági évadnyitó, amely alapvetően inkább egy szakpolitikai beszéd.

Orbán Viktor bemutatta a győzelmi tervet Kötcsén. Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

Az elemző azt is jelezte, hogy a kötcsei beszéd eddig egy zárt körben elmondott iránymutatása volt a miniszterelnöknek, mindez pedig részben a tartalmát is és a stílusát is meghatározta. Maga a miniszterelnök is felvetette, hogy a széles nyilvánosság korlátok közé szorítja a beszédét. Boros Bánk Levente szerint azonban ennek ellenére valójában a mondanivalójában és tartalmában nem lógott ki ez a beszéd sem a miniszterelnök kötcsei felszólalásainak sorából, ugyanis hasonló mélységű és perspektívájú beszédeket szokott tartani a kormányfő zárt körben is.

A két világkép

– Ami politikai szezon- vagy inkább a kampánynyitás szempontjából lényeges volt, hogy Orbán Viktor meghatározta, pontosabban leírta, hogy a nemzetközi térben – amelynek Magyarország is része – mi a helyzet és milyen kihívásokkal állunk szemben, valamint világossá tette ehhez kapcsolódóan belpolitikai értelemben, hogy mik közül választanak majd az emberek 2026 áprilisában. Világosan levezette és bemutatta a két világképet, a két a társadalom- és gazdaságfilozófiát is, ami a világpolitikában, a nyugati világban, azon belül az Európai Unióban, Európában jelen van, hogy az hogyan is képeződik le a magyar belpolitikára vagy magyar pártpolitikára – emelte ki az elemző, aki szerint ez volt az egyik legfontosabb üzenete a kötcsei beszédnek. Majd rámutatott:

a miniszterelnök jól körülírta, hogy mit képvisel a nemzeti oldal, mit képviselnek a kormánypártok, mindez milyen választ ad a rövid távú kihívásokra és milyen hosszú távú perspektívát kínál a választóknak,

valamint azt is megfogalmazta, hogy ahogy korábban a DK, úgy most a Tisza Párt mindennek az antitézise. Magyar Péterék ugyanis egy balliberális világképet és az abból származtatott társadalomfilozófiát kínálják.