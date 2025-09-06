idezojelek
Poszt-trauma

Fertőző betegség tombol az Orbán-gyűlölők között, kiderült a titok

Lelepleződtek!

Fekete-Győr AndrásKarácsony GergelyFideszNémeth Balázs 2025. 09. 06.
Újabb bejegyzésében az ellenzék hozzáállását bírálta Németh Balázs, a Fidesz-frakció szóvivője. A Harcosok órájának műsorvezetője nem kímélte Fekete-Győr Andrást és Karácsony Gergelyt sem, könyörtelenül leleplezte a hazugságukat. 

Orbán, Németh Balázs
Németh Balázs a népszerű műsorában sorra leplezi le a baloldali álhíreket - Fotó: Facebook

A következőket írta a posztjában:

„Ez valami fertőző BETEGSÉG LEHET! A momentumos Fekete-Győr András után már Karácsony Gergelynek is olyan látomásai vannak, hogy a Fidesz PÉNZT ÍGÉRT NEKI a ’26-os választási indulásért. Úgy tűnik, ragályos a hazudozás! Pedig Fekete-Győrnek már papírja is van róla, hogy kamuzott. Ő persze nem mert feljelentést tenni (hiszen tudta, hogy nem igaz, amit mond…), a DK viszont a rendőrséghez fordult az „ügyben”. Ám Fekete-Győr semmiféle bizonyítékkal nem tudott szolgálni az állítólagos fideszes megkereséssel kapcsolatban. Micsoda meglepetés! Az egész mesét csak azért találta ki, hogy 5 perc hírnevet kapjon a dollármédiában. Megkapta. Most Karácsony Gergely állt elő ugyanezzel a sztorival, tegnap este az ATV-ben. A rend kedvéért: Karácsony Gergely ugyanúgy kamuzik, ahogy Fekete-Győr András. Nem kereste meg a Fidesz, hogy elinduljon a jövő tavaszi választáson!”

Németh Balázs, aki a népszerű műsorában sorra leplezi le a baloldali álhíreket, Fekete-Győr után a főpolgármestert is fülön csípte. A Momentum bukott elnökéről már korábban kiderült, hogy kamuzott arról, hogy a Fidesz megkereste őket, hogy induljanak a választáson. Most Karácsony is belépett ugyanabba a folyóba, bizonyítékok nélkül kamuzik összevissza. Azonban a két jómadár megszólalásából kiderült a titok: van egyeztetés a baloldali figurák között, hiszen mint tudjuk, nincsenek véletlenek.

Az ilyen és ehhez hasonló blődségekből az elkövetkezendő időkben még többre lehet számtani. Tehát Németh Balázséknak lesz dolguk bőven.

További jó álhírvadászatot!

Borítókép: Karácsony Gergely és Fekete-Győr András (Fotó: Facebook)

Ha az összes Poszt-traumát látni szeretné, kattintson IDE!

 

1
2
3
4
5
6
7
8

