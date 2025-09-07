Orbán Viktor váratlant húzott Kötcsén, elmondta azt is, mikor veszít a választáson a Fidesz

– Arról fogok beszélni, hogy miként kellene győznünk és, hogy mit kell végigcsinálni – árulta el a beszédéről Orbán Viktor. A miniszterelnök a beszéde előtt néhány perccel meglepetésszerűen beült a Patrióta stúdiójába, ahol több témát is érintett és egy nagy bejelentést is kilátásba helyezett.

Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

Egy nemzeti konzultációt bejelentünk ma

– hívta fel a figyelmet Orbán Viktor. A miniszterelnök a beszédével kapcsolatban azt is elmondta, hogy visszatér a tavalyi beszéd végére, és azt az erős, de érdektelenségbe süllyedt állítást próbálja megismételni, hogy a nyugati civilizáció mint olyan már nem nyugaton van, hanem Közép-Európában. – Próbálom valahogy betájolni a magyar belpolitikát időben és térben – tette hozzá.

– Az a kérdés, hogy hogyan gondolkodunk a politikáról. A politika nem a politikából épül, hanem a szerves közösségekből, amelyeket értékrendbeli hasonlóság, ösztönvilágbeli hasonlóság, szakmai véleményegyezés vagy a jövő iránti érdeklődés miatt verődnek össze. Ebből kisebb-nagyobb körök jönnek létre, ilyen a kötcsei is – mutatott rá a miniszterelnök. Hozzátette: ilyenből nekik több van, és az országnak is van még jó néhány. Valójában ez az, ami a politika fundamentumát adja. Hatalmat, hatalmi politikát, kormányzati hatalomért való versengést csak ilyen alapokon lehet folytatni – vélekedett.

– A mi világunk nem egy forradalmi, nem egy felforgató, nem egy erőszakosan beavatkozó, hanem egy polgári típusú kultúra. Nekünk egy nagyon széles polgári hátországunk van, mi mindig innen nyerjük a választást

– emelte ki Orbán Viktor. Hozzátette: amikor veszítenek, akkor azért veszítenek, mert ez összehúzódik, és nem fejt ki elegendő aktivitást.

A magyar űrhajósok az élő bizonyítékai annak, amit úgy hívunk, hogy nemzeti nagyság

Orbán Viktor Magyarország űrkutatásba való becsatlakozásáról is beszélt. A miniszterelnök szerint először egy identitásdöntést kellett meghozni: van-e a magyaroknak keresnivalójuk az űrben? Van-e a magyaroknak közük ahhoz, amit űriparnak, űrkutatásnak, űrtudománynak hívunk? Majd egyértelműsítette: tehát osztottak-e a 10 milliós magyaroknak lapot, vagy ez a nagyok játéka?