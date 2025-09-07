Rendkívüli

Orbán Viktor Kötcsén: Nemzeti konzultációt indítunk a kiszivárgott adótervekről

Orbán Viktorkötcsei piknikKötcsebejelentés

Orbán Viktor váratlant húzott Kötcsén, elmondta azt is, mikor veszít a választáson a Fidesz

A miniszterelnök szerint az a kérdés, hogy miként gondolkodunk a politikáról.

Erős Hunor
2025. 09. 07. 17:51
Forrás: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán
– Arról fogok beszélni, hogy miként kellene győznünk és, hogy mit kell végigcsinálni – árulta el a beszédéről Orbán Viktor. A miniszterelnök a beszéde előtt néhány perccel meglepetésszerűen beült a Patrióta stúdiójába, ahol több témát is érintett és egy nagy bejelentést is kilátásba helyezett.

Kötcse, 2025. szeptember 7. A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke a Polgári Magyarországért Alapítvány rendezvényére, a Polgári Piknikre érkezik a kötcsei Dobozy-kúriához 2025. szeptember 7-én. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán
Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

Egy nemzeti konzultációt bejelentünk ma

– hívta fel a figyelmet Orbán Viktor. A miniszterelnök a beszédével kapcsolatban azt is elmondta, hogy visszatér a tavalyi beszéd végére, és azt az erős, de érdektelenségbe süllyedt állítást próbálja megismételni, hogy a nyugati civilizáció mint olyan már nem nyugaton van, hanem Közép-Európában. – Próbálom valahogy betájolni a magyar belpolitikát időben és térben – tette hozzá.

– Az a kérdés, hogy hogyan gondolkodunk a politikáról. A politika nem a politikából épül, hanem a szerves közösségekből, amelyeket értékrendbeli hasonlóság, ösztönvilágbeli hasonlóság, szakmai véleményegyezés vagy a jövő iránti érdeklődés miatt verődnek össze. Ebből kisebb-nagyobb körök jönnek létre, ilyen a kötcsei is – mutatott rá a miniszterelnök. Hozzátette: ilyenből nekik több van, és az országnak is van még jó néhány. Valójában ez az, ami a politika fundamentumát adja. Hatalmat, hatalmi politikát, kormányzati hatalomért való versengést csak ilyen alapokon lehet folytatni – vélekedett.

– A mi világunk nem egy forradalmi, nem egy felforgató, nem egy erőszakosan beavatkozó, hanem egy polgári típusú kultúra. Nekünk egy nagyon széles polgári hátországunk van, mi mindig innen nyerjük a választást

– emelte ki Orbán Viktor. Hozzátette: amikor veszítenek, akkor azért veszítenek, mert ez összehúzódik, és nem fejt ki elegendő aktivitást.

 

A magyar űrhajósok az élő bizonyítékai annak, amit úgy hívunk, hogy nemzeti nagyság

Orbán Viktor Magyarország űrkutatásba való becsatlakozásáról is beszélt. A miniszterelnök szerint először egy identitásdöntést kellett meghozni: van-e a magyaroknak keresnivalójuk az űrben? Van-e a magyaroknak közük ahhoz, amit űriparnak, űrkutatásnak, űrtudománynak hívunk? Majd egyértelműsítette: tehát osztottak-e a 10 milliós magyaroknak lapot, vagy ez a nagyok játéka?

Van olyan ország, amely jóval nagyobb, mint Magyarország, és soha nem vágott bele és nem is fog – jelezte a miniszterelnök.  Majd hangsúlyozta:

– Azonban vagyunk mi, akik kisebbek vagyunk, de úgy gondolkodunk, hogy a nagyságot nem fizikai méretben lehet csak kifejezni, hanem szellemi hozzájárulásban is. Mi azt akarjuk, hogy ott, ahol a világ iparának, tudományának a legeleje, a csúcsa van, ott legyen helyünk, képviseletünk. Tudni akarjuk mi történik, hozzá akarunk valamit tenni.

A miniszterelnök azt is elmondta, hogy ezekről rengeteget konzultált, mielőtt megszületett a döntés, és mindenki jelezte, hogy Magyarországnak van keresnivalója ebben a világban. Orbán Viktor arra is rámutatott, hogy időközben megtudta, hogy rengeteg olyan magyar kis cég van, amelyek bedolgoznak nagyobb, űrkutatáshoz kapcsolódó cégeknek.

– A magyar űrhajósok az élő bizonyítékai annak, hogy Magyarországnak a világ élvonalában van a helye, ők az élő bizonyítékai annak, amit úgy hívunk, hogy nemzeti nagyság

– hangsúlyozta a miniszterelnök.

Borítókép: Orbán Viktor (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

