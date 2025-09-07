Rendkívüli

A baloldali elemző is kerek perec kijelentette: Orbán Viktor nyert, Magyar Péter veszített Kötcsén

Orbán Viktorkötcsei piknikKötcseMagyar Péter

Orbán Viktor Kötcsén két világképet mutatott be, amelyekből a magyarok választhatnak

A miniszterelnök Kötcsén bemutatta azt, hogy a magyar emberek jövő áprilisban miből választhatnak. Boros Bánk Levente a Magyar Nemzetnek elmondta, hogy a két lehetőség között nagy a különbség és nincs átmenet. Az elemző arra is kitért, hogy míg Orbán Viktor beszédében elhelyezte Magyarországot a nemzetközi térben, addig Magyar Péter az egyre növekvő nyomás alatt belesétált a saját csapdájába.

Erős Hunor
2025. 09. 07. 20:54
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Forrás: MTI/Miniszterelnöki Kommunikác
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Orbán Viktor kötcsei beszéde aktuálpolitikai szempontból kontrasztolta mindazt, amit néhány száz méterrel arrébb Magyar Péter adott elő, mert mind színvonalában, mind tartalmában ég és föld a különbség a kettő között – mutatott rá Boros Bánk Levente a Magyar Nemzetnek. A Nézőpont Intézet politikai elemzési igazgatója emlékeztetett: a miniszterelnöknek egy évben három plusz egy olyan nagy beszéde van, amit mindenkinek érdemes lenne meghallgatni. Ezek az évértékelő, a tusnádfürdői – amely egy átfogó, inkább hosszú távú és sokszor nemzetközi politikai vagy világpolitikai trendekről és a célokról, történésekről értekező – beszéd és a kötcsei beszéd, amely, ha úgy vesszük, akkor így nyár végén, ősz elején egy politikai szezonnyitó is. Az utolsó pedig a gazdasági évadnyitó, amely alapvetően inkább egy szakpolitikai beszéd.

Kötcse, 2025. szeptember 7. A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke beszédet mond a Polgári Magyarországért Alapítvány rendezvényén, a Polgári Pikniken a kötcsei Dobozy-kúriában 2025. szeptember 7-én. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán
Orbán Viktor bemutatta a győzelmi tervet Kötcsén. Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

Az elemző azt is jelezte, hogy a kötcsei beszéd eddig egy zárt körben elmondott iránymutatása volt a miniszterelnöknek, mindez pedig részben a tartalmát is és a stílusát is meghatározta. Maga a miniszterelnök is felvetette, hogy a széles nyilvánosság korlátok közé szorítja a beszédét. Boros Bánk Levente szerint azonban ennek ellenére valójában a mondanivalójában és tartalmában nem lógott ki ez a beszéd sem a miniszterelnök kötcsei felszólalásainak sorából, ugyanis hasonló mélységű és perspektívájú beszédeket szokott tartani a kormányfő zárt körben is.

 

A két világkép

– Ami politikai szezon- vagy inkább a kampánynyitás szempontjából lényeges volt, hogy Orbán Viktor meghatározta, pontosabban leírta, hogy a nemzetközi térben – amelynek Magyarország is része – mi a helyzet és milyen kihívásokkal állunk szemben, valamint világossá tette ehhez kapcsolódóan belpolitikai értelemben, hogy mik közül választanak majd az emberek 2026 áprilisában. Világosan levezette és bemutatta a két világképet, a két a társadalom- és gazdaságfilozófiát is, ami a világpolitikában, a nyugati világban, azon belül az Európai Unióban, Európában jelen van, hogy az hogyan is képeződik le a magyar belpolitikára vagy magyar pártpolitikára – emelte ki az elemző, aki szerint ez volt az egyik legfontosabb üzenete a kötcsei beszédnek. Majd rámutatott: 

a miniszterelnök jól körülírta, hogy mit képvisel a nemzeti oldal, mit képviselnek a kormánypártok, mindez milyen választ ad a rövid távú kihívásokra és milyen hosszú távú perspektívát kínál a választóknak,

valamint azt is megfogalmazta, hogy ahogy korábban a DK, úgy most a Tisza Párt mindennek az antitézise. Magyar Péterék ugyanis egy balliberális világképet és az abból származtatott társadalomfilozófiát kínálják.

Boros Bánk Levente szerint azzal, hogy mindezt világossá tette, Orbán Viktor meg is határozta a kampány menetét, tartalmát is a jövőre nézve. Azt is megjegyezte, hogy őt ez az első szabad választásra emlékeztette, amikor az 1990-es kampányban a Fidesz plakátján az szerepelt: tessék választani!

– Ezt ajánlotta fel a választók számára most is a miniszterelnök, hogy ők ezt képviselik, a másik oldal pedig azt képviseli, ezek közül lehet és kell is majd választani

– emelte ki az elemző, aki szerint ez fekete-fehér, nincs átmenet a kettő között, hiába tagadja mindezt jelen pillanatban Magyar Péter. Hozzátette: Tarr Zoltán óta tudjuk, hogy miért nem beszél erről a másik oldal.

Egy nemzeti konzervatív világkép áll szemben egy balliberális, ha úgy tetszik, globalista, Európai Egyesült Államok-párti világképpel

– hangsúlyozta Boros Bánk Levente. Hozzátette: azt érzi, hogy utóbbi Európát, mint Magyarországot veszélybe sodorja, mind biztonsági és társadalmi, mind más szempontokból is. Míg a nemzeti oldal ajánlata pedig egy fenntartható, az elmúlt 15 évben felépített, a magyar szuverenitásra, családpolitikára, társadalomfilozófiára épülő ajánlat a választók számára.

Innentől kezdve, különösen a Tisza-adó kérdésének a napirendre kerülésével, még szembetűnőbb, ha bevallja, ha nem vallja be Magyar Péter, hogy az árok másik oldalán, ehhez a balliberális táborhoz tartozik, és ennek azok lesznek a következményei, amit a miniszterelnök most felvázolt – mutatott rá.

 

Magyar Péter a saját csapdájába esett

Boros Bánk Levente szerint az, hogy Orbán Viktor és Magyar Péter beszédei között hatalmas volt a kontraszt, több okra vezethető vissza. Az egyik az, hogy a miniszterelnök a beszédeivel  évente többször is bebizonyítja, hogy van egy intellektuális mélysége a kormányzásnak mind filozófiai, mind politikai értelmében. Mindaz, amiről a kormányfő beszél, az egy megalapozott elméleti és egyben gyakorlati politikára, gondolatokra épül.

Ezzel szemben Magyar Péter saját magának állított csapdát az elmúlt másfél évben azzal, hogy a protesthangulatra szeretne építeni

– emelte ki az elemző. Majd rámutatott: ezért kerül minden vitát, ezért nem válaszol világosan a stratégiai vagy a lényegi kérdésekre, mint amilyen a migráció, a gender vagy a háború és béke kérdése Ukrajnával kapcsolatban. Ahogy Magyarország világpolitikában elfoglalt helyével kapcsolatban sem nyilvánul meg – tette hozzá.

Mindezt azért teszi, mert ha színt vallana, és az európai balliberális szövetségeseivel közös álláspontját világossá tenné az emberek számára – ahogy ezt tette Tarr Zoltán a napvilágra került videón –, abban a pillanatban világossá válna mindenki számára, hogy ő mit is képvisel

– hangsúlyozta Boros Bánk Levente. Hozzátette: ahogy az is világossá válna, hogy mindaz, amit ma a miniszterelnök elmondott velük kapcsolatban, igaz.

Az elemző azt is jelezte, hogy éppen ezért nem tud egy tartalmas beszédet mondani Magyar Péter, mert ha bármit is állítana, akkor kiderül, hogy a király meztelen. Mindez a kampány szempontjából egy csapdahelyzet, amit saját magának állított, és aztán bele is esett, mert az idő immár nem neki dolgozik. 

Mert minél közelebb kerülünk a választáshoz, annál nagyobb lesz a nyomás és az elvárás vele szemben is, hogy igenis valljon színt fajsúlyos kérdésekben a terveiről, a programjáról

– hívta fel a figyelmet. Majd rámutatott: úgy nem lehet választást nyerni, hogy komolytalan, felkészületlen, ideiglenes politikus képét mutatja. De Magyar Péter folyamatosan menekül a kérdések elől, és feszültséget kelt, „balhézik”, ezzel akarja megúszni, hogy állást foglaljon, hogy világossá tegye az emberek számára, mire készül, hogyha ő nyerné a választásokat – tette hozzá.

Borítókép: Orbán Viktor (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Odrobina Kristóf
idezojelekMagyar Péter

Itt a bizonyíték, Magyar Péter külső segítséggel támad

Odrobina Kristóf avatarja

Ők még nem tudják, hogy tavasszal úgy elcsúsznak az olajos földön, hogy a zsebekből kiesnek a mocskos eurók.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu